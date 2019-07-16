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 Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб. ФОТОрепортаж

Военнослужащие из состава Объединенных сил, которые защищают позиции в районе Светлодарской дуги надежно удерживают оборонительные рубежи и не дают врагу продвинуться вперед.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Противник ежедневно осуществляет провоцирующие обстрелы с направления оккупированной Горловки. Преимущественно, обстрелы происходят в утренние часы. Оккупанты используют запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение", - сказано в сообщении.

Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 01

В то же время, как отметили в штабе, противник несколько раз пытался подойти к позициям украинских сил вблизи населенного пункта Светлодарск и закрепиться на более удобных рубежах.

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"Украинские бойцы адекватным огнем заставили отойти врага, который понес потери в живой силе", - сообщили в штабе.

Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 02

По словам защитников Светлодарской дуги, на этом направлении достаточно личного состава и вооружения для удержания занимаемых позиций.

Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 03
Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 04
Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 05
Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 06
Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 07
Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 08
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 09

Источник: https://censor.net.ua/p3137707
 
   
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Дочекавшись нового верховного гімнокомандувача (1,5 року справа відлежувалася в столі), Приморский суд Одеси прийняв рішення про ліквідацію аеродрому «Шкільний», що має стратегічне значення і є єдиним на півдні країни в стані повної готовності.

СБУ за Клоуна служить вже ***** - це зрозуміло...

Ви уявляєте собі долю якогось сраного судді в **********, який би вчинив подібну диверсію у стані війни? Повітряне командования «Південь» шоковане, клоун купається в Чорному морі...
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на 5-м фото сверху - кот еще и наводчик!!! бесстрашный котюня!!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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