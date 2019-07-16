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Все про:Киевская область (1695) прокуратура (3557) убийство (5275)

 Рецидивист в костюме Человека-паука забил до смерти жителя Киевской области. ФОТО

Под Киевом в селе Горенка ранее судимый 23-летний мужчина в костюме Человека-паука совершил убийство с помощью табуретки и деревянной палки. Произошло это из-за длительного конфликта между злоумышленником и погибшим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Происшествие случилось на территории дома погибшего. Ранее судимый 23-летний парень, на почве длительных неприязненных отношений, нанес владельцу жилья многочисленные удары табуреткой и деревянной палкой по голове. На момент совершения указанного преступления подозреваемый замаскировался, надев костюм Человека-паука.

Рецидивист в костюме Человека-паука забил до смерти жителя Киевской области 01

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

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Кроме того, местная прокуратура подала в суд ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Источник: https://censor.net.ua/p3137773
 
 
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Какая страна, такое и убийство Не хватает подробностей, что прибывшие полицейские были одеты как супермены, а прокурор было в костюме бетмэна... Вы еще скажите, что президент членом на рояле играть умеет.
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ти кацапе сиди на пляшці рівно і смокчи чеченському хазяїну
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Интересно ты время проводишь, чмо лахтинское ))
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https://moviecomicswhoswho.wordpress.com/2013/09/09/mother-russia/

Вот если б рецидивист в костюме mother russia был, было б другое дело?!
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Так рецидивист(более двух раз отсидевший за аналогичные преступления), или "ранее судимый"(однократно?)?
Есть такие не судимые, что хуже судимых. Вон, в Раде сколько такого "добра".
Без подробностей трудно сказать, но какой-то поп радостно потирает толстое пузо толстыми руками.
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Он хоть что-то умеет, а вот что умеешь ты, кроме сочинения злопыхательской писанины и вынюхивания зрады
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Да ***,совсем у народа крыша едет похоже ... Рецидивист в костюме Человека-паука забил до смерти жителя Киевской области - Цензор.НЕТ 856
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Ідіот замаскувався... Перше що з'ясовують при розслідуванні вбивств це коло спілкування і з ким були конфлікти, і ніякий костюм павука тут не допоможе. І раніше судимих трясуть в першу чергу.
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довічне увязнення - костюм свідчить про підготовку до злочину, з метою уникнути покарання. Всім кому смішно, являються дібілами - тут мало чого смішного.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРецидивист в костюме Человека-паука забил до смерти жителя Киевской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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