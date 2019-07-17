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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Сдвиг песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка. ФОТОрепортаж

После трехчасовых поисков спасатели нашли тело ребенка, которого засыпало песком в карьере в Ривненской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ривненского управления ГСЧС.

"В 19:05 было найдено тело второго мальчика 2008 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении.

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Сдвиг песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка 01
Сдвиг песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка 02
Сдвиг песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка 03

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Сдвиг песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка 04
Сдвиг песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка 05
Фото: rv.dsns.gov.ua

Напомним, 17 июля вблизи села Ясногорка Сарнинского района на территории песчаного карьера произошел сдвиг песка (глубина карьера около 5 м), вследствие чего засыпало двух детей. Одного из них достали местные жители. Он госпитализирован.

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Источник: https://censor.net.ua/p3138133
 
 
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слова "оползєнь" на ЦН явно не чули...
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зсув - переклали дослівно...а, навпаки, було б - оповзень)
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Это смещение откоса карьера... печально что дети погибают от действий взрослых.
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кому належить кар'єр,поліція вже відкрила справу про загибель людини на небезпечному об'єкті?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСдвиг песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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