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 Из трудового рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ, освободили более 40 человек. ФОТО

В Киевской области разоблачили преступную группировку из пяти граждан РФ, которые под видом "реабилитационных центров" занимались трудовой эксплуатацией социально уязвимых лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

По данным прокуратуры, на территории Киевской области участники организованной группы арендовали помещение и образовали шесть "реабилитационных центров", где содержались алко- и наркозависимые лица, безработные и лица без определенного места жительства, которых привлекали под видом оказания квалифицированной помощи и лечения.

"Однако вместо получения медицинской, психологической или любой другой помощи такие лица были вынуждены постоянно, систематически, по указанию надзирателей "реабилитационных центров" и главное бесплатно выполнять тяжелую физическую работу, вознаграждение за которую получали участники преступной группы. Участники организованной группы задержаны в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Киевской областях", - говорится в сообщении.

При проведении обысков правоохранители выявили более 40 человек, которых завербовали преступники и привлекли к бесплатной работе, в том числе на хлебном заводе. Кроме того, обнаружены и изъяты документы по деятельности "реабилитационных центров", записи, графики работы, анкеты завербованных лиц, визитки, объявления о деятельности таких центров, мобильные телефоны с помощью которых злоумышленники общались между собой и своими "поднадзорными".

Всем участникам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 УК Украины ("Торговля людьми") и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Национальная полиция разоблачила сеть фальшивых реабилитационных центров, которые действовали в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу. Установлен организатор группы - гражданин РФ.

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Из трудового рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ, освободили более 40 человек 01
Из трудового рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ, освободили более 40 человек 02

Источник: https://censor.net.ua/p3138262
 
 
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Нині "дякуючи" маріонеточному режиму кровавого бариги, вся Україна - суцільне рабство.
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Наверное родственник сватов потроха Алихановых,луцик надежно все это время его крышевал.
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"рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ" символично.
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Ачуметь! Мало того что сотни тысяч украинцев сами в РФ трудятся их еще и в Украине кацапы в рабство берут Из трудового рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ, освободили более 40 человек - Цензор.НЕТ 2441
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Я дико извиняюсь..... на фотках упаковка "Київхліб" ...... Не могу собрать воедино всю картину...
Какие вариантs? "Киевхліб" использует рабский труд нариков и алкашей. Т.е. хлеб мы кушаем ласково облапанный этой категориейграждан? Или в упаковке Киевхлеба делают левак с таким же результатом......
Киевхлеб больше не покупаю, пеку сам! Спасибо за инфу!
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У парашников вообще в молоке, из которого скоту, то есть людям делают сыр - купаются кавказцы. Вот там точно облеваться можно(а парашникам ничего - под бояру аж чвакают Из трудового рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ, освободили более 40 человек - Цензор.НЕТ 7362 )
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А почему не называються эти "реабилитационные" центры?
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Та ладно рабства, этих дол@бов выдают родственники за любые деньги и помогает. Кореш сидел на черной, пи@дили закапывали , но помогло, теперь только бухает
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10000 зелени бывшая жена заплатила за него там. Этот дебил под наркотой ездил , и в остановку ночью въехал. Если закон их прощает , то какой выход?
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Появилось, рацвело и процветало это рабство при потрохе, гройсмане, авакове, луценко, грицаке...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз трудового рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ, освободили более 40 человек. ФОТО
 
 
 
 
 
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