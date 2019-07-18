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 Общество, Фоторепортаж
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 С воином 92-й ОМБр Дмитрием Лисоволом, погибшим на Донбассе, простились в Ракитном на Киевщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 июля, в поселке городского типа Ракитное Киевской области состоялось прощание с Дмитрием Александровичем Лисоволом, 1987 года рождения, старшим солдатом, военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады, который погиб 15 июля в районе города Авдеевка Донецкой области во время боя с наемниками РФ в результате смертельного пулевого ранения. Пять часов он боролся за жизнь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Об этом говорится на официальном сайте Рокитнянской районной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ночью 18 июля ракитнянцы с лампадами и флагами со всеми надлежащими почестями, стоя на коленях, встретили погибшего Героя на родной земле. Днем в центре Ракитного состоялось прощание с Героем и впоследствии на центральном кладбище поселка похоронили погибшего защитника Украины, воина ООС - Лисовола Дмитрия Александровича.

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Почтить память нашего побратима, нашего земляка и проводить его в последний путь пришли немало людей: родные и друзья, близкие и знакомые, военнослужащие, боевые побратимы, воины АТО - ООС, руководство и жители района.

Залпы салюта прозвучали в честь нашего отважного земляка. Священники провели поминальную панихиду. Ракитнянщина - в трауре.

Искренние соболезнования родным и друзьям Героя. Смерть Дмитрия - тяжелая потеря для всех нас.

Вечное уважение и память нашему земляку и слава всем отважным Героям Украины!" - говорится в сообщении.

Дмитрий Лисовол родился 24.11.1987 года в Ракитном. Прошел подготовку в 169-м учебном центре "Десна". В 2017 г. выполнял боевые задачи в районе Марьинки.

У него остались родители, две сестры и двое детей.

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С воином 92-й ОМБр Дмитрием Лисоволом, погибшим на Донбассе, простились в Ракитном на Киевщине 01
С воином 92-й ОМБр Дмитрием Лисоволом, погибшим на Донбассе, простились в Ракитном на Киевщине 02
С воином 92-й ОМБр Дмитрием Лисоволом, погибшим на Донбассе, простились в Ракитном на Киевщине 03
С воином 92-й ОМБр Дмитрием Лисоволом, погибшим на Донбассе, простились в Ракитном на Киевщине 04
С воином 92-й ОМБр Дмитрием Лисоволом, погибшим на Донбассе, простились в Ракитном на Киевщине 05
С воином 92-й ОМБр Дмитрием Лисоволом, погибшим на Донбассе, простились в Ракитном на Киевщине 06
С воином 92-й ОМБр Дмитрием Лисоволом, погибшим на Донбассе, простились в Ракитном на Киевщине 07

Источник: https://censor.net.ua/p3138280
 
Цензор.НЕТФотоОбществоС воином 92-й ОМБр Дмитрием Лисоволом, погибшим на Донбассе, простились в Ракитном на Киевщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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