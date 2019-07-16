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 Спорт, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (2159) сборная по футболу (134) сборная Украины (227)

 Зеленский встретился с украинскими спортсменами-чемпионами: у вас маленькие стипендии, мы обязательно увеличим. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со сборной Украины U-20.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.

"Я горжусь тем, что живу с вами в одной стране, в одно время. Государство для вас, спортсменов, мало делало. Мы хотим это изменить - отношение и к вам, и к спорту", - заявил глава государства во время приветственного слова.

Владимир Зеленский вручил государственные награды членам сборной Украины U-20 по футболу, а также наградил золотых медалистов II Европейских игр, на которых Украина заняла общекомандное третье место.

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"Я знаю, что у вас очень маленькие спортивные стипендии. Мы увеличим. Обязательно будем помогать вам. Говорите о проблемах - будем решать", - подчеркнул он.

Зеленский встретился с украинскими спортсменами-чемпионами: у вас маленькие стипендии, мы обязательно увеличим 01
Зеленский встретился с украинскими спортсменами-чемпионами: у вас маленькие стипендии, мы обязательно увеличим 02
Зеленский встретился с украинскими спортсменами-чемпионами: у вас маленькие стипендии, мы обязательно увеличим 03

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.

Источник: https://censor.net.ua/p3137769
 
 
 Топ комментарии
 
Виглядає так що Конопля на півзігнутих підійшов.
Щоб блазень вищим здавався? Зеленский встретился с чемпионами мира U-20 и вручил им награды: "Горжусь, что живу с вами в одно время" - Цензор.НЕТ 7015
Зеленский встретился с чемпионами мира U-20 и вручил им награды: "Горжусь, что живу с вами в одно время" - Цензор.НЕТ 2283
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Якби замість Зе був Порох, ви б зараз волали, що піариться. Доречі хлопці зростали при баризі, так що це його заслуга. Зеленский встретился с чемпионами мира U-20 и вручил им награды: "Горжусь, что живу с вами в одно время" - Цензор.НЕТ 3167
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Самые упорото- долбанутые на сегодня - это борцуны с Порошенко. У них страну рейдернули, а они и дальше скринчики постят про «порохоскот», превратившись в просто скот. Что ими движет, непонятно.
(C)
@NataBelova
Кстати, когда Беню будете экстрадировать. В Америке его заждались
🤔
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ПЕСики фас !!!! Тут наверняка есть зрада
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Якби замість Зе був Порох, ви б зараз волали, що піариться. Доречі хлопці зростали при баризі, так що це його заслуга.
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Все 2014 года рождения?
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А зростають с рождения вообщето. Я ненавижу когда кому то приписывают то что он не сделал, припиши сюда и яныка еще.
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то есть юниоры, которым максимум по 20 лет, последние 5 лет тренировались НЕ при Порошенко, не пир его президенстстве, не при его Кабмине?

ах, да - при ПРОКЛЯТОМ БАРЫГЕ Порошенко. Так вам больше нравится?

видимо, Порошенко еще и футбол ограбил, да так, что наши юниоры ЧМ выиграли.

Кошмарный тип вообще.
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При Украине. Так будет точнее и справедливо. Я еще раз вам повторяю, не надо все заслуги приписывать одному человеку, и да еще одно, порошенка можна только поблагодарить что возможно он их поддерживал. Увидим что будет при прэзэпзэнту
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Га? Де? Окрім тебе зради нема. Якщо ти про Зєлєнского, то це не зрада. Це ще одна серія "Дому-2" по-українськи.
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Виглядає так що Конопля на півзігнутих підійшов.
Щоб блазень вищим здавався? Зеленский встретился с чемпионами мира U-20 и вручил им награды: "Горжусь, что живу с вами в одно время" - Цензор.НЕТ 7015
Зеленский встретился с чемпионами мира U-20 и вручил им награды: "Горжусь, что живу с вами в одно время" - Цензор.НЕТ 2283
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охренеть. попробовал бы так сделать Порох - с говном бы смешали. И правильно бы сделали.
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Я щось зауважив що клоун ніколи не завершує свої виступи привітанням Слава Україні...щось підозріло((
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він в кварталі ржав над цими словами.
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Пете приготовится Весёлые старты)))

