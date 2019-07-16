 ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Голос из-за поребрика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о языке вступил в силу

Дальше ролики с рыбаками, фермерами...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море. ВИДЕО

Так и манит...

Время собирать камни...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского

Остерегайтесь мошенников!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас много мошенничества и аферистов: Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям и рассказал, как надо голосовать. ВИДЕО

ЗЕмобиль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: "Жертв нет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо"

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