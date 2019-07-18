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 На трассе Одесса-Рени в результате ДТП погибли четыре человека: среди них ребенок. ФОТО

Вблизи села Удобное Белгород-Днестровского района столкнулись легковой Volkswagen и грузовик MAN. В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых - ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции Одесской области.

"Сейчас выясняются обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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На трассе Одесса-Рени в результате ДТП погибли четыре человека: среди них ребенок 01
На трассе Одесса-Рени в результате ДТП погибли четыре человека: среди них ребенок 02

Источник: https://censor.net.ua/p3138186
 
 
 Топ комментарии
 
судя по фото - камаз при повороте не пропустил встречку
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Баран за рулём легковушки!! Везешь пассажиров до ещё и ребёнок в салоне, куда ты дуралей летишь??
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На дорогах гибнет в 10 раз больше людей каждый год, чем на войне за все время.
Реакции никакой. Никто не говорит о проблеме. Никому нет никакого дела.
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судя по фото - камаз при повороте не пропустил встречку
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судя по фото - легковушка на большой скорости совершала обгон грузовика на перекрестке! - что запрещено ПДД!!!
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а легковушка телепортировалась на другую сторону камаза?
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да, от удара в бок (или зад) грузовика ее вынесло дальше, посмотри на фото где куски от машины валяются при столкновении!
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плюс последнее фото откуда Фольксваген вынесло, явно ехал в попутном с Маном (не Камазом) направлении
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Хз. Удар пришелся со стороны водителя. Больше похоже, что грузовик(который больше Камаз, чем MAN) пошел на поворот перед встречкой.
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///уточнение из местной прессы
Отмечается, что ДТП случилось около 9 часов утра; грузовик двигался со стороны Одессы, а легковушка в Одессу.
На перекрестке на село Старокозачье водитель MANa начал осуществлять левый поворот в сторону Белгород-Днестровского и не пропустил Volkswagen, который двигался на большой скорости ему на встречу.
В результате столкновения легковой автомобиль превратился в груду металла, а все четыре человека, которые находились в салоне, погибли на месте. По предварительным данным, на заднем сиденье автомобиля был ребенок.
Водитель автомобиля MAN в аварии не пострадал............................
(Царство Небесное... семье)
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Баран за рулём легковушки!! Везешь пассажиров до ещё и ребёнок в салоне, куда ты дуралей летишь??
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Что ?!
ПДД посмотри. При повороте налево пропускаешь всех.
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И что? То есть "априори правый" может нестись со неимоверной скоростью, имея в салоне ребенка? Результат- 4 трупа!!! Кому теперь легче, что он был прав? А если бы не несся, то смог бы притормозить. И последствия были бы не такими трагическими.....
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Я наприклад завжди пам,ятаю що оленів на дорогах ніхто не відміняв , тому у подібних сітуаціях готовий до гальмування . Олень може бути піяний може уколотий може просто ідіот хз...
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На дорогах гибнет в 10 раз больше людей каждый год, чем на войне за все время.
Реакции никакой. Никто не говорит о проблеме. Никому нет никакого дела.
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Так хоть бы средства фиксации скорости купили, блд! Большинство смертей от превышения, никто ничего не боится - полная безнаказанность. У Авакова нет средств - все ушло на закупку на хер никому не нужных вертолетов глючных (Норвегия и Польша отказались) и патрульных кораблей у друга ***** - Макрона...
Сколько трагедий, больно читать. Царствие небесное погибшим...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа трассе Одесса-Рени в результате ДТП погибли четыре человека: среди них ребенок. ФОТО
 
 
 
 
 
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