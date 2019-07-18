 СБУ разоблачила таможенников, обложивших "данью" въезжающих в Украину граждан. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Оперативниками спецслужбы установлено, что за разные суммы взяток злоумышленники обещали не создавать искусственных препятствий, в частности относительно законной перевозки личных вещей при пересечении государственной границы.
"По оперативной информации, чиновники облагали "данью" целые группы граждан, въезжающих в Украину рейсовыми автобусами или транспортными средствами частных перевозчиков. Средняя сумма взятки с одного "рейса" составляла 10 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали таможенников во время получения очередной части неправомерной выгоды.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех должностных лиц, причастных к функционированию коррупционного механизма.
Правильно! Крышевали этих же таможенников!
П.С. И как им теперь неудобно перед корешами......
неволи.
Де Билл мля!
По опыту - с 2000-ного въезд автобусом или машиной в Украину предполагал, как норму, сначала 10 нем. марок, потом 5 евро с носа. Помню, соседом в автобусе оказался немецкий немец и когда стали собирать "дань" через шофёра, который сам всегда отнекивался и эту функцию брал или брала на себя кто-нибудь из пассажиров, так вот, немец в пол голоса спросил у меня: "Мафия?" - И это впервые вызвало у меня понимание, что таки да, мафия, а ведь, привыкли настолько, что не сдать было "западло" и на тебя смотрели косо: "Сматри какой умный! Всё платят, а он прикидывается принципиальным!"
С тех пор уже никто не платит. Периодически время от времени находится какая-то тетка которая перед границей начинает поднимать кипеш и пытаться собрать деньги, но ее посылают всем автобусом и на этом все заканчивается.
А по факту этим биоотходам нужно пожизненное давать.