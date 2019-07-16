 Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"Противник ежедневно осуществляет провоцирующие обстрелы с направления оккупированной Горловки. Преимущественно, обстрелы происходят в утренние часы. Оккупанты используют запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение", - сказано в сообщении.
В то же время, как отметили в штабе, противник несколько раз пытался подойти к позициям украинских сил вблизи населенного пункта Светлодарск и закрепиться на более удобных рубежах.
"Украинские бойцы адекватным огнем заставили отойти врага, который понес потери в живой силе", - сообщили в штабе.
По словам защитников Светлодарской дуги, на этом направлении достаточно личного состава и вооружения для удержания занимаемых позиций.
(коту респект))))
СБУ за Клоуна служить вже ***** - це зрозуміло...
Ви уявляєте собі долю якогось сраного судді в **********, який би вчинив подібну диверсію у стані війни? Повітряне командования «Південь» шоковане, клоун купається в Чорному морі...