EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
  2553  48
Все про:аэропорт (1224) Запорожье (1521) Зеленский (2200)

 Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта "Запорожье". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства нового терминала аэропорта "Запорожье".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта Запорожье 01

Терминал рассчитан на прием 1 млн пассажиров в год. Ожидается, что аэропорт "Запорожье" будет принимать рейсы из аэропорта "Днепр" во время реконструкции последнего.

По словам городского головы Запорожья Владимира Буряка, аэропорт получает более 50 млн гривен чистой прибыли.

Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта Запорожье 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил в качестве эксперимента направить в Николаевский аэропорт диспетчеров

Глава государства поставил задачу завершить строительные работы в запорожском аэропорту в декабре.

Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта Запорожье 03

"Это нормальный, современный терминал. Вы молодцы. Когда-то в Украине строится, это очень приятно", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта Запорожье 04

Также читайте: "Мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности", - Зеленский

Обзор терминала не был предусмотрен программой рабочей поездки Зеленского, однако Президент выявил желание посмотреть на строительство.

Источник: https://censor.net.ua/p3138355
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно, когда оно поручит курам больше яиц нести? Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта "Запорожье" - Цензор.НЕТ 5406
 показать весь комментарий
 
Займись внешней политикой комик!
 показать весь комментарий
 
ЗеСопля все время что-то кому-то поручает, но ничего не происходит. Надо ему погоняло дать - "поручатель хрЕнов".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, когда оно поручит курам больше яиц нести?
 показать весь комментарий
 
 
Лещ после твоего оплодотворения их.
 показать весь комментарий
 
21-го тррреба аеропорти прикрити...
 показать весь комментарий
 
 
Та нє, краще колючим дротом обнести-нехай соєві
гризуть чи ріжуть...
😁
 показать весь комментарий
 
 
Вибачаюсь. Прочитав, як "21-го треба аеропорт відкрити".
 показать весь комментарий
 
 
ЗеСопля все время что-то кому-то поручает, но ничего не происходит. Надо ему погоняло дать - "поручатель хрЕнов".
 показать весь комментарий
 
 
не-не-не, вы шо не видите? мальчик старается! вы его похвалите, он в два раза больше поручений давать будет Зеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя" - Цензор.НЕТ 5228
 показать весь комментарий
 
 
А колись вже дуже давно і аеропорт Донецьку приймав мільйонні пасажиропотоки... Нині лише спогади, які не мають нічого спільного з дісністю та майбутнім. Майбутнього правда там не має...
 показать весь комментарий
 
 
Поручить он может - все президенты так поручали, только чиновники всегда болт забивали и отмазки писали, как они пашут, а им всё мешает. Поэтому, Зе, если не проследишь и не накажешь, станешь как все попэрэдныки-пи.сдоболы.
 показать весь комментарий
 
А техпроцесс соблюдать нужно теперь? Или зе отменил законы физики, ну и плитка теперь будет ложиться на 50% быстрее.
 показать весь комментарий
 
 
Как бы они её не положили через 2-3-4 года будут её перекладывать.
 показать весь комментарий
 
Стадо баранів обрали собі пастуха!!! -зебидло.Бідна УКРАЇНА.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо, оно уже позанималось внешней политикой.
 показать весь комментарий
 
 
вот вот. пусть в фонтаны и какашки ныряет
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський, народ України доручає тобі ввести України в члени ЄС до кінця року.
 показать весь комментарий
 
 
Сколько было проделано. Разрешения, проекты , само строительство... А потом приезжает на 5 минут какой-то клаван и "поручает" доделать то, к чему не имеет никакого отношения... Ещё и сроки устанавливает. Тварь.
 показать весь комментарий
 
 
Петя всэ крав и аэропорта у Запорожья небыло , Зе только два месяца как президент , и уже вон сколько всего панастраивали .( на фото ) . Оцэ керивнык , и я понимаю . Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта "Запорожье" - Цензор.НЕТ 6232.
 показать весь комментарий
 
 
панасраевал то да..і тільки два місяці..
панасраює так за 5 років --що не побачимо горизонта
 показать весь комментарий
 
 
а какому своему подчиненному оно поручило?
 показать весь комментарий
 
 
Как тарифы понижать, так это не президент. А как аэропорт строить, так это по его поручению. Съемки "слуги народа", только уже в реале, продолжаются.
 показать весь комментарий
 
 
давай ЗЕбил открывай или начинай строить международный аэропорт в Кривом Роге-скорее это первоочередная задача
 показать весь комментарий
 
 
издеваетесь? какой еще аэропорт?! для земляков - только КОСМОПОРТ! вон инвесторы в очереди стоять устали...
 показать весь комментарий
 
 
Цей карапет уже столько всего всем напоручал, шо аж страшно! Как люди раньше без его поручений работали, не понимаю.
 показать весь комментарий
 
 
Шо то эти действия все больше и больше напоминает "ручное управление" одной страны
 показать весь комментарий
 
 
Северной Кореи? да, похоже.

там это называют - "руководство на местах". народу нравится... пусть бы не понравилось... Зеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя" - Цензор.НЕТ 6675
 показать весь комментарий
 
 
А такие поручения вообще входят в конституционные полномочия и обязанности президента?
 показать весь комментарий
 
 
странный вопрос. если Зеленский этим занялся, значит не входят. верный признак... Зеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя" - Цензор.НЕТ 2843
 показать весь комментарий
 
 
Это очень напрягает, на внешнеполитической арене провал , ждут своего часа куча проголосованных Законов и просто документов на подпись, всего более 700 , ну неужели нет больше кому заниматься аэропортом? Ну понятно, что мало опыта, но есть же рядом опытные , ну подскажите. И кто там за аэропорт Кривой Рой заикался? Он давно международный !
 показать весь комментарий
 
 
новый президент - абсолютный ноль, он не только не занимается своими прямыми обязанностями, но еще пытается иммитировать бурную деятельность. ни делегировать полномочия, ни доверять людям, ни спрашивать он не умеет. его уровень - команда КВН с постоянными экспромтами, креативчиками и пр. хренью (и то - нужен АВТОР!). работать не умеет, окружил себя зачем то подхалимами. лучше бы сидел на своей вилле икру жрал, бестолочь.
 показать весь комментарий
 
 
Вы где нибудь видели чтобы на официальном мероприятии президент держал руки в карманах? Посмотрите на 3м фото сверху. Вот же быдлан.
 показать весь комментарий
 
 
Не исключено, что после 21-го все это затихнет Выборы, выборы ...
 показать весь комментарий
 
 
Очень приятно, Царь.

Очень, очень приятно.

Велю: построить аэропорт! чтоб к НГ был готов!

И чтоб от царского крыльца до нашего дворца - мост хрустальный!
 показать весь комментарий
 
 
А якби не доручив-не завершили б ? А якщо не завершать-Баканову подзвонить ? Грьобаний Голобородька...
 показать весь комментарий
 
 
Этот аэропорт собирались открыть в октябре
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта "Запорожье". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх