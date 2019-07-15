 Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гриценко отметил: "АТОвцы собрались проучить водителя маршрутки, который вчера не пустил ехать парня с удостоверением.

Результат: руководство заверило, что водитель будет уволен по статье".

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