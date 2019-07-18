 44 тыс. экземпляров агитматериалов за кандидатов в нардепы якобы от "Слуги народа" изъяты на Киевщине: часть из них успели раздать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в Киевской области заинтересованные лица пытались "пропиарить" двух кандидатов в народные депутаты, прикрываясь брендом партии "Слуга народа". С этой целью они изготовили печатную продукцию с неправдивой информацией и наняли студентов и несовершеннолетних для ее раздачи. Заплатив 600 гривен за 6 часов работы, молодежь организовано развезли автобусами в определенные места для агитации - в города Ракитное, Кагарлык и Мироновка. Во время распространения этих агитационных материалов работники полиции задержали 14 человек. На них составлены административные материалы, в соответствии с ч. 2 ст. 212-13 КоАП (распространение печатных материалов предвыборной агитации без данных о тираже).

Сейчас полицией установлено, что к партии "Слуга народа" упомянутые два кандидата в народные избранники никакого отношения не имеют. А печатная продукция изготовлена с фальшивым информационным наполнением.

Также установлено, что агитматериалы распространялись с одного из частных аграрных предприятий, расположенного в городе Кагарлык. По предварительной информации, это агропредприятие относится к сфере управления ЗАО "Мироновский хлебопродукт". На основании постановления суда сотрудники полиции провели в помещении агропредприятия санкционированный обыск. В результате которого было обнаружено и изъято 44 000 различного вида печатных материалов агитационного содержания.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

Ранее президент Владимир Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам проверить и сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт", и выплаченных акционером дивидендов.







