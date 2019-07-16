 Зеленский встретился с украинскими спортсменами-чемпионами: у вас маленькие стипендии, мы обязательно увеличим. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.

"Я горжусь тем, что живу с вами в одной стране, в одно время. Государство для вас, спортсменов, мало делало. Мы хотим это изменить - отношение и к вам, и к спорту", - заявил глава государства во время приветственного слова.

Владимир Зеленский вручил государственные награды членам сборной Украины U-20 по футболу, а также наградил золотых медалистов II Европейских игр, на которых Украина заняла общекомандное третье место.

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"Я знаю, что у вас очень маленькие спортивные стипендии. Мы увеличим. Обязательно будем помогать вам. Говорите о проблемах - будем решать", - подчеркнул он.







Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.