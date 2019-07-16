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 На Одесчине разоблачена сеть по подкупу избирателей в пользу нардепа Барвиненко, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области полиция выявила сеть подкупа избирателей. Преступная схема действовала в пользу кандидата в народные депутаты Верховной Рады Виталия Барвиненко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Подкуп избирателей осуществлялся на территории города Белгород-Днестровский, а также Белгород-Днестровского, Татарбунарского и части Килийского районов.

"Один из действующих народных депутатов, который имеет богатый политический опыт, организовал "сетку" для подкупа избирателей. К "работе" он привлек агитаторов, которые предлагали будущим избирателям от тысячи до полутора тысяч гривен за голос. В день выборов гражданам необходимо было сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за Барвиненко и фото выложить в месседже ", - рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

На Одесчине разоблачена сеть по подкупу избирателей в пользу нардепа Барвиненко, - Нацполиция 01На Одесчине разоблачена сеть по подкупу избирателей в пользу нардепа Барвиненко, - Нацполиция 02

Смотрите: Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО

Каждый член преступной группы отвечал за определенное направление работы: проведение агитации, формирования списков и распределение средств за голоса избирателей. Сейчас все лица, причастные к совершению преступления, установлены. Формировали списки граждан, с которыми договорились о голосовании за определенного кандидата, председатели сельских советов и лица, пользующиеся авторитетом среди местного населения.

На Одесчине разоблачена сеть по подкупу избирателей в пользу нардепа Барвиненко, - Нацполиция 03
На Одесчине разоблачена сеть по подкупу избирателей в пользу нардепа Барвиненко, - Нацполиция 04

Во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли списки с фамилиями граждан, которые "продали" свой голос, списки с указанием денежных средств, которые выделялись на эту схему по подкупу избирателей. Также изъяты телефоны с перепиской между участниками преступной группы, ноутбуки, в которых находится списки "купленных" избирателей, их данные и тому подобное.

На Одесчине разоблачена сеть по подкупу избирателей в пользу нардепа Барвиненко, - Нацполиция 05
На Одесчине разоблачена сеть по подкупу избирателей в пользу нардепа Барвиненко, - Нацполиция 06

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"Следователями начато уголовное производство по ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. При проведении обысков были вручены повестки всем фигурантам, в том числе и кандидату в народные депутаты. В ближайшее время им будут объявлены подозрения", - отметил Цуцкиридзе.

Источник: https://censor.net.ua/p3137844
 
 
 Топ комментарии
 
Судячи по кольорах візиток, він уже там 😁
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Народний депутат України 7-го скликання з грудня 2012, виборчій округ № 141, Одеська область, від Партії регіонів. «За» 41,53 %, 9 суперників. На час виборів: народний депутат України, член Партії регіонів.
Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 до грудня 2012 від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина». Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (листопад 2007 - вересень 2010), член фракції Партії регіонів (з лютого 2011). Член Комітету будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики (з грудня 2007).
Березень 2006 - кандидат в народні депутати України від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: виконавчий директор агропромислової асоціації «Укрнасіння сервіс», член ВО «Батьківщина».
2006 - березень 2007 - в Одеській міськраді й Одеській облдержадміністрації. Керівник фракції БЮТ в Одеській облраді (2006-2007). Голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина» (березень 2006-2010).
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"В Одесской области полиция выявила сеть подкупа избирателей. Преступная схема действовала в пользу кандидата в народные депутаты Верховной Рады Виталия Барвиненко", - Барвиненко, - это же мразь из мразей, подонок, который разжигал сепаратизм, собирался себя объявить главой т.н. "Бессарабского народного совета". И это ничтожество спокойно себе ещё пытается баллотироваться в Раду, ещё и нагло занимаясь подкупом...
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Хороша в чем? В том что эти твари старые никак не нажрутся гречки??? Та шоб они уже от ней окочурились мрази комуняцкие все на "шару" тянет!
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Знайшли СМС-кривдника партії Вакарчука, це агітатор "ЄС" Порошенка - поліція

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/16/7221100/

Закінчився медовий місяць ПЄСу і Голосу.. Прихильники петі почали топити й Славка, як вони топили і топлять Зеленського, Тимошенко, Гриценко та Саакашвілі..
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голоос тоже в стороне не стоит
популизм + вранье + концерты
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Ну и что дальше, выявили ......как покупал так и будет покупать пока реально не сядет лет так на 20
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Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (листопад 2007 - вересень 2010),

