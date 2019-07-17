 Главный налоговый ревизор киевского управления ГФС требовал тысячу долларов за ускорение проверки предприятия, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники Управления защиты экономики в Киеве совместно со следователями СУ ГУНП в Киеве и работниками Главного управления внутренней безопасности ГФС Украины под процессуальным руководством прокуратуры города Киева разоблачили преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, организованную главным государственным налоговым ревизором-инспектором столичного управления ГФС, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

17 июля ревизора-инспектора ГФС задержали на рабочем месте сразу после получения взятки.

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Полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.

Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.





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