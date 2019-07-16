 Зеленский встретился с украинскими спортсменами-чемпионами: у вас маленькие стипендии, мы обязательно увеличим. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.
"Я горжусь тем, что живу с вами в одной стране, в одно время. Государство для вас, спортсменов, мало делало. Мы хотим это изменить - отношение и к вам, и к спорту", - заявил глава государства во время приветственного слова.
Владимир Зеленский вручил государственные награды членам сборной Украины U-20 по футболу, а также наградил золотых медалистов II Европейских игр, на которых Украина заняла общекомандное третье место.
"Я знаю, что у вас очень маленькие спортивные стипендии. Мы увеличим. Обязательно будем помогать вам. Говорите о проблемах - будем решать", - подчеркнул он.
Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.
ах, да - при ПРОКЛЯТОМ БАРЫГЕ Порошенко. Так вам больше нравится?
видимо, Порошенко еще и футбол ограбил, да так, что наши юниоры ЧМ выиграли.
Кошмарный тип вообще.
Щоб блазень вищим здавався?
Капец！
Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер
дал разрешение на экстрадицию Дмитрия
Фирташа в Соединенные Штаты.
Соответствующее решение принято после
консультаций с министерством иностранных дел
страны с учетом интересов и международных
правовых обязательств Австрии, сообщает Deutsche
Welle.
(C)
@NataBelova
Кстати, когда Беню будете экстрадировать. В Америке его заждались
🤔
Киевский международный институт социологии
провел новое социологическое исследование
относительно выборов в Верховную Раду.
Об этом сообщает портал АНТИКОР со ссылкой
на результаты опроса.
Отмечается, что рейтинг политической силы
президента Украины Владимира Зеленского «Слуга
народа» только растет и уже превышает 50%,
в то время как у других партий количество
сторонников уменьшается.
Так, согласно результатам исследования,
за президентскую партию проголосовало 52,3%
респондентов.
Также сообщается, что неплохой результат
получила политсила «Оппозиционная платформа
- За Жизнь», которая набрала 10,3% голосов.
Кроме того проходной барьер преодолевают
партии экс-президента Петра
Порошенко «Европейская солидарность» - 7,9%,
Юлии Тимошенко «Батькивщина» - 5,8% и Игоря
Смешко «Сила и честь» - 5,1%.
Что касается политической силы певца Святослава
Вакарчука «Голос», то она может не пройти
в новый парламент. Пока за нее проголосовало
только 4% опрошенных украинцев.
Отметим, что остальные партии набрали меньшее
количество голосов. Опрос проходил с 3 по 13
июля 2019 года.
- Скептически, Сёма. Среди "новых" лиц там слишком много старых жоп.
(C)
@Anakoyher
🤔
Наконец то Владимир Александрвич занялся привычным ему делом.