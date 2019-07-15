 Полиция Италии изъяла у воевавших на Донбассе наемников РФ арсенал оружия. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении полиции Турина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

Оружие, а также нацистскую символику, изъяли в нескольких городах Италии — в провинциях Турина, Варезе, Павии, Новары и Форли. Арсенал состоял из девяти боевых ружей, 20 штыков, 306 единиц огнестрельного оружия и даже ракеты класса "воздух-воздух" производства Франции с пометкой принадлежности вооруженным силам Катара. Арестованы трое лиц — граждан Италии, которые пытались продать это оружие.

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Операция стала частью более широкого расследования участия итальянских праворадикалов в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне пророссийских сил. Следователи перехватили телефонный разговор одного из итальянских наемников РФ в Украине, в котором тот обсуждал покупку оружия через посредников. Вероятно, затем его планировали использовать в конфликте на Донбассе.







