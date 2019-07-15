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 Политика Украины
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 Труба пожаловался на акцию под ГБР: "Ворвались люди в балаклавах. Принесли огнетушители. Это политическое давление". ФОТОрепортаж

Захвату помещения ГБР для воздействия на досудебное расследование в уголовном производстве, где фигурирует экс-президент Украины, должна быть дана оценка.

Как сообщает пресс-служба ГБР, об этом заявил директор ведомства Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.

"С первого дня назначения на должность мне постоянно задавали один вопрос: когда в ГБР будут громкие расследования? Так вот, "громкие расследования", хоть я не люблю это слово, требуют высокого уровня политической культуры", - говорится в сообщении.

Сегодня под ГБР состоялась акция политической силы, отдельные участники которой вышли за пределы правового поля:

- ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом;

- заблокировали въезд и выезд транспорта с ГБР;

- сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усилению ГБР;

- требовали от директора правоохранительного органа "срочных результатов расследования", или вообще его отмены.

"Это называется политическое давление. Среди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. Это - вмешательство в деятельность правоохранительных органов", - отмечает Труба.

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Что касается производств, участником которых является экс-президент Украины, директор ведомства сказал: "ГБР стоит на защите национальных интересов. Производство относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины - одно из важнейших для нас. Ведь поставить точку в этом вопросе значит защитить национальные интересы Украины. Думаю, что все участники тех событий должны быть убеждены в этом, идти на сотрудничество со следствием, предоставить показания и вместе защитить Украину".

"ГБР стоит вне политики. Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для новосозданного. По данному факту начата служебная проверка. ГБР регистрирует уголовные производства в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, а не чьих-то политических предпочтений", - подчеркнул Труба.

Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

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Труба пожаловался на акцию под ГБР: Ворвались люди в балаклавах. Принесли огнетушители. Это политическое давление 01
Труба пожаловался на акцию под ГБР: Ворвались люди в балаклавах. Принесли огнетушители. Это политическое давление 02
Труба пожаловался на акцию под ГБР: Ворвались люди в балаклавах. Принесли огнетушители. Это политическое давление 03
Труба пожаловался на акцию под ГБР: Ворвались люди в балаклавах. Принесли огнетушители. Это политическое давление 04

Источник: https://censor.net.ua/p3137610
 
 
 Топ комментарии
 
Не зря петюшки так всполошились, значит таки нарыли на Пецю и подельников что-то.
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Портнову нехай жаліється. Чує моє серце, підведе той Портнов друга під монастир.
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Стукачок? І це начальник силового відомства! Зєля, тебе ніхто не захистить! Вони бояться людей у балаклавах! Це теж один з багатьох позитивних уроків Майдану
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"Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам"
ОК!
А при чём тут "Производство относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины..."???
ЧЬЕГО пространства?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТруба пожаловался на акцию под ГБР: "Ворвались люди в балаклавах. Принесли огнетушители. Это политическое давление". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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