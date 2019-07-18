 На трассе Одесса-Рени в результате ДТП погибли четыре человека: среди них ребенок. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции Одесской области.
"Сейчас выясняются обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП случилось около 9 часов утра; грузовик двигался со стороны Одессы, а легковушка в Одессу.
На перекрестке на село Старокозачье водитель MANa начал осуществлять левый поворот в сторону Белгород-Днестровского и не пропустил Volkswagen, который двигался на большой скорости ему на встречу.
В результате столкновения легковой автомобиль превратился в груду металла, а все четыре человека, которые находились в салоне, погибли на месте. По предварительным данным, на заднем сиденье автомобиля был ребенок.
Водитель автомобиля MAN в аварии не пострадал............................
(Царство Небесное... семье)
https://youtu.be/ibVzWplXAmU
ПДД посмотри. При повороте налево пропускаешь всех.
Реакции никакой. Никто не говорит о проблеме. Никому нет никакого дела.
Сколько трагедий, больно читать. Царствие небесное погибшим...