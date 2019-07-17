 Один госпитализирован, другого ищут: двух детей засыпало песком в карьере на Ривненщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"17 июля в 16:22 в ГСЧС поступила информация о том, что возле с. Ясногорка Сарненского района на территории песчаного карьера произошел оползень песка (глубина карьера около 5 м), вследствие чего было засыпано двоих детей. Одного ребенка достали местные жители и направили в больницу, поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.

К поискам привлечено местное население и подразделение ГСЧС в составе восьми человек и двух единиц техники.

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