член фракції Партії регіонів (з лютого 2011)
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Народний депутат України 7-го скликання з грудня 2012, виборчій округ № 141, Одеська область, від Партії регіонів. «За» 41,53 %, 9 суперників. На час виборів: народний депутат України, член Партії регіонів.
Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 до грудня 2012 від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина». Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (листопад 2007 - вересень 2010), член фракції Партії регіонів (з лютого 2011). Член Комітету будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики (з грудня 2007).
Березень 2006 - кандидат в народні депутати України від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: виконавчий директор агропромислової асоціації «Укрнасіння сервіс», член ВО «Батьківщина».
2006 - березень 2007 - в Одеській міськраді й Одеській облдержадміністрації. Керівник фракції БЮТ в Одеській облраді (2006-2007). Голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина» (березень 2006-2010).
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Ну? І чого дальше не дописуєш, що він даним давно в партії "Відродження"?
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Судячи по кольорах візиток, він уже там 😁
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Схоже, поліція нарешті почала приймати заяви про злочини слуг народа.
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Мені дивно, що така відбірна наволоч і до цього часу не в "ПЕС". Недопрацювання!
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І чого дальше не дописуєш, що він даним давно в партії "Відродження"?

Так "Відродження" - это Бенина партия )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Вы обрезали часть его биографии, скрыв последние несколько лет.
С ноября 2012 года народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избран по многомандатному избирательному округу № 141. Член Партии регионов.
14 августа 2013 года возглавил Белгород-Днестровскую городскую организацию Партии регионов.
С ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, член парламентской группы "Экономическое развитие".
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"В Одесской области полиция выявила сеть подкупа избирателей. Преступная схема действовала в пользу кандидата в народные депутаты Верховной Рады Виталия Барвиненко", - Барвиненко, - это же мразь из мразей, подонок, который разжигал сепаратизм, собирался себя объявить главой т.н. "Бессарабского народного совета". И это ничтожество спокойно себе ещё пытается баллотироваться в Раду, ещё и нагло занимаясь подкупом...
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Барвиненко пора на нары, вместе с отцом.
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Очередная сенсация? Которой наш народ перекормленный с самых первых выборов с ихними оборудками-выкрутасиками, которые раз от разу совершенствуются. Бабки и власть. А в итоге у народа - очередная ж...
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Насправді думаю, що ні. Цей хитрожоп вирішив виїхати на зомбованому на любов до зеленого кольору 73 відсотковому електораті. А у поліцію його заклав справжній кандидат від Зе. Це моє припущення.
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однозначно хтось з конкурентів..

Центральна виборча комісія зареєструвала 41 кандидатів у депутати Верховної Ради по цьому округу.

в т. ч.



Віталій Євгенович Барвиненко, самовисуванець, народився 20 лютого 1985 року в Києві, освіта середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селищі Борова Фастівського району Київської області.
Віталій Дмитрович Барвіненко, самовисуванець, народився 3 червня 1981 року в місті Білгород-Дністровський Одеської області, освіта вища, депутат Ради (група "Економічний розвиток"), безпартійний, проживає в Одесі.
Володимир Барвіненко, самовисуванець, народився 17 серпня 1976 року в місті Татарбунари Одеської області, освіта середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в Татарбунарах.
Іван Барвіненко, самовисуванець, народився 24 серпня 1956 року в селі Чаплине Васильківського району Дніпропетровської області, освіта середня спеціальна, будівельник-монтажник

https://ukranews.com/ua/news/277169-povnyy-spysok-kandydativ-u-deputaty-rady-po-mazhorytarnomu-okrugu-141-v-odeskiy-oblasti
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скорее всего так и есть. Буквально на днях был в Белгород-Днестровском, и там действительно дофига бордов с рекламой этого ушлепка, все зеленого цвета. Но, при этом, ни одного посыла на СН нет, так что очевидно, что к ним он никакого отношения не имеет. Просто как саламандра - меняет цвет
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Скажімо так, йому просто не пощастило. Хтось виявився спритнішим і гнучкішим за нього і прогнувся першим. ☺
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Це ж скільки він накрав? А скільки таких барвіненків по країні?
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А проти тих, хто ПРОДАВ свій голос карні справи порушили? Бо МАЛИ ПОРУШИТИ
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при парашенка такогонебила - при баризі цей чувак норм собі жив. як же так можна?
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на всех выборах он практически в открытую покупал голоса, но наша доблестная полиция никогда этого не "видела". Он в свое время предал Батькивщину, затем ПР и таки действительно был замешан в Бессарабской республике, точнее главный редактор его газеты. Но как то все сошло с рук. Неужели и сейчас выскользнет?
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У нас бигборды Писаренко все раскрашены в цвета слуги народа. Сейчас пошли доски с такими зелеными и желтыми красками, на которых уже не просто писаренко, а Кернес за писаренко.
Сколько швали мимикрирует как камбала или ящерица под лидеров, лишь бы пролезть в раду.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа Одесчине разоблачена сеть по подкупу избирателей в пользу нардепа Барвиненко, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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