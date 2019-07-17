EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Фоторепортаж, За рубежом
  1621  6
Материалы по теме:
Все про:Нидерланды (827) память (909) церемония (30) Боинг-777 Malaysia Airlines (985)

 Церемония возложения цветов и минута молчания: в Нидерландах чтят память жертв катастрофы Боинга-777. ФОТОрепортаж

Церемония возложения цветов проходит возле национального мемориального комплекса памяти жертв катастрофы Боинга-777.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Мемориал расположен возле амстердамского аэропорта "Схипхол", откуда пять лет назад взлетел рейс МН17. 

Вокруг высажены 298 деревьев и подсолнухи.

Люди несут с собой цветы, в основном подсолнухи, которые уже стали символом трагедии.

В церемонии примут участие родственники погибших в катастрофе. Они зачитают имена своих близких, которых потеряли пять лет назад. Также с речью выступит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Почтить память приехали и представители дипломатических учреждений и международных организаций.

Напоминаем, 19 июня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследование катастрофы MH-17: представители Нидерландов и Австралии должны встретиться с РФ уже этим летом

Церемония возложения цветов и минута молчания: в Нидерландах чтят память жертв катастрофы Боинга-777 01
Церемония возложения цветов и минута молчания: в Нидерландах чтят память жертв катастрофы Боинга-777 02
Церемония возложения цветов и минута молчания: в Нидерландах чтят память жертв катастрофы Боинга-777 03
Церемония возложения цветов и минута молчания: в Нидерландах чтят память жертв катастрофы Боинга-777 04
Церемония возложения цветов и минута молчания: в Нидерландах чтят память жертв катастрофы Боинга-777 05
Церемония возложения цветов и минута молчания: в Нидерландах чтят память жертв катастрофы Боинга-777 06
Церемония возложения цветов и минута молчания: в Нидерландах чтят память жертв катастрофы Боинга-777 07

Источник: https://censor.net.ua/p3138024
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Двуличные твари. А топят за }{уйла. И золото скифов отдавать не хотят. Суки. Было как-то жалко их, теперь - плевать на всех €вро-геев.
 показать весь комментарий
 
 
они только свое защищают, потом возьмут деньги от ***** а на Украину пох.
 показать весь комментарий
 
Кстати, оттого и так живут. Не то что Раха - "защищает" всех по всему миру, весь мир ее ненавидит, а ватники живут в говне и из него же лепят петухов.))
 показать весь комментарий
 
Кацапов тамнет, Боинг они не сбивали, Бук не перевозили. Какое то ватное "своими глазами видело" след от ракеты к Боингу со стороны Украины
 показать весь комментарий
 
А потом участники двинулись к посольству РФ и рассадили шпионов на бутылки(с нитроглицерином) Церемонія покладання квітів і хвилина мовчання: в Нідерландах вшановують пам'ять жертв катастрофи Боїнга-777 - Цензор.НЕТ 7438

И тут Лавров проснулся, отдышался, сделал крепкий вдох баксов на 150-200 и сказа: Дебил бл*, дурак спит дурное снится - откуда смелость у этих еврогеев то?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортажЦеремония возложения цветов и минута молчания: в Нидерландах чтят память жертв катастрофы Боинга-777. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх