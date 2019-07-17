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 Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации. ФОТОрепортаж

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Воины 93-й ОМБр Холодный Яр вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации 01

Более полугода личный состав части защищал украинскую землю под Донецком в районе Авдеевки.

Воины 93-й ОМБр Холодный Яр вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации 02

Смотрите: С воином 93-й ОМБр Игорем Игнатенко, погибшим на Донбассе, простились в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воины 93-й ОМБр Холодный Яр вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации 03
Воины 93-й ОМБр Холодный Яр вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации 04
Воины 93-й ОМБр Холодный Яр вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации 05

Эта ротация, к сожалению, не обошлось без потерь. В ходе защиты территориальной целостности и независимости Украины, пятеро холоднояровцев погибли, еще четыре воина оставили нас из-за болезней.

Воины 93-й ОМБр Холодный Яр вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации 06

Также смотрите: Боец 93-й ОМБр Дмитрий Кравченко умер в зоне ООС в день своего 24-летия. ФОТО

Воины 93-й ОМБр Холодный Яр вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации 07
Воины 93-й ОМБр Холодный Яр вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации 08
Воины 93-й ОМБр Холодный Яр вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации 09

На торжественном построении лучших военнослужащих бригады наградили ведомственными наградами и присвоили очередные воинские звания.

Смотрите также: Не дожидаясь орденов: командир 1-го батальона 93 ОМБР наградил лучших бойцов именными ножами. ФОТОрепортаж

Воины 93-й ОМБр Холодный Яр вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации 10

Источник: https://censor.net.ua/p3138108
 
   
 Топ комментарии
 
дякуєм! з поверненням!!!
***
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив від біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Пролетіла, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим -
Вся родина чекає на тебе...////
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на предпоследнем фото Священник с Днепра, который сам поехал к сепарам наших ушедших на небеса Воинов забирать... забыл фамилию...
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фотокореспонденту зачёт! хорошие фото отважных людей.....
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на предпоследнем фото Священник с Днепра, который сам поехал к сепарам наших ушедших на небеса Воинов забирать... забыл фамилию...
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дякуєм! з поверненням!!!
***
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив від біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Пролетіла, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим -
Вся родина чекає на тебе...////
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Украина Вами гордится, Воины! Слава Героям!
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С возвращением!От всего сердца спасибо вам, защитники Украины!
Низкий поклон вам, герои!!!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВоины 93-й ОМБр "Холодный Яр" вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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