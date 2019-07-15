 Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных. ФОТО

Об этом сообщается на странице Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, передает Цензор.НЕТ.
"Осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши. Обращаемся к полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", - говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Польше.
В посольстве призывают украинцев в случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Польши немедленно обращаться к ним или в консульские учреждения в Польше.
"В этом конкретном случае консульский отдел посольства до сих пор не получил ни одного обращения от пострадавших граждан Украины. Дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве", - отмечается в сообщении.
це Бесарабка біля Арени в центрі Києва - чудова ціль, мерська власність
Погуглил бы хоть сначала.
Из-под чего, кстати, бутылка не из-под "Столичной" ?
Поляк говорит "курва украинска", а не "украинская".
Окончание на "я" пахнет кремлём.
Polskie, ukrainskie. Всё тут правильно с грамматической точки зрения.
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне й плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи і магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
Т.Г.Шевченко
Резонанс у поляків майже абсолютно позитивний.