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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Италия (912) оружие (3722) наемники РФ (879)

 Полиция Италии изъяла у воевавших на Донбассе наемников РФ арсенал оружия. ФОТОрепортаж

Полиция итальянского города Турин изъяла у праворадикалов арсенал оружия в рамках расследования дела наемников, воевавших на стороне России на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении полиции Турина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

Оружие, а также нацистскую символику, изъяли в нескольких городах Италии — в провинциях Турина, Варезе, Павии, Новары и Форли. Арсенал состоял из девяти боевых ружей, 20 штыков, 306 единиц огнестрельного оружия и даже ракеты класса "воздух-воздух" производства Франции с пометкой принадлежности вооруженным силам Катара. Арестованы трое лиц — граждан Италии, которые пытались продать это оружие.

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Операция стала частью более широкого расследования участия итальянских праворадикалов в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне пророссийских сил. Следователи перехватили телефонный разговор одного из итальянских наемников РФ в Украине, в котором тот обсуждал покупку оружия через посредников. Вероятно, затем его планировали использовать в конфликте на Донбассе.

Полиция Италии изъяла у воевавших на Донбассе наемников РФ арсенал оружия 01
Полиция Италии изъяла у воевавших на Донбассе наемников РФ арсенал оружия 02
Полиция Италии изъяла у воевавших на Донбассе наемников РФ арсенал оружия 03
Полиция Италии изъяла у воевавших на Донбассе наемников РФ арсенал оружия 04

Источник: https://censor.net.ua/p3137605
 
   
 Топ комментарии
 
Ещё раз подтвердили, что нацгвардеец Маркив все таки воевал на Донбасе с фашистами....
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Но они же убивали только украинцев, поэтому их никто не посадит.
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Дайте-но вгадаю. Штраф 50 євро?
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ого! не зверствуйте! ))))
изымут оружие и фсе...
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Вилучать зброю? Та Ви шо, а як же святість приватної власності? ))
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ой...от тут я не подумал))) мабудь и... зброю не вилучать))))
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Не, премию выдали за "редкий" патриотизм
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Но они же убивали только украинцев, поэтому их никто не посадит.
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Так оно и есть. Фашисты самые натуральные. Так вот кто воююет за рузькиймир. Что и требовалось доказать.
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Ещё раз подтвердили, что нацгвардеец Маркив все таки воевал на Донбасе с фашистами....
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Так "фашизм" - це і є суто італійське явище. У гітлерівській Німеччині був "нацизм", або, точніше - "націонал-соціалізм". А дуче Беніто Муссоліні марив відновленням Римської імперії. Тому емплемою своєї партії вибрав фасцини - практики, які носили давньоримські легіонери. Тому я б не радів, що знайшли ще один доказ, що Марків воював з фашистами. Бо підозрюю, що ще маса італійців ' прихованими симпатиками саме фашизму. Хоча, насправді це явище є імперіалізмом. Саме марення про імперію і ріднить кацапів з італійцями. Фантомні болі за розваленою імперією. Такі ж болі були і у німців після Версальського жоговору.
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Убивает не идеология, а конкретные люди, порой далекие от любой идеологии.
Фашизм и его разновидность - нацизм действительно прогрессивные идеологии позволившие реально странам встать с колен и добить высокого развития.
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Сочувствующий? Ну-ну. Помиляєтесь, шановний. У США ніколи не було фашизму, як і у Китаї. Тому у вас лише чиста теорія, не підтверджена практикою. А Японія зробила грандіозний ривок після того, як таки трохи побавилась в свій фашизм японського розливу.
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Ага, кирпичев, ты с дуба рухнул? может нам принять фашистскую идеологию на уровне государства? чтобы "встать с колен" , ага. Ты совсем больной? Не, ты кремлевская фашистская мразь. Встать с колен- типично масковское, это же вы уроды в раше стоите вечно на коленях и поднимаетесь все время. И у вас в раше идеология точно у путлера фашистская. Шуруй ка отсюда, мразь
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так вот что движет зебенятами...
кирпич разоблачился...)))
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Без гумору: з дописів зелеботів видно, що це протофашистський рух.
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"девять боевых ружей"!
А есть ружья не боевые?
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а сраная полиция вонючей италии не хочет посадить своих боевиков на 24 года тюрьмы???!!!
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Вот это стволы.... А у нас как не найдут, так полуржавое совковое говно. Итальянцы это даже поди, на стол не поставят, чтоб не осквернять скатерть.
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Напомнило фильм Борат: а это наш детский садик. А тут сад рузке мира Полиция Италии изъяла у воевавших на Донбассе наемников РФ арсенал оружия - Цензор.НЕТ 5227
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Нихилый арсенальчик. Такое впечатление, что вся нечесть собралась на Донбасе. Надеюсь получат по заслугам!
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Там маргиналы со всего мира в том числе и сруцкого
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Такое же скопление поддонков наблюдалось в Сербский Краине. Ничего, утилизировали часть. Остальные на очереди.
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Как они это с Донбасса в Италию доставили? Дипломатическая почта России
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на Доньассе таким не воюют . все оружие европейское . купили по месту
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В Италии боевые образцы в охотничьих магазинах не продаются
"Следователи перехватили телефонный разговор одного из итальянских наемников РФ в Украине, в котором тот обсуждал покупку оружия через посредников. " Источник: https://censor.net.ua/p3137605
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а при чем тут охотничьи магазины ? черный рынок он и в Италии черный рынок

