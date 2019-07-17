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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Кабмин (11034) Гройсман (4820) Епифаний (177) ПЦУ (419)

 Правительство передало в пользование ПЦУ помещение в центре столицы. ФОТОрепортаж

Правительство готово в рамках своих возможностей и полномочий всесторонне содействовать процессу становления Православной церкви Украины, которое продолжается сейчас.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

"Православная церковь Украины теперь имеет возможность для своей деятельности - не только в храмах, но и в административном здании. Сейчас идет процесс становления церкви, поэтому правительство приняло решение передать помещение. Надо со стороны государства и дальше помогать", - заявил Гройсман.

В свою очередь митрополит Епифаний отметил, что решение правительства действительно историческое для ПЦУ.

"Это подтверждает, что Вы - человек слова. У нас долгие и партнерские отношения между государством и Церковью. За последнее время сделано много добрых дел. Вы всегда откликаетесь, когда мы обращаемся за помощью. Вы решаете те вопросы, которые возникают не только перед нашей церковью, но и перед государством в целом", - сказал глава ПЦУ.

Встреча главы правительства с предстоятелем ПЦУ состоялась по случаю передачи в пользование церкви помещения в центре столицы. По плану, оно станет административным зданием. Решение было принято сегодня, 17 июля, во время заседания правительства.

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Источник: https://censor.net.ua/p3138075
 
   
 Топ комментарии
 
Рыдает, это который КГБэшничал?
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На последнем фото дальний батюшка на 6 месяце беременности
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бох не з великої пишеться, так як це - професія© Невзоров
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каждый бы рыдал, если бы возложил задачу по борьбе с кацапами на молодые плечи, а эти плечи оказались - унылой бездарщеной, просравшей всю многолетнюю борьбу
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Ау дядя...это внутриукраинский вопрос!
Ты под чьим флагом постишь?)))
Твое мнение нам украинцам до МОРЖОВОЙ П...!)))
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На православных канонической церкви ПЦУ и мусульман...будистов...иудеев?
От БАРЫГА ТАКОЙ!)))
НЕГОДУЮ....
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Эпифаний собирается бороться с засилием кацапской секты на территории Украины?
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Хитрый епифан. Всем говорит "пусть вам бог помогает", а сам за помощью не к богу, а к гройсману.. Наверное, у гройсмана больше полномочий.. Правительство передало в пользование ПЦУ помещение в центре столицы - Цензор.НЕТ 9768
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бох не з великої пишеться, так як це - професія© Невзоров
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Не заперечую, що "бох не з великої пишеться"
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На последнем фото дальний батюшка на 6 месяце беременности
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вывсеврети! у батюшки там стая святковых Ухом с благодатью. Которыми он охотно бесплатно делится с заблудшими овцами и спасает их души. Кто не верит ..... Правительство передало в пользование ПЦУ помещение в центре столицы - Цензор.НЕТ 5860 трам-пам-пам, "гореть вечно")
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На предпоследнем у этого же батюшки декольте до пояса и светлые фильдиперсовые брюки.
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Гройс уже правослабиком стал? Правительство передало в пользование ПЦУ помещение в центре столицы - Цензор.НЕТ 8325
Толк от "сделки" - из бюджета попам бабло/здание, бюджету от попов.... сотрясания воздуха и смешные движения толстыми брюхами тружеников чаши и кадила))

До чего же смешно это..... с умным видом рассказывать о могуществе б*жка, только попросить стоит(дать попу бабла, перед этим), но при кашле сам поп бежит в аптеку Правительство передало в пользование ПЦУ помещение в центре столицы - Цензор.НЕТ 128
Ленин в одном был прав - насчет попов конечно, а остальное - говно.
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Норм. Грося передачу проштовхнув . Бо путєн ніколи цього Україні не дозволить. А зєля тут побоку .
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це підец просто, адекватні країни від церки обмежуються, в науку вкладають, а цікончені церкви будують наші податки. Чому тоді нічого це бартжне чмо не дало мусульманам, буддистам?
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якого х я за народні гроші
що освіта вже безкоштовна і медицина
Геноцид і пцу один з інструментів
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПравительство передало в пользование ПЦУ помещение в центре столицы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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