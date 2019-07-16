 ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Голос из-за поребрика
Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о языке вступил в силу
Дальше ролики с рыбаками, фермерами...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море. ВИДЕО
Так и манит...
Время собирать камни...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского
Остерегайтесь мошенников!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас много мошенничества и аферистов: Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям и рассказал, как надо голосовать. ВИДЕО
ЗЕмобиль
Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: "Жертв нет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо"
В тренде
Сизифов труд
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швондербогдан - наставник зе-шарикова. без него ника.
да, да, да и даже в том ))))))))
- ты нафига вышиванку в трусы заправил?! длбеб!...
Морди в тих слуг фсьо новєй і новєє...
Еще и агент кгб в звании - тов . майор .
Рвется в новую Раду ЗЕ !
""""В 1986 году, отметив свое тридцатилетие, возглавил управление в Министерстве высшего и среднего специального образования УССР, а затем перешел в ЦК КПУ - сначала был лектором, потом - консультантом, а, в итоге, стал помощником секретаря ЦК КПУ. После запрета Компартии в 91-м Владимир Михайлович остался без работы. Причем, вылетел и из КГБ - уже в чине майора. Ему удалось вернуться на кафедру в университет, но зарплаты у преподавателей были небольшие - и Литвин при помощи своего давнего приятеля Адама Мартынюка (бывшего первого секретаря Львовского горкома КПУ, а затем - вице-спикера ВР) устроился ночным охранником в коммерческую фирму.[2]""
Вчера Зелю отходила сковородкой по полной программе.. Пусть знает, изменщик !!
Может еще и амеры на Луне не были, а 9.11 - работа инопланетян?
Вот же проказники - оккультисты, заговорщики, масоны, соросы, зоны51, маги.....
комедія вийшла.
мені сумно, що оце командує воюючою країною.
Так давай, ведь декомунизация же
А закон как же? Красная тряпка, красная звезда на шапке, брежнев.
Чего тогда против жукова репетуешь?
Двуличная ты, как и вся свынеботва
Уходит высокое искусство... - разучились...
Вот могли же раньше...
соевые росписи на стенках сортира))
так і пузиришся від злості, да ?
все намагаєшся зробити вигляд, що віриш в оте нікчемне Зе
ню, ню...
Зе
круто) ляшко и гройсман?))
любому адекватному человеку видно, что машина проезжает пешеходный переход
Снчала петюни сбивают автобус с детьми, потом скрывают число пострадавших, а теперь вот это! Шож эта такое, доколе!