 Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта "Запорожье". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Терминал рассчитан на прием 1 млн пассажиров в год. Ожидается, что аэропорт "Запорожье" будет принимать рейсы из аэропорта "Днепр" во время реконструкции последнего.
По словам городского головы Запорожья Владимира Буряка, аэропорт получает более 50 млн гривен чистой прибыли.
Глава государства поставил задачу завершить строительные работы в запорожском аэропорту в декабре.
"Это нормальный, современный терминал. Вы молодцы. Когда-то в Украине строится, это очень приятно", - сказал Владимир Зеленский.
Обзор терминала не был предусмотрен программой рабочей поездки Зеленского, однако Президент выявил желание посмотреть на строительство.
гризуть чи ріжуть...
😁
... гиперлупами запахло(
панасраює так за 5 років --що не побачимо горизонта
там это называют - "руководство на местах". народу нравится... пусть бы не понравилось...
Очень, очень приятно.
Велю: построить аэропорт! чтоб к НГ был готов!
И чтоб от царского крыльца до нашего дворца - мост хрустальный!