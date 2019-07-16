 Рецидивист в костюме Человека-паука забил до смерти жителя Киевской области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Происшествие случилось на территории дома погибшего. Ранее судимый 23-летний парень, на почве длительных неприязненных отношений, нанес владельцу жилья многочисленные удары табуреткой и деревянной палкой по голове. На момент совершения указанного преступления подозреваемый замаскировался, надев костюм Человека-паука.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

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Кроме того, местная прокуратура подала в суд ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.