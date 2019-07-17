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 Один госпитализирован, другого ищут: двух детей засыпало песком в карьере на Ривненщине. ФОТО

Двух детей засыпало песком в карьере возле с. Ясногорка Сарненского района Ривненской области во вторник, поиски одного из них продолжаются, другой найден живым и в настоящее время госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. 

"17 июля в 16:22 в ГСЧС поступила информация о том, что возле с. Ясногорка Сарненского района на территории песчаного карьера произошел оползень песка (глубина карьера около 5 м), вследствие чего было засыпано двоих детей. Одного ребенка достали местные жители и направили в больницу, поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.

К поискам привлечено местное население и подразделение ГСЧС в составе восьми человек и двух единиц техники.

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Один госпитализирован, другого ищут: двух детей засыпало песком в карьере на Ривненщине 01
Один госпитализирован, другого ищут: двух детей засыпало песком в карьере на Ривненщине 02

Источник: https://censor.net.ua/p3138081
 
 
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Дети, не ройте пещеры в песке - завалит. Это я написал родителям, чтоб научали своих чад.
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А належить кар'єр якомусь місцевому депутанчику?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин госпитализирован, другого ищут: двух детей засыпало песком в карьере на Ривненщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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