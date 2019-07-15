 Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гриценко отметил: "АТОвцы собрались проучить водителя маршрутки, который вчера не пустил ехать парня с удостоверением.
Результат: руководство заверило, что водитель будет уволен по статье".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гриценко отметил: "АТОвцы собрались проучить водителя маршрутки, который вчера не пустил ехать парня с удостоверением.
Результат: руководство заверило, что водитель будет уволен по статье".
в результате этого замешательства, власть в стране взяла "Зевата/лайт"..
понятно почему?!
вести... поколение не изучавших русский подросло и некоторые из них стали журналистами...
Или у Зе научились?
Посудится чувака пару лет с предприятием, еще и зарплату выплатят.