 Водитель маршрутки в Киеве, отказавшийся вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гриценко отметил: "АТОвцы собрались проучить водителя маршрутки, который вчера не пустил ехать парня с удостоверением.
Результат: руководство заверило, что водитель будет уволен по статье".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гриценко отметил: "АТОвцы собрались проучить водителя маршрутки, который вчера не пустил ехать парня с удостоверением.
Результат: руководство заверило, что водитель будет уволен по статье".
в результате этого замешательства, власть в стране взяла "Зевата/лайт"..
понятно почему?!
на конейна танки и впереди войска (благо, есть куда, и есть кем) - глядишь, количество резко поредеет... да и уровень квалификации моментально вырастет, на порядки.
вести... поколение не изучавших русский подросло и некоторые из них стали журналистами...
вчи німецьку)та,ні,мокшам не дано вивчати іноземні мови тому,що мокшанці тупі і обмежені створіння)
одним словом - дегенерати)
Или у Зе научились?
Почитай КЗОТ и правила. Достаточно ли одного факта?
По беспределу уволить на частной конторе водителя элементарно. Снять с автобуса - сам уйдет.
Но политтело вякнуло:"по статье"?)))
По собственному желанию - это тоже по статье.
Вы не за Зе голосовали?
Посудится чувака пару лет с предприятием, еще и зарплату выплатят.
А якщо не оплачує, то які претензії до перевізника?