EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Фоторепортаж, За рубежом
  1692  12
Все про:Конго (53) миротворцы (824)

 Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками. ФОТОрепортаж

Летчики 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго провели успешную эвакуацию бойца местных Вооруженных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" рассказал помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям со СМИ капитан Владислав Демьяненко

Военный получил огнестрельное ранение во время перестрелки с участниками бандформирования и нуждался в срочной госпитализации. Несмотря на довольно неблагоприятные для полетов в горной местности погодные условия, украинский экипаж вертолета Ми-8 вместе с медиками южноафриканского контингента немедленно отправился к точке эвакуации в поселке Пинга.

Прибыв на место врачи проверили состояние пострадавшего и подготовили его для медицинской эвакуации по воздуху. Вместе с раненым на борт вертолета последовали его родные: жена и ребенок. Уже через сорок минут раненого бойца вместе с семьей доставили на аэродром города Гома, а уже оттуда - в госпиталь для оказания квалифицированной помощи.

Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками 01
Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками 02
Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками 03
Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками 04
Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками 05

Читайте также: Сегодня отмечают День украинских миротворцев. Сырский поздравил воинов с профессиональным праздником

Источник: https://censor.net.ua/p3137712
 
   
 Топ комментарии
 
Для того чтобы не было рекламы можно поставить расширение в браузер adblock
 показать весь комментарий
 
Я говорю о том, что Цензор рекламирует и от того, что я отключу это у себя, не изменится то, что это будет у лохтората рекламироваться.
Кроме того, из этой рекламы следует, что Гройсман уже хороший премьер у ЗеКоМанды и это то основное, что я хотел сообщить, в особенности - зебам...
 показать весь комментарий
 
Значить посиденьки з шаурмою Гросі і ЗЄлі пройшли не даремно. Реклама вже натякає хто буде "новим ліцом" в кріслі прем"єра.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У всех есть реклама справа вверху длиной от начала статьи до половины первой фотографии?

Зе!команда
Мы видим Гройсмана
следующим премьером
(на украинском, на русском мне проще написать)
 показать весь комментарий
 
Для того чтобы не было рекламы можно поставить расширение в браузер adblock
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас эта реклам очень даже полезна и информативна. См. мой пост чуть ниже.
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3137712/70884399
 показать весь комментарий
 
или ю блок. то же самое, только более корректно работает.
 показать весь комментарий
 
Різна політична реклама є, але саме цієї не бачу.
 показать весь комментарий
 
Чаще всех у меня идёт реклама Тимошенко, чуть реже - ЗеКоМанды...
 показать весь комментарий
 
В таких випадках не роздумуючи натискаю хрестик і відповідь на питання "Неприемлимый контент"
 показать весь комментарий
 
Я говорю о том, что Цензор рекламирует и от того, что я отключу это у себя, не изменится то, что это будет у лохтората рекламироваться.
Кроме того, из этой рекламы следует, что Гройсман уже хороший премьер у ЗеКоМанды и это то основное, что я хотел сообщить, в особенности - зебам...
 показать весь комментарий
 
 
Значить посиденьки з шаурмою Гросі і ЗЄлі пройшли не даремно. Реклама вже натякає хто буде "новим ліцом" в кріслі прем"єра.
 показать весь комментарий
 
 
Українські миротворці ООН - одні з найбільш шанованих в світі. Натомість угро-фінських (кацапських) миротворців ніхто не поважає. Кацап (моксєль/парашнік) вміє тільки руйнувати.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортажУкраинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх