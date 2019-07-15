EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Общество
  3800  50
Все про:ветераны (530) льготы (464) маршрутки (410) Гриценко Алексей (24)

 Водитель маршрутки в Киеве, отказавшийся вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко. ФОТО

общественный активист и кандидат в депутаты Алексей Гриценко обнародовал информацию, что после беседы с ветеранами, руководство транспортной компании пообещало уволить водителя, который отказался везти ветерана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Гриценко отметил: "АТОвцы собрались проучить водителя маршрутки, который вчера не пустил ехать  парня с удостоверением.

Результат: руководство заверило, что водитель будет уволен по статье".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Халявщики, где вы эти удостоверения покупаете?" - водитель маршрутки в Одессе вытолкал участника АТО. После публикации новости перевозчик извинился (обновлено)

Водитель маршрутки в Киеве, отказавшийся вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко 01
Водитель маршрутки в Киеве, отказавшийся вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3137631
 
   
 Топ комментарии
 
Шансонщику грёбаному денег было мало...
 показать весь комментарий
 
в стране более 300 000 АТОвцев, и они не могут взять власть в стране?!.. почему?!
в результате этого замешательства, власть в стране взяла "Зевата/лайт"..
понятно почему?!
 показать весь комментарий
 
Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО

вести... Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 4415 поколение не изучавших русский подросло и некоторые из них стали журналистами... Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 7488
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в стране более 300 000 АТОвцев, и они не могут взять власть в стране?!.. почему?!
в результате этого замешательства, власть в стране взяла "Зевата/лайт"..
понятно почему?!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При пете такого не было? Было, но тебе, узколобому петекантропу, и здесь перднуть надо.
 показать весь комментарий
 
 
Для цього потрібно самоорганізуватись, висунути лідерів, з нашим менталітетом на 300 000 буде зо 20 000 гетманів.
 показать весь комментарий
 
 
а если всех гетьманов на коней на танки и впереди войска (благо, есть куда, и есть кем) - глядишь, количество резко поредеет... да и уровень квалификации моментально вырастет, на порядки.
 показать весь комментарий
 
При этом у каждого свое мнение. Половина судя по выборам в оос президента, поддержуют зебарана.
 показать весь комментарий
 
По Владимиру Ильичу: почта, телефон, телеграф, мосты и вокзалы. С поправкой на сьогодення, можно исключить почту и добавить аэропорты.
 показать весь комментарий
 
Вообще-то голоса АТОшников разделились напополам - половина проголосовала за Зеленского, половина - за Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
За Петю голосовали те,что на фронте в окопах, а заробитчане в тылу голосовали за свои теплые места в армии.
 показать весь комментарий
 
 
08.01.2019 | Статус участника боевых действий получили более 354,9 тыс. бойцов АТО, - Госслужба по делам ветеранов войны
 показать весь комментарий
 
 
Шрек Баблокат В нас хіба люди об'єднані? Солдати це такі ж люди.
 показать весь комментарий
 
 
Шансонщику грёбаному денег было мало...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО

вести... Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 4415 поколение не изучавших русский подросло и некоторые из них стали журналистами...
 показать весь комментарий
 
 
Это цензор, детка. Тут нанимают журнаш*люх за миску риса пока Бутус жиреет на рекламные бабки от лохотронов и полит-сил всех цветов и оттенков.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Реклама здесь потому, что многочисленный форум. Нет людей и рекламы меньше. Вывод сами сделаете.
 показать весь комментарий
 
 
більшість тутешніх редакторів вміють тільки "копі-паст", а на інше ну просто клали "великий"! не дивуйтесь Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 9115
 показать весь комментарий
 
Просто іноземна мова, ви мабуть італійською чи англійською теж недосконало володієте.
 показать весь комментарий
 
 
думаете с украинским у них все отлично ? Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 5910
 показать весь комментарий
 
 
Ні звичайно, мабуть ЦН малувато платить.
 показать весь комментарий
 
 
В тому то і справа що краще було викласти орігінал, а він українською. ЦН виклав вільний переклад.
 показать весь комментарий
 
не знаю какая зарплата у работников Цензора но честно говоря не вижу связи между ЗП и повсеместно низким образовательным уровнем молодежи . или пишешь с ошибками или без и совсем не важно сколько за это получаешь
 показать весь комментарий
 
Та это таки мелочи .я помню в 14г читал про танки с донецкими номерами которые на Киев шли . после этого цензор читать начал где то 5 месяцев назад
 показать весь комментарий
 
если бы они не изучали русский но за то в совершенстве знали украинский или например английский то было бы пол беды а так правильно писать "поколение не изучавших ничего " Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 6752
 показать весь комментарий
 
 
Старпер, це тобі на при совку де всі повинні були володіти нарєчієм досконально.
 показать весь комментарий
 
 
уже год как прошусь до них корєктором - нє бєрут, паршивці!
 показать весь комментарий
 
брись під лавку,мокшанське опудало)
вчи німецьку)та,ні,мокшам не дано вивчати іноземні мови тому,що мокшанці тупі і обмежені створіння)
одним словом - дегенерати)
 показать весь комментарий
 
Интересно по какой?
Или у Зе научились?
 показать весь комментарий
 
Хреновое обслуживание, жалобы. Не соответствие с занимаемой должностью (водитель пас транспора). Так подойдет?
 показать весь комментарий
 
Та не вопрос!
Почитай КЗОТ и правила. Достаточно ли одного факта?
По беспределу уволить на частной конторе водителя элементарно. Снять с автобуса - сам уйдет.
Но политтело вякнуло:"по статье"?)))
По собственному желанию - это тоже по статье.
Вы не за Зе голосовали?
 показать весь комментарий
 
 
Есть такая статья? Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 5512
Посудится чувака пару лет с предприятием, еще и зарплату выплатят.
 показать весь комментарий
 
Не ну если он будет курить в салоне то тоже не уволить ? нет такой статьи .
 показать весь комментарий
 
Я, думаю, рогатого просто переведут на другой маршрут...
 показать весь комментарий
 
 
Цей водій маршрутки даунбасянин. І до ворожки не ходи!
 показать весь комментарий
 
 
Полная ЧУШЬ и АХИНЕЯ! Никаких ЛЬГОТ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, кроме тех, которые услугодатель/продавец сам (для себя) установил (исходя из коммерческой конъюнктуры рынка)! Льготы - это источник неучтенной коррупции и воровства, хотите быть "добрыми" ПЛАТИТЕ ДЕНЬГАМИ и своего кармана! И не важно, ветеран, инвалид или пенсионер (должен платить как ВСЕ, а вот деньгами помогайте, пожалуйста, сколько сможете)!
 показать весь комментарий
 
 
согласєн! Льготи нада монєтізіровать! А то бабка в селі в хаті без газу, води, каналізації та без маршруток не може зреалізувати свої права. А така ж в місті - катайєця по місту - підробляйє кур'йєром
 показать весь комментарий
 
 
не хочешь предоставлять льготы - уходи с рынка общественного транспорта. все просто. ни кто этого перевозчика силой не заставляет осуществлять перевозки.
 показать весь комментарий
 
Неплохо бы ещё и с волчьим билетом. Тварь...
 показать весь комментарий
 
Не розумію - якщо держава оплачує ці пільги, то які можуть бути відмови?
А якщо не оплачує, то які претензії до перевізника?
 показать весь комментарий
 
а что у перевозчика в контракте написано? работать согласно действующему законодательству. не хочет - пусть идет нах
 показать весь комментарий
 
Так от с тимошонкой сколько военной техники продал. Есть за что.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоВодитель маршрутки в Киеве, отказавшийся вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх