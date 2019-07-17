 Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Более полугода личный состав части защищал украинскую землю под Донецком в районе Авдеевки.
Эта ротация, к сожалению, не обошлось без потерь. В ходе защиты территориальной целостности и независимости Украины, пятеро холоднояровцев погибли, еще четыре воина оставили нас из-за болезней.
На торжественном построении лучших военнослужащих бригады наградили ведомственными наградами и присвоили очередные воинские звания.
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Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив від біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Пролетіла, не зачепила.
Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим -
Вся родина чекає на тебе...////
Низкий поклон вам, герои!!!