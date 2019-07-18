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 Политика Украины, Происшествия
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 44 тыс. экземпляров агитматериалов за кандидатов в нардепы якобы от "Слуги народа" изъяты на Киевщине: часть из них успели раздать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области полиция изъяла 44 тысячи экземпляров агитационных материалов кандидатов в нардепы якобы от партии "Слуга народа"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в Киевской области заинтересованные лица пытались "пропиарить" двух кандидатов в народные депутаты, прикрываясь брендом партии "Слуга народа". С этой целью они изготовили печатную продукцию с неправдивой информацией и наняли студентов и несовершеннолетних для ее раздачи. Заплатив 600 гривен за 6 часов работы, молодежь организовано развезли автобусами в определенные места для агитации - в города Ракитное, Кагарлык и Мироновка. Во время распространения этих агитационных материалов работники полиции задержали 14 человек. На них составлены административные материалы, в соответствии с ч. 2 ст. 212-13 КоАП (распространение печатных материалов предвыборной агитации без данных о тираже).

Сейчас полицией установлено, что к партии "Слуга народа" упомянутые два кандидата в народные избранники никакого отношения не имеют. А печатная продукция изготовлена с фальшивым информационным наполнением.

Также установлено, что агитматериалы распространялись с одного из частных аграрных предприятий, расположенного в городе Кагарлык. По предварительной информации, это агропредприятие относится к сфере управления ЗАО "Мироновский хлебопродукт". На основании постановления суда сотрудники полиции провели в помещении агропредприятия санкционированный обыск. В результате которого было обнаружено и изъято 44 000 различного вида печатных материалов агитационного содержания.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

Ранее президент Владимир Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам проверить и сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт", и выплаченных акционером дивидендов.

44 тыс. экземпляров агитматериалов за кандидатов в нардепы якобы от Слуги народа изъяты на Киевщине: часть из них успели раздать 01
44 тыс. экземпляров агитматериалов за кандидатов в нардепы якобы от Слуги народа изъяты на Киевщине: часть из них успели раздать 02
44 тыс. экземпляров агитматериалов за кандидатов в нардепы якобы от Слуги народа изъяты на Киевщине: часть из них успели раздать 03
44 тыс. экземпляров агитматериалов за кандидатов в нардепы якобы от Слуги народа изъяты на Киевщине: часть из них успели раздать 04

Источник: https://censor.net.ua/p3138214
 
 
 Топ комментарии
 
Рельно дебилы, пиарится за счёт зебила...
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аматоры. элитные профессионалы поступают так: Дубинский пожаловался, что депутат от БПП Карманов измазал фекалиями его борды
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В Мариуполе тоже какая-то буза назревает, судя по новостям сайта. Якобы притесняют кандидатов от "Слуги народа". Но, они не унывают. Вона, как один из них высказался: "Они давно у власти, а жить в Украине становится только хуже. Но мы все изменим! Наша партия "Слуга Народа" лидирует и им не удастся переломить ход истории. В парламенте будут новые политики и молодые профессионалы. 21 июля будет днем нашей победы и началом перемен в Украине!" - говорит Романюк."(с). Хотя, как мне кажется, у нас они- непроходные.
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Рельно дебилы, пиарится за счёт зебила...
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аматоры. элитные профессионалы поступают так: Дубинский пожаловался, что депутат от БПП Карманов измазал фекалиями его борды
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Вчера на трассе как раз заметил, что какое-то гавно зелёное на бордах...
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извращайся в своих фантазиях, как хочешь. я же представил факт, характеризующий соевую элиту.
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а на борде в зелёных тонах, не соевые?
такой же сброд что и у пети.
такие же соевые
тока ещё, походу дела, прокацапские...
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В Мариуполе тоже какая-то буза назревает, судя по новостям сайта. Якобы притесняют кандидатов от "Слуги народа". Но, они не унывают. Вона, как один из них высказался: "Они давно у власти, а жить в Украине становится только хуже. Но мы все изменим! Наша партия "Слуга Народа" лидирует и им не удастся переломить ход истории. В парламенте будут новые политики и молодые профессионалы. 21 июля будет днем нашей победы и началом перемен в Украине!" - говорит Романюк."(с). Хотя, как мне кажется, у нас они- непроходные.
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Фигасе, чем курочки Косюка несутца!
🤔
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Что, зебилы начали помогать в отжимании для коломойского имущества косюка?
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))) лесом кругляком кормят, несутся и срутца уже готовой бомагой. осталось токо её пропечатать, в рулоны свернуть, распространить и потребовать у государства новых дотаций ))
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18.07.19 11:35 Зеленский инициирует проверку дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт"
Совпадение? ....не думаю.
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Ага, зебил все ватные методички обробатывает...
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Я поназбирав макулатури за цей рахунок. Буде взимку хоч чим піч в гаражі розпалювати.
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Косюк исчо пакажет усем где у курочек сиськи!
🤣
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины44 тыс. экземпляров агитматериалов за кандидатов в нардепы якобы от "Слуги народа" изъяты на Киевщине: часть из них успели раздать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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