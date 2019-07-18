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Все про:вымогательство (275) СБУ (13616) таможня (1443)

 СБУ разоблачила таможенников, обложивших "данью" въезжающих в Украину граждан. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц таможенного поста "Ужгород" Закарпатской таможни Государственной фискальной службы, которые наладили механизм вымогательства неправомерной выгоды с граждан, въезжающих на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Оперативниками спецслужбы установлено, что за разные суммы взяток злоумышленники обещали не создавать искусственных препятствий, в частности относительно законной перевозки личных вещей при пересечении государственной границы.

"По оперативной информации, чиновники облагали "данью" целые группы граждан, въезжающих в Украину рейсовыми автобусами или транспортными средствами частных перевозчиков. Средняя сумма взятки с одного "рейса" составляла 10 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали таможенников во время получения очередной части неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех должностных лиц, причастных к функционированию коррупционного механизма.

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СБУ разоблачила таможенников, обложивших данью въезжающих в Украину граждан 01
СБУ разоблачила таможенников, обложивших данью въезжающих в Украину граждан 02

Источник: https://censor.net.ua/p3138288
 
   
 Топ комментарии
 
Повесить сук за яйца прям над кпп и рядом кучу булыжника что бы кидали в это дерьмо вьезжающие Украинцы после тяжелой работы на чужбине!!!
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да долго еще Вове выгребать после" вiрян..." СБУ разоблачила таможенников, обложивших "данью" въезжающих в Украину граждан - Цензор.НЕТ 7965
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А чем эти самые эсбэушники занимались последние пять лет?
Правильно! Крышевали этих же таможенников!
П.С. И как им теперь неудобно перед корешами...... СБУ разоблачила таможенников, обложивших "данью" въезжающих в Украину граждан - Цензор.НЕТ 5487
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Повесить сук за яйца прям над кпп и рядом кучу булыжника что бы кидали в это дерьмо вьезжающие Украинцы после тяжелой работы на чужбине!!!
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И что дальше? Как вот эта твоя срань вяжется с контентом публикации?
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срань кто не видит новое куйло местного разлива, которого пиарят те же технологи
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астанавитесь вы наконец. сначала семьи таможенников будут голодать, потом - чиновников, депутатов, мусоров, судей, надеюсь. работать некому будет)) на благо всемогущей системы. а потом, конечно, путен нападе.
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А ведь нападёт обязательно. Ведь эта система и есть Украинское государство. А другой системы у нас пока не было и нет.
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А чем эти самые эсбэушники занимались последние пять лет?
Правильно! Крышевали этих же таможенников!
П.С. И как им теперь неудобно перед корешами...... СБУ разоблачила таможенников, обложивших "данью" въезжающих в Украину граждан - Цензор.НЕТ 5487
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а вам не понятно, кому крыша отстёгивала наверх и кто тормозил процесс?
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Мне всё понятно! Назначат нового начальника от Зе-команды и эти самые таможенники, подвешенные за одно место, будут трудиться по старой схеме на новую Зе-Бе-крышу, но уже по новой таксе!!!
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Лучше начинать с головы, а не с хвоста!
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Ядерный электорат ПЕСа погибают но не здаются до самого ареста.Ведь охота обирать пуще
неволи.
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откуда это они въезжают в Закарпатскую область на автобусах? это граждане Украины?
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Со Словакии. Как их тут называют - пиджаки
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Нужно показывать РЫЛА этих "работников".
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Во Львове сменилось руководство таможни. Ожидаемо взлетели поборы. Поздравляю, зебилята: борьба с коррупцией приносит первые реальные плоды.
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Так нефуй контрабанду ввозить ,плати налоги как положего, а не скули что поборы выросли.
Де Билл мля!
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АААААХАХАХАХА! Жжош, зеблоид! Божья роса таки работает!
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А должны были бы наоборот - платить въезжающим СБУ викрила митників, які обкладали "даниною" громадян, що в'їжджали в Україну - Цензор.НЕТ 5337
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Розвів петрушка гнидники!! Довго ще вигрібати будемо..
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Смешно, когда кто-то пишет о том, что это было последние 5 лет или ещё какую хрень.
По опыту - с 2000-ного въезд автобусом или машиной в Украину предполагал, как норму, сначала 10 нем. марок, потом 5 евро с носа. Помню, соседом в автобусе оказался немецкий немец и когда стали собирать "дань" через шофёра, который сам всегда отнекивался и эту функцию брал или брала на себя кто-нибудь из пассажиров, так вот, немец в пол голоса спросил у меня: "Мафия?" - И это впервые вызвало у меня понимание, что таки да, мафия, а ведь, привыкли настолько, что не сдать было "западло" и на тебя смотрели косо: "Сматри какой умный! Всё платят, а он прикидывается принципиальным!"
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Это было "нормой" давно, лет 15 назад.
С тех пор уже никто не платит. Периодически время от времени находится какая-то тетка которая перед границей начинает поднимать кипеш и пытаться собрать деньги, но ее посылают всем автобусом и на этом все заканчивается.
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Поразительно, но видать у этих "таможенников" мозг отсутствует совсем. Это рудимент для них. Каким тупорылым аленем нужно быть чтоб брать взятки во время "сдвига плит"?
А по факту этим биоотходам нужно пожизненное давать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ разоблачила таможенников, обложивших "данью" въезжающих в Украину граждан. ФОТО
 
 
 
 
 
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