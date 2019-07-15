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Все про:ветераны (530) льготы (464) маршрутки (411) Гриценко Алексей (25)

 Водитель маршрутки в Киеве, отказавшийся везти ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко. ФОТО

общественный активист и кандидат в депутаты Алексей Гриценко обнародовал информацию, что после беседы с ветеранами руководство транспортной компании пообещало уволить водителя, который отказался везти ветерана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Гриценко отметил: "АТОвцы собрались проучить водителя маршрутки, который вчера не пустил ехать  парня с удостоверением.

Результат: руководство заверило, что водитель будет уволен по статье".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Халявщики, где вы эти удостоверения покупаете?" - водитель маршрутки в Одессе вытолкал участника АТО. После публикации новости перевозчик извинился (обновлено)

Водитель маршрутки в Киеве, отказавшийся везти ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко 01
Водитель маршрутки в Киеве, отказавшийся везти ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3137631
 
 
 Топ комментарии
 
Шансонщику грёбаному денег было мало...
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в стране более 300 000 АТОвцев, и они не могут взять власть в стране?!.. почему?!
в результате этого замешательства, власть в стране взяла "Зевата/лайт"..
понятно почему?!
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За Петю голосовали те,что на фронте в окопах, а заробитчане в тылу голосовали за свои теплые места в армии.
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Лучше 100500миллионов.... Точно другим неповадно будет!
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Да нет, 38.000 долларов нормально за такой моральный ущерб.
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Есть трудовой кодекс Украины, сейчас водитель принесет справку, что у него на иждевении сын-инвалид или что-то в етом роде и хрен вы его уволите, любой суд его востановит п и вернет ему зарплату за вынужденный прогул. Я бы на месте директора предприятия такими фразами не разбрасывался. А водителю советую, не писать по собственному и подать в суд на директор " за принуждение к увольнению", право на работу гарантировано Конституцией Украины. Да водитель хамло и быдло, но ето не значит что он плохой как водила и должен целовать задницы воякам. Водія маршрутки в Києві, який відмовився везти ветерана АТО, буде звільнено за статтею, - Олексій Гриценко - Цензор.НЕТ 1595
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Читая ваши коментарии начинаю склоняться к мысли что надо голосовать за партию Зеленского.Если свора лает -значит боиться,а если боится значит есть что прятать-а прячут воровство.Надо голосовать за партию Зеленского получаеться-и тогда барыги получат по лапам
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Вообще-то, надо его проучить по-другому...
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За що звільняти? А як утримати свою сімю водію, користувачі послуг якого в основному пільговики?
Хто надає пільги? Влада. Хто надає послуги? Перевізник, податки якого влада використовує для утримання пільговиків. Отже влада або нездатна організувати систему пільг, в частині відшкодування пільг надавачам послуг, або влада це робить свідомо. Владі коштів платників податків на свою зарплату вистачає, а відшкодувати надавачам послуг, користувачів яких влада зробила пільговиками, не хоче.
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не рви сердце... в любом городе льготники забиты в бюджет как статья... и получают отчисления ежемесячно авто предприятия ... суммы разные и не большие в зависимости от подвижного состава... а то что не выдают на руки водителям это уже вопрос к их начальству...
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Цензор.НЕТФотоОбществоВодитель маршрутки в Киеве, отказавшийся везти ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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