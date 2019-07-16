 СБУ блокировала деятельность наркогруппировки в Николаеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Николаева устроили на территории одного из дачных кооперативов областного центра лабораторию по изготовлению амфетамина. Розничные партии "товара" злоумышленники сбывали наркозависимым лицам на территории региона.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела и в нарколаборатории правоохранители изъяли 30 граммов амфетамина, прекурсоры, принадлежности для взвешивания и фасовки наркотиков. По предварительным оценкам стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ по ценам "черного рынка" составляет 50 тысяч гривен.

Кроме того, в помещении одного из дельцов, военного Вооруженных Сил обнаружен гранатомет РПГ-22, 2 гранаты Ф-1, 60 патронов калибра 5,45 и иностранный пистолет с патронами. Изъятые наркотики и военные средства поражения направлены на экспертизу.

Правоохранители задержали злоумышленников. Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств.

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