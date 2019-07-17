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 Секретарь сельсовета на Житомирщине задержан при получении 7 тыс взятки за разрешение на аренду земли, - военная прокуратура. ФОТО

Чиновник требовал и получил "вознаграждение" за беспрепятственную выдачу в аренду земли на территории ОТГ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. 

В сообщении отмечается: "Во время передачи 7000 гривен взятки секретаря Любарского поселкового совета задержали прокуроры военной прокуратуры Житомирского гарнизона совместно со следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Житомирской области, при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Житомирской области ДЗЭ Нацполиции.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Правоохранители ходатайствовать в суде об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщине заммэра райцентра Барановка задержан при получении 30 тыс. грн взятки за решение земельного вопроса, - прокуратура. ФОТО

Секретарь сельсовета на Житомирщине задержан при получении 7 тыс взятки за разрешение на аренду земли, - военная прокуратура 01
Секретарь сельсовета на Житомирщине задержан при получении 7 тыс взятки за разрешение на аренду земли, - военная прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/p3138124
 
 
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А шо? Барыгам можно, а ему низзя?!!! Ау, Правоохренители, вы чем ваще занимаетесь?
Блин, братва зелёная, этж надо было при порохе писать? Каюсь! Бес попутал! Отстою пикет в нацжёнах! Только пайки не лишайте!
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Как сказал великий ЗЕ : " И он тоже такой же президент как и я . "
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Задерживать голов сельсоветов? Нонсенс. А в войсках у нас все хорошо и предателей нет?
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Где же голов? Секретаря. А вообще мутновато почему подразделение по военным ведет эту нишу, похоже все остальные в доле.
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Бойко, Юрий АнатольевичЮрий Бойко только на вышках им. Бойко украл почти пол миллиарда долларов. Не забувайте,коли підете на вибори.
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если за 5 лет так и не закрыли значит бойко уже половину гешефта передал бизнес партнёру вальцману.
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Стесняюсь спросить. С какого бока военная прокуратура ? Да ещё цифра в 7 тыс. тянет на преступление века.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСекретарь сельсовета на Житомирщине задержан при получении 7 тыс взятки за разрешение на аренду земли, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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