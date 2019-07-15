 Полиция Италии изъяла у воевавших на Донбассе наемников РФ арсенал оружия. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении полиции Турина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.
Оружие, а также нацистскую символику, изъяли в нескольких городах Италии — в провинциях Турина, Варезе, Павии, Новары и Форли. Арсенал состоял из девяти боевых ружей, 20 штыков, 306 единиц огнестрельного оружия и даже ракеты класса "воздух-воздух" производства Франции с пометкой принадлежности вооруженным силам Катара. Арестованы трое лиц — граждан Италии, которые пытались продать это оружие.
Операция стала частью более широкого расследования участия итальянских праворадикалов в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне пророссийских сил. Следователи перехватили телефонный разговор одного из итальянских наемников РФ в Украине, в котором тот обсуждал покупку оружия через посредников. Вероятно, затем его планировали использовать в конфликте на Донбассе.
изымут оружие и фсе...
Фашизм и его разновидность - нацизм действительно прогрессивные идеологии позволившие реально странам встать с колен и добить высокого развития.
кирпич разоблачился...)))
А есть ружья не боевые?
"Следователи перехватили телефонный разговор одного из итальянских наемников РФ в Украине, в котором тот обсуждал покупку оружия через посредников. " Источник: https://censor.net.ua/p3137605
оружие точно не с Донбасса . где в Донецке можно взять например австрийский карабин «Штейр» АУГ-91вон парочка таких лежит или австрийский же Steyr MPi 69 в самом низу опять же австрийский «Штейр» TMP
а вон и чешский пистолет пулемет CZ24
могу и остальное оружие идентифицировать ни одного образца российского производства
Как бы да?
Это извините как изнасиловать, но не сильно, а на полшишечки?
Нет, этим подтвержено, что в дыре террористы и кто у них воюет - террорист, как и Сербия, которая судила своих наемников, как и Германия....
Поліція і спецслужби, які не помітили накопичення такої кількості заліза під знаком свастики - гівна варті. Якщо тільки розмова по телефону вивела на слід... Бамбіні.
Впевнений, це їм за Марківа.
А щоб не прикрили, пригрозили мабуть натравити пресу.
Можна дякувати дядькові Сему. До гадалки ходити нема сенсу )))