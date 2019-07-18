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 На Киевщине из организованного выходцами из РФ трудового рабства освободили более 40 человек. ФОТО

В Киевской области разоблачили преступную группировку из пяти граждан РФ, которые под видом "реабилитационных центров" занимались трудовой эксплуатацией социально уязвимых лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

По данным прокуратуры, на территории Киевской области участники организованной группы арендовали помещение и создали шесть "реабилитационных центров", где содержались алко- и наркозависимые лица, безработные и лица без определенного места жительства, которых привлекали под видом оказания квалифицированной помощи и лечения.

"Однако вместо получения медицинской, психологической или любой другой помощи такие лица были вынуждены постоянно, систематически, по указанию надзирателей "реабилитационных центров" и главное бесплатно выполнять тяжелую физическую работу, вознаграждение за которую получали участники преступной группы. Участники организованной группы задержаны в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Киевской областях", - говорится в сообщении.

При проведении обысков правоохранители выявили более 40 человек, которых завербовали преступники и привлекли к бесплатной работе, в том числе на хлебном заводе. Кроме того, обнаружены и изъяты документы по деятельности "реабилитационных центров", записи, графики работы, анкеты завербованных лиц, визитки, объявления о деятельности таких центров, мобильные телефоны с помощью которых злоумышленники общались между собой и своими "поднадзорными".

Всем участникам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 УК Украины ("Торговля людьми") и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Национальная полиция разоблачила сеть фальшивых реабилитационных центров, которые действовали в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу. Установлен организатор группы - гражданин РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция освободила из рабства около 90 человек, удерживаемых в "реабилитационных центрах" на Житомирщине. ФОТОрепортаж

На Киевщине из организованного выходцами из РФ трудового рабства освободили более 40 человек 01
На Киевщине из организованного выходцами из РФ трудового рабства освободили более 40 человек 02

Источник: https://censor.net.ua/p3138262
 
 
 Топ комментарии
 
Я дико извиняюсь..... на фотках упаковка "Київхліб" ...... Не могу собрать воедино всю картину...
Какие вариантs? "Киевхліб" использует рабский труд нариков и алкашей. Т.е. хлеб мы кушаем ласково облапанный этой категориейграждан? Или в упаковке Киевхлеба делают левак с таким же результатом......
Киевхлеб больше не покупаю, пеку сам! Спасибо за инфу!
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Наверное родственник сватов потроха Алихановых,луцик надежно все это время его крышевал.
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10000 зелени бывшая жена заплатила за него там. Этот дебил под наркотой ездил , и в остановку ночью въехал. Если закон их прощает , то какой выход?
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Нині "дякуючи" маріонеточному режиму кровавого бариги, вся Україна - суцільне рабство.
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Наверное родственник сватов потроха Алихановых,луцик надежно все это время его крышевал.
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"рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ" символично.
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Ачуметь! Мало того что сотни тысяч украинцев сами в РФ трудятся их еще и в Украине кацапы в рабство берут Из трудового рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ, освободили более 40 человек - Цензор.НЕТ 2441
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Я дико извиняюсь..... на фотках упаковка "Київхліб" ...... Не могу собрать воедино всю картину...
Какие вариантs? "Киевхліб" использует рабский труд нариков и алкашей. Т.е. хлеб мы кушаем ласково облапанный этой категориейграждан? Или в упаковке Киевхлеба делают левак с таким же результатом......
Киевхлеб больше не покупаю, пеку сам! Спасибо за инфу!
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У парашников вообще в молоке, из которого скоту, то есть людям делают сыр - купаются кавказцы. Вот там точно облеваться можно(а парашникам ничего - под бояру аж чвакают Из трудового рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ, освободили более 40 человек - Цензор.НЕТ 7362 )
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это видимо тот "киевхлеб" который продают в безымянных ларьках и в "генделыках" возле жилых домов. Спасибо, теперь только в крупных магазинах хлеб буду брать.
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Это какой-то частный магазин. Видишь там разнообразная продукция в том числе и КиевХлеб.
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А почему не называються эти "реабилитационные" центры?
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Та ладно рабства, этих дол@бов выдают родственники за любые деньги и помогает. Кореш сидел на черной, пи@дили закапывали , но помогло, теперь только бухает
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10000 зелени бывшая жена заплатила за него там. Этот дебил под наркотой ездил , и в остановку ночью въехал. Если закон их прощает , то какой выход?
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Появилось, рацвело и процветало это рабство при потрохе, гройсмане, авакове, луценко, грицаке...
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Добровольно они туда не пойдут, будут воровать , грабить, лишь бы на стакан черняшки хватало. Тюрьма их тоже не вылечивает.
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Появилось оно ДО Порошенка, Гройссмана, Авакова, Луценко, Грицака.
Но когда при Порошенко появлялась такая новость, тьі тут визжал: «Порошенко, Гройссман, Аваков, Луценко, Грицак !!!!!!!!! Гаааааанба !!!! Соявальцман чоколяяяяяяят !!!!!!.»
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Я за потроха в 2014 не голосовал - я за Юльку голосовал. А то, что потрох гнида и ничего хорошего для Украины он не сделает я понял уже осенью 2014 когда он генералов-дезертиров прикрыл бросивших Иловайск.
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Прям "рабство". А зато их миски регулярно наполнялись кормом. Что еще украинцу для полного счастья надо?
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ржака. покупаю хохлов в рабство, дорого
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Ты бы резинку в штанах подтянуло,блевотина казламордая😂😂😂🌷
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ты давай по делу, какой товар предлагаешь, жену али дочь?
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Пока ты тут выблевал свой пост,в твою ватную ***** даги отлили.***** пшел😂😂😂😂🌷
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какой грозный рогуль, за такого больше ста рублев не дам)
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Ста рублев.😂😂😂Язык выучи блевотина.А чего тв своей тряпки так стесняешься?😂😂🌷
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нельзя мне, ежели под своим флагом то сразу талоны на инет отбирут и без бояры оставят, а то и сразу расстреляют. а жить расстреленым знаешь ли совсем не весело)
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Ну тогда опять иди на ***,падаль казламордая,сцущаяся зайти под своей тряпкой😂😂🌷🌷
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Ты хоть с бутылки встань, козломордый, да член ***** изо рта выми, оброчь лапотный, потом вякай.
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почему о чем бы не шла речь хохлы все переводят на ********, больна тема походу)
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Наші ж журналюги так навмисно пишуть "провокаційно", щоб це вигляділо як "агресія РФ" , але ж у "палки два кінця" , а у медалі дві сторони, а кацапи з цього "реально висеру" ржуть , типу хахла у раби і тд. Самі даємо привід. Журнашлюхи ось і все.!!!
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Реабілітаційні центри так і побудовані на принципі трудотерапії, хто цього не розуміє, той нехай і не лізе в ці справи, тим більш ГПУ и МВД, ця система ці "пороки" ж і породила. А підніміть і найдіть людей "бувших залежних" яким ці реб.центри допомогли і дали другий шанс, їх десятки тисяч в Україні, якщо не сотні, а скільки випраіили і дали другий шанс людям ГПУ МВД і пенеціарна лужба які не виправляють, а ще більше ламають.???!!
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А что за выражение такое "...выходцы из РФ"? А сейчас у них гражданство какое? Вьетнамское? Так и пишите - вьетнамцы! Но я подозреваю, что украинское... но без руки Кремля не как...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Киевщине из организованного выходцами из РФ трудового рабства освободили более 40 человек. ФОТО
 
 
 
 
 
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