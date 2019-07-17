 Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Более полугода личный состав части защищал украинскую землю под Донецком в районе Авдеевки.

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Эта ротация, к сожалению, не обошлось без потерь. В ходе защиты территориальной целостности и независимости Украины, пятеро холоднояровцев погибли, еще четыре воина оставили нас из-за болезней.

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На торжественном построении лучших военнослужащих бригады наградили ведомственными наградами и присвоили очередные воинские звания.

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