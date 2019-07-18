 Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта "Запорожье". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Терминал рассчитан на прием 1 млн пассажиров в год. Ожидается, что аэропорт "Запорожье" будет принимать рейсы из аэропорта "Днепр" во время реконструкции последнего.

По словам городского головы Запорожья Владимира Буряка, аэропорт получает более 50 млн гривен чистой прибыли.

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Глава государства поставил задачу завершить строительные работы в запорожском аэропорту в декабре.

"Это нормальный, современный терминал. Вы молодцы. Когда-то в Украине строится, это очень приятно", - сказал Владимир Зеленский.

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Обзор терминала не был предусмотрен программой рабочей поездки Зеленского, однако Президент выявил желание посмотреть на строительство.