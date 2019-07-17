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 Спасенные туристы и борьба с браконьерами: полиция проводит отработку на побережье Черного и Азовского морей. ФОТОрепортаж

Водная полиция проводит превентивную отработку на побережье Черного и Азовского морей в Херсонской области.

Отработка началась 13 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Украины. Уже за первые дни полицейские спасли мужчину с ребенком и разоблачили браконьеров, наносящих государству миллионные убытки.

"В море возле города Геническ на значительном расстоянии от берега водные полицейские спасли мужчину и ребенка, которые не рассчитали свои силы и не могли самостоятельно добраться до побережья", - рассказал начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Сергей Науменко.

Спасенные туристы и борьба с браконьерами: полиция проводит отработку на побережье Черного и Азовского морей 01

Кроме того, в Джарылгачского национальном природном парке из брошенных браконьерских сетей полицейские отпустили более 400 крабов. Большинство из них являются травяными крабами, занесенными в Красную книгу. Таким образом полицейские не допустили возможных убытков для государства на сумму более 14 млн гривен.

Спасенные туристы и борьба с браконьерами: полиция проводит отработку на побережье Черного и Азовского морей 02

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Поблизости городка Лазурное полицейские задержали браконьеров, которые с помощью сетей занимались выловом креветки. Правонарушители нанесли ущерб государству на сумму почти 44 000 гривен. В других районах водные полицейские сняли с незаконного лова десятки похожих орудий лова, из которых вернули в море более 600 кг креветки.

Спасенные туристы и борьба с браконьерами: полиция проводит отработку на побережье Черного и Азовского морей 03Спасенные туристы и борьба с браконьерами: полиция проводит отработку на побережье Черного и Азовского морей 04Спасенные туристы и борьба с браконьерами: полиция проводит отработку на побережье Черного и Азовского морей 05

"Мы обнаружили массовые существенные нарушения во время так называемой "научной" ловли креветки. Вес фактических уловов уменьшается в сотню, а то и в тысячи раз. И этот процесс почти никак не контролируется учеными", - сказал Науменко.

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Во время отработки полицейские установили факты использования плавсредств без документов и с двигателями, на которых уничтожены соответствующие номера. Кроме того, задокументированы факты управления плавсредствами в состоянии алкогольного опьянения.

Спасенные туристы и борьба с браконьерами: полиция проводит отработку на побережье Черного и Азовского морей 06Спасенные туристы и борьба с браконьерами: полиция проводит отработку на побережье Черного и Азовского морей 07

Источник: https://censor.net.ua/p3137942
 
 
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Выловили твари уже всё что можно выловить ,идёшь на рыбалку и поймать можно только жабу с гадюкой ,за браконьерство надо давать лет 10 с конфискацией а то наши дети рыбу будут только на картинках видеть..
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Браконьеров в плен не брать, топить прямо у море! Наказ Народа Украины!
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Все браконьерство крышуется в Киеве. Главные браконьеры - рыбинспекция. Это закрытая контора, куда чужих не пускают. Бабло отстегивается крышам в Киеве. Рыба гниёт с головы.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасенные туристы и борьба с браконьерами: полиция проводит отработку на побережье Черного и Азовского морей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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