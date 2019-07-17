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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:вырубка (83) Зеленский (2176) лес (409) Харьковщина (1339)

 "Господин Сыса? Мы здесь вас ждем", - Зеленский звонил директору лесхоза с совещания на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

17 июля, во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам борьбы с уничтожением природных ресурсов в регионе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Перед началом совещания глава государства осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом.

Как отметил замруководителя Офиса Президента Алексей Гончарук, проблема незаконных вырубок и уничтожения лесов является общенациональной. Однако особенно остро она стоит в Харьковской области, поскольку показатель лесистости здесь - 12%, что меньше, чем в среднем по Украине. Также о незаконной вырубке лесов в области много писали СМИ. Поэтому совещание проводят именно здесь.

Господин Сыса? Мы здесь вас ждем, - Зеленский звонил директору лесхоза с совещания на Харьковщине 01

О фактах незаконного использования лесных ресурсов доложил директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский.

Он сообщил о незаконной вырубке самых дорогих и ценных пород дуба с последующей реализацией древесины за границу, которую организовала группа лиц. "У меня есть все документы. Мы обращались в правоохранительные органы, начиная с 27 июня этого года. Сейчас есть реакция - вчера звонили из НАБУ", - сказал руководитель Октябрьского лесхоза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ об обязательном электронном учете древесины

Господин Сыса? Мы здесь вас ждем, - Зеленский звонил директору лесхоза с совещания на Харьковщине 02
Господин Сыса? Мы здесь вас ждем, - Зеленский звонил директору лесхоза с совещания на Харьковщине 03

Чагаровский отметил, что его доклад касается только самовольной вырубки в Октябрьском лесном хозяйстве.

"Мы сделали ревизию всего 10% от общей площади и обнаружили 80 млн грн убытков - это более 8 тыс. кубических метров древесины. По нашим подсчетам, если мы сделаем полную ревизию лесхоза, всех лесных обходов Октябрьского хозяйства, то примерно это будет около 200 млн гривен", - подчеркнул он. По предварительным оценкам директора лесхоза, в пределах области сумма убытков может достигать миллиарда гривен.

Господин Сыса? Мы здесь вас ждем, - Зеленский звонил директору лесхоза с совещания на Харьковщине 04

Также читайте: Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук

Господин Сыса? Мы здесь вас ждем, - Зеленский звонил директору лесхоза с совещания на Харьковщине 05

По словам Чагаровского, незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса.

Президент прямо во время совещания позвонил Виктору Сысе, который, по словам одного из работников лесхоза, находится в командировке в Киеве. "Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис Президента в десять", - сказал Зеленский.

Президент призвал местных руководителей правоохранительных органов обратить внимание на проблему вырубки лесов и на фамилии, названные Чагаровским.

Господин Сыса? Мы здесь вас ждем, - Зеленский звонил директору лесхоза с совещания на Харьковщине 06

Смотрите также: "Все, порешали", - Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА Боня и попросил его уволиться. ВИДЕО

"Фамилии - Сыса, Санин, Антипенко. Очень прошу обратить особое внимание и разобраться с этим вопросом. Вам нужно сесть за один стол, выяснить и прекратить вырубку леса на Харьковщине. Если вы этого не сможете сделать, то на ваших местах появятся другие люди", - подчеркнул Зеленский. Он также поручил обеспечить безопасность Чагаровского.

