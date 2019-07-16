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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Правоохранители на ПП "Краковец" задержали иностранца, вывозившего трех украинок в Бельгию для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали организатора международного канала торговли людьми во время попытки переправить трех женщин в возрасте от 27-ми до 38-ми лет через государственную границу Украины в пункте пропуска "Краковец".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что вербовщиком является 36-летний бельгиец, который через интернет подыскивал для местных борделей молодых женщин среди уязвимой категории украинок. Отбирая соответствующий контингент по фотографиям, мужчина обещал за работу, которая заключалась в предоставлении сексуальных услуг, 200 евро в час. Все расходы, связанные с выездом женщин в Бельгию, злоумышленник брал на себя с условием возмещения с их первой зарплаты.

У правонарушителя были изъяты телефоны, банковские карты, записная книжка, автомобиль и другие вещественные доказательства его преступной деятельности.

Сейчас в рамках начатого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) уголовного производства с мужчиной проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, устанавливается полный круг лиц, причастных к уголовному преступлению.

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Правоохранители на ПП Краковец задержали иностранца, вывозившего трех украинок в Бельгию для сексуальной эксплуатации 01
Правоохранители на ПП Краковец задержали иностранца, вывозившего трех украинок в Бельгию для сексуальной эксплуатации 02
Правоохранители на ПП Краковец задержали иностранца, вывозившего трех украинок в Бельгию для сексуальной эксплуатации 03

Источник: https://censor.net.ua/p3137722
 
   
 Топ комментарии
 
раскрой "тему" - что значит "торговля людьми" если эти три кобылы ДОБРОВОЛЬНО согласились ЗА ДЕНЬГИ "поработать" на улице "красных фонарей"???!!!
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Мабуть дівчата цим були невдоволені, а той бєльгієць тільки отримав їхнє громадянство.
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Так гроші треба складати у чемодани.
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Щось дорого 200€ за годину, напевно суму самі мєнти придумали
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не виноватые мы - он сам нас завербовал)))))))) совершенно не понятен "состав преступления" гражданина из королевства!
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раскрой "тему" - что значит "торговля людьми" если эти три кобылы ДОБРОВОЛЬНО согласились ЗА ДЕНЬГИ "поработать" на улице "красных фонарей"???!!!
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vad Статья 149. Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека
1. Продажа, другая платных передача человека, а так же осуществление в отношении него любой другой незаконной сделки, связанной с законным или незаконным перемещением с его согласия или без согласия через государственную границу Украины для дальнейшей продажи или иной передачи другому лицу (лицам) с целью сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, вовлечения в преступную деятельность, вовлечения в долговую кабалу, усыновления (удочерения) в коммерческих целях, использование в вооруженных конфликтах, эксплуатации его труда, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
2. Те же действия, совершенные относительно несовершеннолетнего, нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с использованием служебного положения или лицом, от которого потерпевший был в материальной или иной зависимости, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или связанные с незаконным вывозом детей за границу или невозвращением их в Украину, или с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации или насильственного донорства, или если они повлекли тяжкие последствия ,

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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Вы пишете это какому то дурачку, который сначала будет говорить "мое тело-мое дело", а потом будет ныть, что в Украине сокращается рождаемость и слишком много пенсионеров на 1 работающего.
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Maks Kolorto vad нормальный, просто уточняет, ибо не знал.
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ОК, ладно, нормальный, обознался. Но вот таких как я описал хватает. Особенно среди женщин.
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Треба працювати в Україні,на мусарів та СБУшників.Нічого ублажати Європу.
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туфта для сохранения такой иксплотатции женчин в уркаине мусорами и прокурорскими
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смешно написали "вывозившего трех украинок в Бельгию". Так и хочется спросить, как их вывозили: насильно связали, приспали (как попугаев возят через границу) ?

Нет. Сами за милую душу поехали "покорять Европу".
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А если человек пытается спрыгнуть с моста насмерть - его останавливают или говорят, что это его выбор, а мы должны уважать мнение другого человека? Тем более обществу не выгодно, в целом, самоубийство-выезд за границу этих людей.
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да не я не против и никого не оправдываю. ПРочсто показалась мешной сама формулировка. "вывозят" обычно чемодан, спьящих попугаев и т.д. а не живых людей. А по сути наши все правмильно сделали что задержали этого сутенера.
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Той что 38 вполне уже может быть бабушкой.
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На другій фоткі поліцаї проводять з ним роз"яснювальну бесіду поставивши його раком?))
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товар---гроші--товар----хто то писав?
Маркс? Єнгельс? Сутенер?
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Правоохранители в ПП "Краковец" задержали иностранца, вывозившего трех украинок в Бельгию для сексуальной эксплуатации.

..............

якої до чорта "сексуальної експлуатації"? Дівчат у цивілізовану країну посередник намагався вивезти та працевлаштвувати, отримати свій гонорар, а не в якусь умовну Албанію "на підвал" в безоплатне рабство вивезти та здати. В Бельгії ці варіанти навряд чи. Інша річ, що надавали б вони свої послуги нелегально, "по безвізу", мали би чорний нал, і більше ніж в Україні, але ж ніяк це не рабство.
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плодіться і розмножуйтесь
три складові ---зброя--проституція і наркотики
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"...подыскивал для местных борделей молодых женщин ..." Источник: https://censor.net.ua/p3137722.

Так, значит подвергаться "сексуальноймэксплуатации" (обычной и повседневной для них работе) на родине - это всегда пожалуйста, а вот подшабашить забугром "НИЗЯ" (это же сколько бабло уйдет мимо ментовской "крыши")!
Украинские РАБЫНИ должны приносить бабло только украинским РАБОВЛАДЕЛЬЦАМ и ОЛИГАРХАМ! Правоохоронці в ПП "Краковець" затримали іноземця, який вивозив трьох українок у Бельгію для сексуальної експлуатації - Цензор.НЕТ 7231
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Аваковцы не хотят чтобы хоть кто-то стал жить лучше.
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Думаю, що сексуальне рабство виглядає по-другому, а це просто-гастарбайтерши. Хтось їде штукатурить, хтось полуницю збирать, а хтось статеві органи в короткотривалу оренду здавать.
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Тысячами вывозят и ничего, женщины сами выезжают и тоже ничего. Доказать ничего нельзя. А тут бельгийца поймали.
Как так можно было попасть, непонятно...
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ну вот, покращення от зебилов - барышни едут проститутками работать....

Эпоха бедности закончилась!
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ну сказали бы что автостопом путешествуют.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители на ПП "Краковец" задержали иностранца, вывозившего трех украинок в Бельгию для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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