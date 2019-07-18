 На трассе Одесса-Рени в результате ДТП погибли четыре человека: среди них ребенок. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции Одесской области.

"Сейчас выясняются обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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