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 Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО

В Закарпатской области разоблачена группа лиц, которые занимались подкупом избирателей в пользу одного из кандидатов в народные депутаты.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом 1 говорится в сообщении 5 июля проинформировали в Национальной полиции.

"За один голос и голосование исключительно за одного кандидата в народные депутаты Украины в избирательном бюллетене гражданам обещали 1500 гривен. Сейчас проводятся санкционированные обыски по месту жительства причастных к противоправной деятельности лиц", – сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, гражданам обещали деньги после того, как они в кабинке для голосования сфотографируют бюллетень с отметкой "за нужного депутата" и передадут фотографию куратору.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования проводятся обыски по месту жительства фигурантов.

В Нацполиции отметили, что участники схемы заранее формировали списки граждан, готовых продать свой голос.

"За нарушение избирательного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кандидаты и лица, которые соглашаются продать свой голос за определенного кандидата, должны понимать, что за свои незаконные действия они будут отвечать по закону", – подчеркнули в ведомстве.

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Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция 01
Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция 02
Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3137653
 
 
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