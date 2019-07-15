 Водитель маршрутки в Киеве, отказавшийся везти ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гриценко отметил: "АТОвцы собрались проучить водителя маршрутки, который вчера не пустил ехать парня с удостоверением.
Результат: руководство заверило, что водитель будет уволен по статье".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гриценко отметил: "АТОвцы собрались проучить водителя маршрутки, который вчера не пустил ехать парня с удостоверением.
Результат: руководство заверило, что водитель будет уволен по статье".
Хто надає пільги? Влада. Хто надає послуги? Перевізник, податки якого влада використовує для утримання пільговиків. Отже влада або нездатна організувати систему пільг, в частині відшкодування пільг надавачам послуг, або влада це робить свідомо. Владі коштів платників податків на свою зарплату вистачає, а відшкодувати надавачам послуг, користувачів яких влада зробила пільговиками, не хоче.