 Против Дубинского из "Слуги народа" агитировали в Киевской области, полиция открыла производство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В дежурную часть Обуховского отдела полиции по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на одной из городских улиц раздают газету с политической антирекламой. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.
Также заявитель отметил, что на месте происшествия с экрана, расположенного на прицепе, транслируется видеоролик антирекламного характера о кандидате.
На опубликованных полицейскими фотографиях видно, что антиагитация была направлена против сотрудника канала "1+1", кандидата в депутаты по округу №94 от "Слуги народа" Александра Дубинского.
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"Сотрудники полиции задокументировали факт антиагитации в отношении одного из кандидатов в народные депутаты от политической партии "Слуга народа". Сейчас начато два уголовных производства, в частности, по статье 296 - это хулиганство и статье 157 - нарушение избирательного законодательства. Антиагитационная продукция изъята. Личности фигурантов установлены. Сейчас они дают показания", - отметил руководитель полиции в Киевской области Андрей Небытов.
Кроме того, еще один факт распространения антирекламных агитации против Дубинского полицейские задокументировали в Василькове Киевской области.
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Флаги разные - а рожи одни и нутро одно.
было перечисление фактов порошковой барыжной продажной антиукраинской деятельности
Стаття 68. Форми і засоби передвиборної агітації
Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію
Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України
Наркоманом я считаю тебя, т.к. "задокументировали факт антиагитации" не является нарушением, "не суперечать Конституції України та законам України". Клевету они не документировали, значит это чистая правда, но очень неудобная малоросу.
ТЕБЕ С ДИВАНА КОНЕЧНО ЖЕ ВИДНЕЕ НАРУШЕНЫ ЗАКОНЫ ИЛИ НЕТ
Очевидно, что постня порохоботиков тут - чисто предвыборное фейкометание коррупционера-порошиста Кононенко - соперника Дубинского по 94-му изб округу.