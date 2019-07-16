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 ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Голос из-за поребрика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о языке вступил в силу

ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Дальше ролики с рыбаками, фермерами...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море. ВИДЕО

ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Так и манит...

ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Время собирать камни...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского

ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Остерегайтесь мошенников!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас много мошенничества и аферистов: Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям и рассказал, как надо голосовать. ВИДЕО

ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

ЗЕмобиль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: "Жертв нет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо"

ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

В тренде

ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Сизифов труд

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3137861
 
   
 Топ комментарии
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смотрю Богдан стал тенью Зе.... Интересно, жена Зеленского не ревнует ? )))
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"товарисч" швондер богдан - наставник зе-шарикова. без него ника.
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во всех, всех, и очень всех, вопросах...
да, да, да и даже в том ))))))))
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это называется свинство ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5724 ой мой пардон .... свингерство ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8320
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понравилась мордочка ослика ИА..из за перебрика хотя у нас также полно в ОНОВЛЕННОЙ КОМАНДЕ ТАКИХ осликов ИА Богдан Зелмойский Разумков и онные... ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1601
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а мне кажется что он "смотрящий" за Зе.... Без него Зе ни шагу...
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а в чем разница? если от печки пойти "президент ЗЕ" - это проект богдана.
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1.07 красный Ниссан Леаф справа, двери на уровне дверей Теслы Х Зеленского. Кстати:
ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4983
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А ты порохоботских фейков? Кстати справа не джип, а обычный универсал с рейлингами на крыше.
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- товарищ майор, камуфляж одел! усе верно?!
- ты нафига вышиванку в трусы заправил?! длбеб!...
ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 418
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Вы либо крестик снимите либо трусы наденьте ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 235
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Слуги народу фсьо зєлєнєє,
Морди в тих слуг фсьо новєй і новєє...

ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9257
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Это та физдота,брат ,которой главный погранец,запускал в 14м колонны диверсантов из рф ?
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https://genshtab.info/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Еще и агент кгб в звании - тов . майор .
Рвется в новую Раду ЗЕ !
""""В 1986 году, отметив свое тридцатилетие, возглавил управление в Министерстве высшего и среднего специального образования УССР, а затем перешел в ЦК КПУ - сначала был лектором, потом - консультантом, а, в итоге, стал помощником секретаря ЦК КПУ. После запрета Компартии в 91-м Владимир Михайлович остался без работы. Причем, вылетел и из КГБ - уже в чине майора. Ему удалось вернуться на кафедру в университет, но зарплаты у преподавателей были небольшие - и Литвин при помощи своего давнего приятеля Адама Мартынюка (бывшего первого секретаря Львовского горкома КПУ, а затем - вице-спикера ВР) устроился ночным охранником в коммерческую фирму.[2]""
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Ну да, не ревнует...
Вчера Зелю отходила сковородкой по полной программе.. Пусть знает, изменщик !! ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7409 ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7409 ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7409
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Як Вам мистецтво ЗеФанатів? Тепер Ви бачили все
ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 884
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православный? Святой??? Без крайней плоти????? А шо ж тогда у него такие глаза, будто бы реббе тогда чуток лишку отхватил????
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І жодної жаби на "сивочолого гетьмана й батька нації" петю.. Потужно..
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А хто це? Здається, Зе тепер президент? Чи ні?
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1.07 красный Ниссан Леаф справа, двери на уровне дверей Теслы Х Зеленского.
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г*споди! то нагонят сто журников и одного мальчика(все с телефонами и камерами) - супертайна - где-то втихаря сняли типо "передок". Теперь - возят "теслу" на прицепе по Киеву(президент права не купил - денег не хватило и испугался быть настигнутым "пециными" полисменами?) ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8342
Может еще и амеры на Луне не были, а 9.11 - работа инопланетян?
Вот же проказники - оккультисты, заговорщики, масоны, соросы, зоны51, маги..... ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8342
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ну почему сразу прицеп? ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 700это эвакуатор
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Бидончики на три литра потянут. Молочная порода.
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ой, какие развитые молочные железы...прям как у оксаны мертведчук...
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Такое впечатление, шо это вытащили с какой то кацапской помойки
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це просто наші квартальні копіюють рашистів,
комедія вийшла.
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не зовсім.
мені сумно, що оце командує воюючою країною.
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ты про смысл картинок с явно комуняцкими наклонностями скажи, а не переходи на личности.
Так давай, ведь декомунизация же
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так вони себе позиціонують, чьотко в картинку вписались.
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Где? Это первое
А закон как же? Красная тряпка, красная звезда на шапке, брежнев.
Чего тогда против жукова репетуешь?
Двуличная ты, как и вся свынеботва
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RVP RVP - это да....

Уходит высокое искусство... - разучились...
Вот могли же раньше...
ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1669
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и все эти фотожабы-графити в авгиевых конюшнях Потроха))))
соевые росписи на стенках сортира))
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Дуже цікаво буде подивитися на жаби Цензора через тиждень - після того, як стануть відомими результати виборів 21-го липня..
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льоньку жаба давить ))))
так і пузиришся від злості, да ?
все намагаєшся зробити вигляд, що віриш в оте нікчемне Зе
ню, ню... ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 242
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Краще навчись варити борщ, підшукай нормальну роботу, знайди вже хоч якогось хлопця, вийди заміж та подаруй йому і собі дитинку - не натовкуй целюліт, просиджуючи своє життя в інтернеті.. ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9140
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Будут кричать "нас заставляли". Типа, невиноватая я, он сам пришел.
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Пока здесь картинками воюют,Мертветчук купил телеканал "ПРЯМОЙ" ....последний Украинский ! Картинками войну не выиграть!
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Вообщем в стране стало смешно как на концерте квартала. Только смехом детей не накормишь.
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Шоколадний кіт, скажи, а хто розв'язав війну на Донбасі?
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Петюшемобиль соблюдает правила остановки и стоянки
ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8089
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ты шо - дебил?! хотя это чисто риторический вопрос в стиле вашей зешмаркли!!
любому адекватному человеку видно, что машина проезжает пешеходный переход
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О Боже, какой УЖОС!
Снчала петюни сбивают автобус с детьми, потом скрывают число пострадавших, а теперь вот это! Шож эта такое, доколе!
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соевых троляк и карикатуристов набирают в закрытых психбольницах для неподсудных уголовников.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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