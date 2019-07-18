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 Происшествия, Фоторепортаж
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 17-летнего парня задержали с крупной партией наркотиков на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

В Новомосковске полицейские изъяли у 17-летнего юноши крупную партию наркотиков, которыми он торговал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"С рюкзака парня и по месту его временного проживания работники криминальной полиции изъяли 50 пластиковых ампул и 5 медицинских шприцев с наркотическим веществом "опий ацетилированный", а также 99 слип-пакетов с метамфетамином", - информируют в полиции. 

Кроме этого, 17 июля во время обыска полицейские изъяли деньги, полученные от сбыта наркосредств. Обнаруженые наркотики направили на экспертизу.

Как установили оперативники, несовершеннолетний – житель г. Кривой Рог, прибывший в Новомосковск для торговли наркотиками.

"По данному факту следственным отделом Новомосковского ОП сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Продолжается досудебное расследование. Проводятся мероприятия по установлению источника поступления наркотических веществ в город. За сбыт наркотиков парню грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

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17-летнего парня задержали с крупной партией наркотиков на Днепропетровщине 01
17-летнего парня задержали с крупной партией наркотиков на Днепропетровщине 02
17-летнего парня задержали с крупной партией наркотиков на Днепропетровщине 03

Источник: https://censor.net.ua/p3138168
 
 
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Кривой Рог идет к успеху! акценті сместились относительно жителей Донбаса избравших президента ананаса
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не президента овоча, так президента вовочку
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Простому Васе - конфискация(вышел после отсидки и = бомж?)
Насировым - восстановление на "службе", компенсации за вынужденный прогул.
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