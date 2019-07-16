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Все про:Донецк (6036) потоп (285) техногенная катастрофа (23)

 По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича. ВИДЕО+ФОТО

Шахтные грунтовые воды затопили первый этаж бизнес-центра "Северный" в Киевском районе оккупированного Донецка – второе по величине здание в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Остров" со ссылкой на пресс-службу так называемого "МЧС" донецких террористов.

Отмечается, что общая площадь на момент затопления помещений составляла 4500 кв. метров, объем подтопления - 3200 кв. метров, уровень воды - до 1,2 м.

По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича 01
По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича 02

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Ранее в YouTube появилось видео, на котором видны последствия подтопления здания. Автор видео убежден, что речь идет о шахтных водах, которые выходят на поверхность.

С таким выводом согласен также блогер Денис Казанский.

"Нижние этажи торгового центра "Северный" в Донецке затопило грунтовыми водами. Как и предупреждали раньше, варварское затопление шахт рано или поздно должно было привести к подобным последствиям", - отметил он у себя в Telegram.

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Бизнес-центр "Северный", ранее принадлежал и был построен группой "МАКО" Александра Януковича – сына беглого президента Виктора Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/p3137836
 
   
 Топ комментарии
 
Деревню Гадюкино смыло...
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Когда кацапы "освободили" Грозный, он выглядел вот так...
По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 3564
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Так..це відома свiтлина...асвабадiтелi куеви...
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Нічого. Ось з податків відкачаємо і зробимо ще краще ніж було.
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Чудово. Якщо буде спека, то можна і купатись. За окрему плату.
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Гоните вы все! Это бассейн с эскалатором для братвы!
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Я конечно таки дико извиняюсь, но говно, как вы изволили выразится, он только после покушать. А так, каков стол, таков и стул.
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от бяда, то нашествие колорадов на торговые центра, то вода, не везет дамбасятам
По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 16
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Во блин ! А где ж теперь Гройсман арбузы продавать будет ?
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Ото зачЬОтна фотка, ржав довго. Дякую!
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у вас тут праздник национальный.. с праздником
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Ну коль такой избыток воды, поделитесь с братьями "по разуму" из Крысма!
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У домбасситов теперь бассейн появился 😁
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Юзівка потопає від руцькоміраГімна. Джон Юз плакать.
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А младшенький там не всплыл случайно? По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 5080
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"Путинвведиводу!" Позвали саранчу кацапскую на свою голову. Дебилы тупорылые. А вообще-пох.
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Венеция прямо.
И сарай в стиле ампир.
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потоп это и есть для лугандонов особлывый статус,ну шо кричим-путен памаги? или шота неслышу...а селары?
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Так это же и есть Донецкий Бассейн, или в простонародье Донбасс!
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Посмотрел на фото, подумал - ни хрена себе стоматологический кабинет у стоматолога.
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И это всё нам предлагают после восстанавливать? Зачем и для кого?
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та цє брехня ...
то Саша стоматолог вирішив басейн собі створити
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На радиацию эту водичку проверяли? Ведь затопили и ту шахту, в которой производились испытания ядерной зброи.
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П.зд.ц Донецьку - це отвєтка за "рєхфєрєндум" і "бєндєри не пройдут" у 2014.
Донецьк більше не столиця Донбасу По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 9664
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПо самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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