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 Происшествия, Фоторепортаж
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 СБУ блокировала деятельность наркогруппировки в Николаеве. ФОТОрепортаж

В Николаеве сотрудники СБУ блокировали деятельность группировки, участники которой занимались производством и сбытом психотропных веществ в крупных размерах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Николаева устроили на территории одного из дачных кооперативов областного центра лабораторию по изготовлению амфетамина. Розничные партии "товара" злоумышленники сбывали наркозависимым лицам на территории региона.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела и в нарколаборатории правоохранители изъяли 30 граммов амфетамина, прекурсоры, принадлежности для взвешивания и фасовки наркотиков. По предварительным оценкам стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ по ценам "черного рынка" составляет 50 тысяч гривен.

Кроме того, в помещении одного из дельцов, военного Вооруженных Сил обнаружен гранатомет РПГ-22, 2 гранаты Ф-1, 60 патронов калибра 5,45 и иностранный пистолет с патронами. Изъятые наркотики и военные средства поражения направлены на экспертизу.

Правоохранители задержали злоумышленников. Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств.

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СБУ блокировала деятельность наркогруппировки в Николаеве 03
СБУ блокировала деятельность наркогруппировки в Николаеве 04

Источник: https://censor.net.ua/p3137695
 
 
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ПОЧЕМУ СБУ не занимается людьми , рас пускающими слухи против закон про государственный язык? Хоть одного бы поймали . Даже ФМ слушать иногда противно- там обсуждают всякие фейки и страшилки про язык
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Области - Днепропетровская, запорожская, одесская- точно присутствуют страшилки. У КОГО В ОБЛАСТЯХ ТАКЖЕ?
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страшилки про что - кто не говорит расстреляем? )
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Наркота єто вообще-то парафия мусоров. Наверное, "проффесиональі" из сбу даже не читали закон "Про службу безпеки". Там же в преамбуле все понятно написано.
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1 накрыли - а 10 наплодили - наркота то сбу и менты
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