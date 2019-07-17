 "Господин Сыса? Мы здесь вас ждем", - Зеленский звонил директору лесхоза с совещания на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Перед началом совещания глава государства осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом.

Как отметил замруководителя Офиса Президента Алексей Гончарук, проблема незаконных вырубок и уничтожения лесов является общенациональной. Однако особенно остро она стоит в Харьковской области, поскольку показатель лесистости здесь - 12%, что меньше, чем в среднем по Украине. Также о незаконной вырубке лесов в области много писали СМИ. Поэтому совещание проводят именно здесь.

О фактах незаконного использования лесных ресурсов доложил директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский.

Он сообщил о незаконной вырубке самых дорогих и ценных пород дуба с последующей реализацией древесины за границу, которую организовала группа лиц. "У меня есть все документы. Мы обращались в правоохранительные органы, начиная с 27 июня этого года. Сейчас есть реакция - вчера звонили из НАБУ", - сказал руководитель Октябрьского лесхоза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ об обязательном электронном учете древесины





Чагаровский отметил, что его доклад касается только самовольной вырубки в Октябрьском лесном хозяйстве.

"Мы сделали ревизию всего 10% от общей площади и обнаружили 80 млн грн убытков - это более 8 тыс. кубических метров древесины. По нашим подсчетам, если мы сделаем полную ревизию лесхоза, всех лесных обходов Октябрьского хозяйства, то примерно это будет около 200 млн гривен", - подчеркнул он. По предварительным оценкам директора лесхоза, в пределах области сумма убытков может достигать миллиарда гривен.

Также читайте: Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук

По словам Чагаровского, незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса.

Президент прямо во время совещания позвонил Виктору Сысе, который, по словам одного из работников лесхоза, находится в командировке в Киеве. "Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис Президента в десять", - сказал Зеленский.

Президент призвал местных руководителей правоохранительных органов обратить внимание на проблему вырубки лесов и на фамилии, названные Чагаровским.

Смотрите также: "Все, порешали", - Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА Боня и попросил его уволиться. ВИДЕО

"Фамилии - Сыса, Санин, Антипенко. Очень прошу обратить особое внимание и разобраться с этим вопросом. Вам нужно сесть за один стол, выяснить и прекратить вырубку леса на Харьковщине. Если вы этого не сможете сделать, то на ваших местах появятся другие люди", - подчеркнул Зеленский. Он также поручил обеспечить безопасность Чагаровского.

"Вы все в курсе всех фамилий - это не только лесоводы, директора. Вы знаете, что есть люди в государстве, связанные с крышеванием этого "бизнеса". Обратите на это внимание", - добавил Зеленский.