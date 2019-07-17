 Главный налоговый ревизор киевского управления ГФС требовал тысячу долларов за ускорение проверки предприятия, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники Управления защиты экономики в Киеве совместно со следователями СУ ГУНП в Киеве и работниками Главного управления внутренней безопасности ГФС Украины под процессуальным руководством прокуратуры города Киева разоблачили преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, организованную главным государственным налоговым ревизором-инспектором столичного управления ГФС, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
17 июля ревизора-инспектора ГФС задержали на рабочем месте сразу после получения взятки.
Полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.
Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Если заехать в украину, то окажется, что тут одни заправки на каждом углу и больше ничего.
1. Заправки
2.Игровые заведения
3. Охранные компании по охране имущества коррупционеров от людей.Чтобы не воровали ворованное.
4.Аптеки.
Это все отрицательные бизнеса, которые требуют роста кредитов от международных ростовщиков. Единственный шанс что-то положительное производить на экспорт кроме жратвы, чтото высокотехнологичное, то это новое оружие для самозащиты для экспорта.
У этих 4 видов "бизнесов" так много участников, чтобы их всех содержать нужно создавать картельные сговоры и постоянно поднимаеть цены.Транспорт тоже картельный на все 100. Так что зеленский должен все это рубить под ноль делением и распродажей половинок.Укрзализныцю разделить на 2 части или вернуть государству. Она и так под одним из бюджетных олигархов, который доходы себе на яхты, а долги предприятия записывает на государство- тоесть с приватизации только вред и никаких инвестиций.
Так что с таким раскладом у украины нет будущего, кроме вечного набора кредитов и в конце без армии ждет рабство от какого-то агрессора, который не сможет напасть на такого экономического карлика без армии.
В связи с торговой войной трампа и китая, с китая идет большой исход IT корпораций-apple,amazon,hp,dell.... Изза тотальной экссбушной простушивающей все телефоны рейдерской мафии они в украину никаким боком не зайдут. Так что если зё не начнет это менять украину ждет кредитный конец.Все чиновники должны быть сменены и упразднены. Весь сегодняшний политический бомонд уходит в оппозицию и за поддержки украины они имеют право на правильноговорения для поднятия своих рейтингов, а вражеские проекты должны быть уничтожены без прав на правильноговорение- тоесть такой великий правильноговорильщик как рабинович должен быть казнен,он не имеет права на правильноговорение на зомбоящик для 73% ухажрущего быдла.Предатель тимошенко должна улететь из кормушки и ее должники разнесут сами на запчасти.