оружие точно не с Донбасса . где в Донецке можно взять например австрийский карабин «Штейр» АУГ-91вон парочка таких лежит или австрийский же Steyr MPi 69 в самом низу опять же австрийский «Штейр» TMP

а вон и чешский пистолет пулемет CZ24

могу и остальное оружие идентифицировать ни одного образца российского производства
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Как ни странно, на первый взгляд, но мвд Украины при "овоще" закупило то ли несколько сот, то ли даже тысяч "штейр ауг" буллпапов ; так что по состоянию на апрель 2014 г. , наверняка , пара сотен таких в оружейке донецкого главка хранилась.
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что то слышал . то не те Штайеры . наши закупали штурмовые винтовки а на на фотке хорошо видно что по крайней мере один из них который правее это пистолет пулемет . обратите внимание на форму и размер магазина


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на последнем фото . в левом верхнем углу . карабин похож на мосина но это не он . разве что умельцы его сильно переделали
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как так . все фашисты и нацисты едут воевать на Донбасс на стороне сепаров но при этом москали фашистами называют именно нас украинцев . загадка Полиция Италии изъяла у воевавших на Донбассе наемников РФ арсенал оружия - Цензор.НЕТ 5537
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Ух ты... ту просматривается некая закономерность... в одном регионе показали карателя ВСУ и тут же в другом всплыли каратели дыры... а нет ли тут следа друзей из ЦРУ/МИ-6....
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Ні. Здали дрібних сошок, дадуть строки умовно. Це хід наввиперед, щоб ми не могли сказати, що Італія упереджена, і не садить найманців з Італії.
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а какая разница, сошки маленькие или большие? Если есть факт, что террористы?
Как бы да?
Это извините как изнасиловать, но не сильно, а на полшишечки?
Нет, этим подтвержено, что в дыре террористы и кто у них воюет - террорист, как и Сербия, которая судила своих наемников, как и Германия....
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От тільки тероризм їм не будуть приписувати. Максимум- незаконний обіг зброї.
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Нашему герою Маркову за защиту СВОЕЙ Родины продажный итальянский суд, послу позорного судилища незаконно впаял 24 года. А этим тварям, продажный суд коррумпированной Италии даст устное порицание, т.е. выговор. И вот эти продажные макаронники, чьи дедушки в союзе с гитлеровской Германией топтали землю Украины и убивали наших отцов и дедов, будут нас поучать жизни и борьбе с коррупцией? Самое время запустить челендж - встретил итальянца - плюнь ему в лицо и скажи: ЗА МАРКОВА.
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все ж краще за Марківа, бо коли чую Марков, то пригадуються один риг і другий єдінорос, і обидва дегенерати
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В принципе, я не против, что вам так лучше. Это ваше право. Как и моё.
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Кількість свастик на квадратний метр зашкалює. Цікаві борці з "українськими фашистами".
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Нормально русский мир добрался и в Італію ну пусть жрут его
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Первое фото просто офигеть какое скрепное! Поліція Італії вилучила у найманців РФ, які воювали на Донбасі, арсенал зброї - Цензор.НЕТ 2746
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Берлускони высказал озабоченность со спины одной из своих проституток?
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Ну, то таке. Свобода, права і європейські цінності бла-бла-бла... )))
Поліція і спецслужби, які не помітили накопичення такої кількості заліза під знаком свастики - гівна варті. Якщо тільки розмова по телефону вивела на слід... Бамбіні.
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А взагалі знатно ЦРУ макнуло тих жлобів в тарілку з кетчупом ))
Впевнений, це їм за Марківа.
А щоб не прикрили, пригрозили мабуть натравити пресу.
Можна дякувати дядькові Сему. До гадалки ходити нема сенсу )))
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А то что убивать ездил украинцев их не хотят судить?!
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Уже в новостях РФ имени "Распятого мальчика" сказали, что этот арсенал предназначался для украинских карателей для борьбы с мирным ополчением Дамбаса....
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолиция Италии изъяла у воевавших на Донбассе наемников РФ арсенал оружия. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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