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 Политика Украины
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 Против Дубинского из "Слуги народа" агитировали в Киевской области, полиция открыла производство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Национальная полиция начала уголовное производство по факту распространения антирекламы на кандидата партии "Слуга народа" в Обухове и Василькове Киевской области.

В дежурную часть Обуховского отдела полиции по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на одной из городских улиц раздают газету с политической антирекламой. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Также заявитель отметил, что на месте происшествия с экрана, расположенного на прицепе, транслируется видеоролик антирекламного характера о кандидате.

Против Дубинского из Слуги народа агитировали в Киевской области, полиция открыла производство 01Против Дубинского из Слуги народа агитировали в Киевской области, полиция открыла производство 02

На опубликованных полицейскими фотографиях видно, что антиагитация была направлена против сотрудника канала "1+1", кандидата в депутаты по округу №94 от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" проходят в Раду, - опрос "Соцмониторинга" и института Яременко

"Сотрудники полиции задокументировали факт антиагитации в отношении одного из кандидатов в народные депутаты от политической партии "Слуга народа". Сейчас начато два уголовных производства, в частности, по статье 296 - это хулиганство и статье 157 - нарушение избирательного законодательства. Антиагитационная продукция изъята. Личности фигурантов установлены. Сейчас они дают показания", - отметил руководитель полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Кроме того, еще один факт распространения антирекламных агитации против Дубинского полицейские задокументировали в Василькове Киевской области.

Против Дубинского из Слуги народа агитировали в Киевской области, полиция открыла производство 03
Против Дубинского из Слуги народа агитировали в Киевской области, полиция открыла производство 04

Также на Цензор.НЕТ: Глава МИД Венгрии Сийярто нарушил украинское законодательство, участвуя на Закарпатье в мероприятиях кандидата в нардепы Брензовича, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/p3138057
 
 
 Топ комментарии
 
То есть "порошенко убил своего брата" по г+г это норма?
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сепар с зебилом - братья навек.
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Опрокинутое Зеленским коррупционное корыто порошни перевернуло их мир.
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ИНТЕРЕСНО ПОГЛЯДЕТЬ ЛИЦА ТЕХ, КТО ЗА КОЛИРОВАННУЮ МРАЗЬ - КОНОНЕНКУ ПРОГОЛОСУЕТ
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ТА ТО ПОНЯТНО, ЧТО ОНИ ПРОГОЛОСУЮТ. МНЕ ИНТЕРЕСНО УВИДЕТЬ ЭТИ ОДУХОТВОРЁННЫЕ БЛАГОРОДНЫЕ ЛИЦА
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Я их вижу только в одном скотомогильнике с сепарским и пойлостанским отребьем.
Флаги разные - а рожи одни и нутро одно.
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Почему -то дикую агитацию Дубинского- Портнова против Пороха Аваков в упор не замечает. Когда -то был рядом с Аваковым на Майдане и не мог даже представить в кого он превратится. Грустно
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против порошка никакой агитации никогда не было
было перечисление фактов порошковой барыжной продажной антиукраинской деятельности
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к зеле кроме гамна еще ни одного порядочного
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Чертовы наркоманы, которые не читают законы

Стаття 68. Форми і засоби передвиборної агітації

Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію

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ТЫ СЕБЯ НАРКОМАНОМ СЧИТАЕШЬ, ВИДИМО
Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України
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"Сотрудники полиции задокументировали факт антиагитации в отношении одного из кандидатов в народные депутаты от политической партии "Слуга народа"

Наркоманом я считаю тебя, т.к. "задокументировали факт антиагитации" не является нарушением, "не суперечать Конституції України та законам України". Клевету они не документировали, значит это чистая правда, но очень неудобная малоросу.
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ТА КЕМ ХОЧЕШЬ - ТЕМ И СЧИТАЙ.
ТЕБЕ С ДИВАНА КОНЕЧНО ЖЕ ВИДНЕЕ НАРУШЕНЫ ЗАКОНЫ ИЛИ НЕТ
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у них суды уже все в кармане, потому что портнов с ними за одно. Вот теперь попробуйте на его наехать. Стерненко подал в суд на портнова и дело не движется даже дальше одного кабинета, бздят перед новым смотрящим на портнова батон крошить.
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Полиция сепара дубинского защищает, довыбирались...
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надо было башкой думать в 2014, теперь не ной
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А ты в каком направлении думал своей башкой в 2014?
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типа уже нельзя их критиковать и этого заказного урода тронуть даже нельзя??? Оно украинцев нацистами обзывало, а теперь как и портнова покрывают с помощью полиции. Это писец, привет раша
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Как бородатое чмо дубина тянул мазу за свого знакомого портнова - архитектор узурпаторских законов януковоща https://www.youtube.com/watch?v=zrYTc5xwd4I
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Каждый может сам взглянуть на Дубинского и решить, кто тут брешет во имя места порошил у Корыта, а кто за Украину радеет: https://www.youtube.com/watch?v=djwOCK0j16Q

Очевидно, что постня порохоботиков тут - чисто предвыборное фейкометание коррупционера-порошиста Кононенко - соперника Дубинского по 94-му изб округу.




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А що, антиреклама заборонена? Аваковці, ви - дебіли і зебіли!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПротив Дубинского из "Слуги народа" агитировали в Киевской области, полиция открыла производство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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