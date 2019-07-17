 Правительство передало в пользование ПЦУ помещение в центре столицы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.
"Православная церковь Украины теперь имеет возможность для своей деятельности - не только в храмах, но и в административном здании. Сейчас идет процесс становления церкви, поэтому правительство приняло решение передать помещение. Надо со стороны государства и дальше помогать", - заявил Гройсман.
В свою очередь митрополит Епифаний отметил, что решение правительства действительно историческое для ПЦУ.
"Это подтверждает, что Вы - человек слова. У нас долгие и партнерские отношения между государством и Церковью. За последнее время сделано много добрых дел. Вы всегда откликаетесь, когда мы обращаемся за помощью. Вы решаете те вопросы, которые возникают не только перед нашей церковью, но и перед государством в целом", - сказал глава ПЦУ.
Встреча главы правительства с предстоятелем ПЦУ состоялась по случаю передачи в пользование церкви помещения в центре столицы. По плану, оно станет административным зданием. Решение было принято сегодня, 17 июля, во время заседания правительства.
Ты под чьим флагом постишь?)))
Твое мнение нам украинцам до МОРЖОВОЙ П...!)))
От БАРЫГА ТАКОЙ!)))
НЕГОДУЮ....
Толк от "сделки" - из бюджета попам бабло/здание, бюджету от попов.... сотрясания воздуха и смешные движения толстыми брюхами тружеников чаши и кадила))
До чего же смешно это..... с умным видом рассказывать о могуществе б*жка, только попросить стоит(дать попу бабла, перед этим), но при кашле сам поп бежит в аптеку
Ленин в одном был прав - насчет попов конечно, а остальное - говно.
що освіта вже безкоштовна і медицина
Геноцид і пцу один з інструментів