"Вы все в курсе всех фамилий - это не только лесоводы, директора. Вы знаете, что есть люди в государстве, связанные с крышеванием этого "бизнеса". Обратите на это внимание", - добавил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/p3138116
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше под коксом работать, чем ездить бухим перерезать ленточки.
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Він не комік, це занадто почесне звання, йому більше пасує український термін блазень!
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Напомню первопричину проблемы. Именно Пэдро Мальдивский и Панамский не подписал закон о защите лесных ресурсов, отправив его на "доопрацювання" и заставил свою калолицию совместно с жоппоблоком внести в него поправку. Эта поправка позволила вывозить в ЕС деловой лес под видом дров.
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Хм. А Лiсовий кодекс прийнятий у 1994 роцi невже не про це?
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не покажет слуга народа Коломойсого сепару Кернесу козью морду. Слуга почему то решил что виноват в харьковских безобразиях директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. И рвёт его как тузик грелку.
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сидоров! а сосну рубил кернес или все же витя сыса???
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сидоров! а сосну рубил кернес или все же витя сыса???/ Не сосной единой жив харьковец/ Опасный вирус атаковал харьковские пляжи: тысячи людей в опасности17 июля 2019/С начала 2019 года на водоемах Харьковской области погибло 32 человека/А ты говоришь-купаться.
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сидоров! не надо паники! идёшь на пляж - не бухай!
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Президент Зеленский, наведет порядок, это вам не хряк мальдивский!
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ты вместе с клованом будете первыми кто кукан у пуйла будет отсасывать,вот это уровень клована и зебилов
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Никто ни за что не отвечает,все в шоколаде ...
Сами губим свою страну,сами болотом обрастаем
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Как в анекдоте:
- А сколько вас там, больше двух?
- Да, я перЗЕдент и остальные ...
- Ждете?
- Да
- Ну так поговорите между собой
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нам нужен диктатор ,иначе стране будет песец
Нужно сажать поголовно тех кто крадет ресурсы страны,кто ворует и наживается на этом
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Ти адекват? В Росії диктатура, там ресурси народу належать?
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Очень мало диктаторов созидали, они больше по геноцидам.
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Давай я у тебе буду диктатором? Давай? Ставай раком.
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Клован думает что он еще на съёмочной площадке слуги народа, он ведет себя как в сериале,повсюду куда ездит просит всех увольняться,куда то звонит,одним словом игра на публику некомпетентного полудурка
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Jesly zapretyt vyrobku lesa i prodazu,tak vopros kto budet zarplaty platyt lesovxozam ?
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Интересно, дальше напыщенности это зайдет или нет, результат будет? или побыдлует по областям, на такое же быдло поорет и забудется, зебилы изберут ему большинство в раде и можно не парится, на тех на кого орал, забьет, пусть дальше кыруют?
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А ну - подать минье сюды усью лесную мафию!
Под корень нишити буду!
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Очередная прикормка для лохтората. Выкидыш, тебя не зеленхозом избрали заниматься, а формировать внешнюю и внутреннюю политику страны в период войны. Часть страны под оккупацией, а первое рыло занимается какой-то куетой...
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Не все відразу. Нехай їздить, набувається досвіду. Коли буде нормальний генпрокурор - справи швидше будуть рухатись
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Помнится как Зебилов корежило когда Пеця заводы открывал, ленточки резал, а сами избрали дебила, который еще чуть-чуть и надои молока будет проверять...
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Это что то новенькое? Какие заводы ? Кузню Тигипке ?
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Там, где сосна, там песок. Там где Зё - там пиар. А бараневичи еще с Порошенко смеялись, мол только ленточки перерезает. Тут уже целый новый сериал для зебилов. Вернее новый сезон. Не страна, а Санта Барбара....
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Гаспадин сыса наверно голосовал за ЗЕ. Теперь думает - а на хера?
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Через два года вы все сысами станете "Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо", - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині - Цензор.НЕТ 3872
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видно, що в країні з'вився дбайливий господар, а не фальшивий дядько, який лише кричав : Слава Україні!
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Я начинаю скучать за хряком. Просто именины сердца во время его баражирования по стране - то остановку откроет, то новый туалет.... А тут оказывается сплошная разруха, воровство и жуть.
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И ведь ни одной ленточки не перерезал, падла. Зрада жесточайшая, просто слезы на глазах.
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А в голове одна мысля:
- Кончатся эти выборы, загашусь на неделю!...
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надеюсь с понедельника свынарчуки с главсвином займут свои места на шконке.
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Ну я хоть типа и отъявленный "порохобот", но хз, может и будет толк с мальчонки. Кое-что в нем есть, заматереет и может будет норм. Деваться то нам все равно уже некуда на следующие пять лет.
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Тебя так легко купить за показуху? Бацька лет двадцать так работает. Беларусь превратилась в Сингапур? Фейспалм...
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Сумно, що Вовік не мародерить. Сумно. От, якщоб насрав нам на голову - тоді так, тоді це було б по справжньому, по порошенківські...
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Не досидит! Какой нибудь идиот переймёт его повадки додумается и позвонит ему с требованием - увольняйся!
И все ми без презика... пардон французкого писателя Гандона!..
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А кернесу так і нє пазваніл..Да зе бізяни..
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Ну все, хана, теперь точно путин нападет.
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браво! хороша акторська гра! піпл аценіть! шкода шо вибори на днях, а не восени...а так би багатьох би ощасливив би
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Господин Сыса? Мы здесь вас ждем", - Зеленский звонил директору лесхоза с совещания на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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