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер
дал разрешение на экстрадицию Дмитрия
Фирташа в Соединенные Штаты.
Соответствующее решение принято после
консультаций с министерством иностранных дел
страны с учетом интересов и международных
правовых обязательств Австрии, сообщает Deutsche
Welle.
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Может Бене? Кстати, на месте Зеленского я бы не ехал в штаты "в конце лета", там на Беню дела есть и наверняка с упоминанием его подельника, который по недоразумению владеет булавой одного Европейского государства.
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Самые упорото- долбанутые на сегодня - это борцуны с Порошенко. У них страну рейдернули, а они и дальше скринчики постят про «порохоскот», превратившись в просто скот. Что ими движет, непонятно.
(C)
@NataBelova
Кстати, когда Беню будете экстрадировать. В Америке его заждались
🤔
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Это тому кто заспамил Ня

Киевский международный институт социологии
провел новое социологическое исследование
относительно выборов в Верховную Раду.
Об этом сообщает портал АНТИКОР со ссылкой
на результаты опроса.
Отмечается, что рейтинг политической силы
президента Украины Владимира Зеленского «Слуга
народа» только растет и уже превышает 50%,
в то время как у других партий количество
сторонников уменьшается.
Так, согласно результатам исследования,
за президентскую партию проголосовало 52,3%
респондентов.
Также сообщается, что неплохой результат
получила политсила «Оппозиционная платформа
- За Жизнь», которая набрала 10,3% голосов.
Кроме того проходной барьер преодолевают
партии экс-президента Петра
Порошенко «Европейская солидарность» - 7,9%,
Юлии Тимошенко «Батькивщина» - 5,8% и Игоря
Смешко «Сила и честь» - 5,1%.
Что касается политической силы певца Святослава
Вакарчука «Голос», то она может не пройти
в новый парламент. Пока за нее проголосовало
только 4% опрошенных украинцев.
Отметим, что остальные партии набрали меньшее
количество голосов. Опрос проходил с 3 по 13
июля 2019 года.
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- Изя, как ты оцениваешь перспективы будущей Верховной Рады?
- Скептически, Сёма. Среди "новых" лиц там слишком много старых жоп.
(C)
@Anakoyher
🤔
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а що то за чудо в червоному мішку стоїть ?
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Ти літеру ;б; не написав. Клавіатура западає? Зеленський зустрівся з чемпіонами світу U-20 і вручив їм нагороди: "Пишаюся, що живу з вами в один час" - Цензор.НЕТ 3177
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Постіснявся, всьо такі дєвушка замужем
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Ну, слава труду.
Наконец то Владимир Александрвич занялся привычным ему делом.
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вы имеете ввиду подсаживать подрастающее поколение на тяжелые наркотики? Да, это привычное дело для сопли, тут он мастер-кулинар.
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меня одного смущают фото, цели для лука, девочки, качки и жирдяй како то на фоне убитого забора, и да медали родителям которые столько денег ввалили в этих чемпионов, у меня два малых я за эти секции спортивные бабла ношу и формы всякие покупаю дай дорогу, засунь вова медали себе в жопу и сними финансовый тягарь с родителей, а то чтоб на соревнование поехать денег отвалить много надо
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Как там раньше визжала бывшая зрада -"пиарится, гнида!"
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А ти яким боком, чмо зелене, до їхньої перемоги? Попіаритися?
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Цензор.НЕТФотоСпортЗеленский встретился с украинскими спортсменами-чемпионами: у вас маленькие стипендии, мы обязательно увеличим. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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