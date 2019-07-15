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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Ксенофобия (118) посольство Украины (209) Варшава (122)

 Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных. ФОТО

В ночь на 13 июля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры, где живут строители из Украины, а стены в подъезде исписали ксенофобскими надписями.

Об этом сообщается на странице Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, передает Цензор.НЕТ.

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных 01Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных 02

"Осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши. Обращаемся к полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", - говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Польше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После 2013 года россияне стали хуже относиться к украинцам и мигрантам, - "Левада-центр"

В посольстве призывают украинцев в случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Польши немедленно обращаться к ним или в консульские учреждения в Польше.

"В этом конкретном случае консульский отдел посольства до сих пор не получил ни одного обращения от пострадавших граждан Украины. Дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве", - отмечается в сообщении.

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3137655
 
 
 Топ комментарии
 
Ой блин, "неизвестные"! По-любому мокшанские уши торчат.
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Поэтому уважающий себя поляк, слазит с дивана и едет работать в Англию, Германию или Швейцарию ...
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Ещё неизвестно, кто бросал ту бутылку.
Из-под чего, кстати, бутылка не из-под "Столичной" ?
Поляк говорит "курва украинска", а не "украинская".
Окончание на "я" пахнет кремлём.
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Ой блин, "неизвестные"! По-любому мокшанские уши торчат.
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То натяк на УПА, в них "р" по іншому пишеться.
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То не натяк, то так и есть! В Польше даже на тему УПА есть жесткий закон...
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тут іще інфопривід провокують
це Бесарабка біля Арени в центрі Києва - чудова ціль, мерська власність

Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних - Цензор.НЕТ 6007
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гастарбайтеров нигде не любят местные работяги потому что они сбивают цену на трудовом рынке.. за те деньги за которые поляк не поднимется с дивана украинец будет пахать как папа Карло.
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Поэтому уважающий себя поляк, слазит с дивана и едет работать в Англию, Германию или Швейцарию ...
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Nenado tak pro vsex,jest Polse raboty gde zarabatyvajet ne mense cem Angliji,glavnoje byt xorosim specialistom,a ujezdzajet ne samyje lucyje tuda na raboty.
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Ну оно понятно что есть много поляков которые в Польше зарабатывают больше чем средняя зарплата в Швейцарии, но такие на конкурируют за работу с гастарбайтерами.
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Сышишь ты или необразованный тип,или ватан!,в ЕС фиксированная почасовая ставка,хоть ты из Гватэмалы приехал работать!
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Мінімальна фіксована ставка, інакше чого б поляки кудись їхали.
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В Польше 12зл час,а у Немцев больше плюс в евро и Жителю ЕС не надо визы трудовой!,Поляков много работает в Скандинавии тут в кронах с пересчета на зл от 8кдо 20к зл в зависимости от квалификации и если тупите то не пешите муйни!,и кста нижняя надпись с ошибкой которую сделать могли только ruzki kurwy!
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Агась.. в ЕС умерших на производстве работяг всегда вывозят в лес и там выбрасывают. Там так принято у них.. //fakty.ua/309377-v-polshe-rabotodatel-vybrosil-telo-umershego-ukrainca-v-les-chto-izvestno-o-rezonansnoj-istorii .
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Откуда вещаешь вован с кремля!,хуйло ты шо ли?
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Я что вещаю? Я сослался на украинский информационный ресурс ! Гугли сам если украинский информационный ресурс Факты для тебя не авторитет.
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да обленились в Эвропах им за ТАКИЕ Г8РОШИ харить работать вот знаюситуацию из Польши у нас заказали с нуля школьные парты дл школ Польши оказалось что со всеми затратами тут у нас в Украине- на материалы, оплату работы, транспорт, граница, таможня ПОЛЯКАМ сие выгодно в разы..не знаю во сколько раз- но выгодно и причина банальная за те гроши по оплате труда, что тут у нас будут вовсе не грошима и достойной оплатой..как для Украины...то поляк даже не испустит отрыжку.... Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных - Цензор.НЕТ 420
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Про кацапов этого не скажешь. Кацап хер с дивана слезет по любому Будет сидеть и от ***** подачку ждать, жрать и пить дерьмо но с дивата ***** не слезет Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных - Цензор.НЕТ 9723
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Они бездельники.. но они сидят на огромной территории с большими природными ресурсами которые завоевали для них их более проворные деды. поэтому на них тоже работают три миллиона заробитчан из Украины.
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Вова, ты видел в каких домах живут у себя на родине (В Украине) эти заробитсчане? Кацапу даже не снилось. Так, что они работают на себя и на Украину. Это прилив валюты в Украину, за деньги заработанные у кацапов в Украине кормятся их семьи, строятся дома, что тоже дает возможность заработка другим. А кацап пусть сидит и ждет очередной подачки у ***** Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных - Цензор.НЕТ 6917
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Тоесть богатый наемник трудится на нищего пана? Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних - Цензор.НЕТ 8853 Ачуметь! Ну такого я еще не видал Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних - Цензор.НЕТ 4111
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Вова, ты не переварачивай. Я написал, что заробитчанен живет лучше рядового кацапа в несколько раз. Кацап по своей сути это лодырь. Ты суть улавливаешь? А те кто нанимает на работу заробитчан, понятное дело живут неплохо, а зачастую и не хозяин предприятия или какой то строительной фирмы где трудятся заробитчане, а обычный менеджер сидящий на зарплате у хозяина. Мы говорим о простых роботягах кацапских и украинских.
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Ну это ты написал.. Я читаю что ты пишешь но извини меня официальным европейским источникам я доверяю больше чем тебе.. так по данным МВФ именно Украина является самой бедной страной в Европе на сегодняшний день.. //www.unian.ua/economics/finance/10296777-ukrajina-ye-naybidnishoyu-krajinoyu-yevropi-zvit-mvf.html .
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Ты не смотри на официоз. Я знаю о чем пишу. Просто украинцы такой народ, что любят прибедняться Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних - Цензор.НЕТ 3233 Я сейчас не готов так быстро и точно сформулировать свою мысль но данные для МВФ и пр. берутся с чего? Уровень официальной зарплаты - кто в Украине сидит на официальной зарплате и все? Не значительный процент. Ну посуди, какой здоровый и адекватный работник будет ходить на работу за 150$, к стати такая же минималка и у кацапов. Естественно оформлен на минималку, а получает к ней еще несколько таких минималок Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних - Цензор.НЕТ 3233, кому этого мало едет в страны ЕС или в ту же кацапию и работает вместо кацапа неофициально. Этим они забирают рабочие места у кацапов и вывозят деньги из козлостана, чем помогают добить кацапскую экономику. И это хорошо. Возьмем теперь селян. У большинства окромя зарплаты дома несколько свиней, пару коров, гуси, утки, куры + получает арендную плату от распаеваных земель или берет натурой и вскармливает скот который потом сдает на бойню. Ну и т.д. и т.п. Я знаю, что говорю. У кацапов такого нет, если и есть такие трудяги то это единицы.
