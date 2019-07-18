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 Политика Украины
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 Апелляционный суд Киева разрешил нардепу-беглецу Онищенко участвовать в выборах. ДОКУМЕНТ

Шестой апелляционный суд Киева разрешил беглому нардепу Александру Онищенко баллотироваться на выборах в Верховную Раду.

Фото решение суда опубликовал в Facebook активист Александр Бурмагин, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом в депутаты от "Социалистической партии Украины" по 93-му мажоритарному избирательному округу.

Кроме того отмечается, что это решение можно обжаловать в Верховном суде. 

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Апелляционный суд Киева разрешил нардепу-беглецу Онищенко участвовать в выборах 01
Апелляционный суд Киева разрешил нардепу-беглецу Онищенко участвовать в выборах 02

На данный момент неизвестно, может ли данное решение повлиять на реальное участие Онищенко в выборах, поскольку бюллетени уже отпечатаны.

Ранее сообщалось, что Верховный суд окончательно запретил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться на выборах в Раду.

Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Александру Онищенко. Апелляционный суд обязал ЦИК пересмотреть решение. Центризбирком подал апелляцию и вновь отказал Онищенко в регистрации.

ЦИК мотивировала отказ в регистрации, в частности, тем, что истец не соответствует требованиям относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

Свое временное пребывание за пределами Украины Онищенко пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину, в подтверждение чего предоставил письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

Источник: https://censor.net.ua/p3138259
 
 
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Вааще ни каких проблем, богдана вернули же, а тут просто надо депутатом сделать нужного человека.
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Им, наверное, занесли большую кастрюлю ухи! Апелляционный суд Киева разрешил нардепу-беглецу Онищенко участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 1573
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"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!"...(с) Судова рехворма таки діє,пля...
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не пойму, так суд плохой или хороший? признал выборы вроде для тебя хороший, вернул фиКаломойскому имущество тоже ничего, допустил к выборам шашлычника-отлично, тарифы отменил... все ОК!
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В нашій країні суду,як незалежної та самостійної гілки влади, не існує... на жаль...
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и правильно сделал. нужно все довести до абсурда, и пройти эту часть истории поскорей. думаю у НГ трудно будет найти примата, который вслух скажет, что голосовал за "лакея урода" и зеленую субстанцию69.
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Сколько говнища повылазило за последних полтора месяца...
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Млять, а эта дура Богомолец предлагала матюки запретить... Это ж писец писцовый.
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ну шо зебилы вы рады ? - порох для вас главный враг - не фюрер ,не жопоблок ,не воры реальные - а порох - ну ну - а потом придут за вами,да,да за каждым из вас и некому уже будет вас защитить - как то так
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАпелляционный суд Киева разрешил нардепу-беглецу Онищенко участвовать в выборах. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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