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Ну опять 25. .. Тоесть очень богатый украинец едет в очень нищую Кацапию потому что ему мало той очень большой зар платы что он получает в Украине ибо в очень нищей Кацапии ему как ни странно платят больше Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних - Цензор.НЕТ 3777 Так может мы и поляков богаче с итальянцами и от не фиг делать семьи бросаем и к ним ездим? Ты невыносимый человек! Спокойной тебе ночи
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В шоке от твоей логики конечно Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних - Цензор.НЕТ 9741 Я не знаю но по официальным данным МВД столицы Кацапстана каждая вторая девушка легкого поведения в их столице украинка.. ты еще скажи что это наше бактериалогическое оружие массового поражения против кацапов для заражения их сифилисом и прочими винерическими заболеваниями
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Ничего они не сбивают . Знакомый работал в Польше , говорит , иностранцам фирма платила 12 злотых в час , полякам 17 ,, за ту же работу . Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных - Цензор.НЕТ 8796 .
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Ну все правильно это минималка не хочешь можешь найти 15-25 зл/ч рынок труда свободен,работы валом!
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Поляков папа римский назначил главными среди славян
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славяне поляки-- это шутка да? все славяне ЭТО ТЕ КТО ПРАВОСЛАВНЫЕ пора бы знать историю... католицизм и протестанство и англиканская религия и церковь...ЭТО то что называют Европа, стандарты Европы, стиль жизни по -европейски..... тому естественно-что повезло одним болгарам и то им очень сие дорого стоило в смысле развала сельского хозяйства, массовости миграции работоспособного населения весь север Болгарии 1 человек на 20 кв. км. и те старики пенсионеры...
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Хм, справа в тому що слов'яне виникли трохи раніше за Христа.
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ruzki kurwy как активизировались на форуме
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У поляков маргиналов тоже хватает. Какая то кацапсячая гнида дала на дозу или пару бутылок какого нибудь шмурдяка и те с удовольствием это сделали.
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Поляк напишет так Ukraiński-это правильно!,а кацап тупой приписал Е ))))
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Множественное число, языковед ты наш.
Погуглил бы хоть сначала.
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Да, согласен Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних - Цензор.НЕТ 2701 я как то сразу и не заметил Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних - Цензор.НЕТ 2701 Стопудово кацап писал Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних - Цензор.НЕТ 2701
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Методічкі портнова дійшли до варшави
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Ещё неизвестно, кто бросал ту бутылку.
Из-под чего, кстати, бутылка не из-под "Столичной" ?
Поляк говорит "курва украинска", а не "украинская".
Окончание на "я" пахнет кремлём.
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Там написано упаінська з натяком на УПА
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100% і то писали поляки - без сумніву ,зрозуміло шо не хочеться вірити але то не кацапи
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Чому не хочеться вірити? Маса поляків вийшла на мітинг з плакатами "армія крайова то богатери (герої) а упа мурдерци (вбивці)" і плакатом "мовчати вигідно". Правда в них і в нас різна і маргінали на стінці напишуть те що в умі багатьох поляків. Наша біда що мусимо їхати в варшаву заробити на життя
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Окончание на ie, т.е. "е".
Polskie, ukrainskie. Всё тут правильно с грамматической точки зрения.
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Судя по надписи, игра польских политиков на теме предвоенных событий на Волыне - не прошла даром. Искусственное насаждение ненависти при помощи манипуляции фактами - страшная вещь. У нас происходит то же самое начиная с времен Кучмы и по нарастающей. Сейчас в основном порох взял эту стратегию на вооружение. Вы почитайте хотя бы все порохоботские высказывания . Ненависть прям сочится сквозь экран - жутко.
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***
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне й плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи і магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.

Т.Г.Шевченко
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це не ***********, тому це не поліція повинна розслідувати, а спецслужби, які відповідають за безпеку країни. Тут жеочевидні рила ватних скотів
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100% торчат уши кремля и завтра на срусь тв об этом начнут гавкать ,типа смотрите как в мордоре ,любят украинцев а какие европейцы негостеприимные !
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А ты поехал бы в другую страну, чтобы бросить там коктейль и загреметь в тюрьму? Нормальный человек уж точно не поедет! Там буквально все фиксируется на видеокамеры, так что в считанные дни это дело будет раскрыто!
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Когда найдут кто это сделал, фамилии скорей всего будут иванов, петров, сидоров ...
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Дуже гарний переклад при допомозі ґуґл-транслейтера. Але для цього треба було створити стилістично бездоганний оригінал українською.
Резонанс у поляків майже абсолютно позитивний.
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Дома работать уже некому, стройки стоят, краны не шевелятся. А подымать зарплату не хочется (((
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных. ФОТО
 
 
 
 
 
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