 В рамках проекта "Ветераны АТО: от диалога к трудоустройству" в ряде городов пройдут семинары для демобилизованных воинов. ФОТО

Цель проекта - создание благоприятных условий для трудоустройства ветеранов АТО, экономическая адаптация военнослужащих после участия в боевых действиях на Востоке Украины.

Проект предоставит возможность пообщаться с топовыми работодателями украинского рынка и пройти первое интервью для трудоустройства. В течение 3 дней у всех участников будет уникальная возможность посетить лекции от успешных ветеранов, получить навыки качественного общения с работодателями, подготовить себя к собеседованию и понять ожидания работодателей.

Участие в проекте бесплатное. Расходы на проживание и питание иногородних покрываются организаторами.

Семинары в рамках программы состоятся в таких городах:

- Луцк - 6-8 августа;

- Днепр - 24-26 сентября;

- Львов - 7-9 октября;

- Ивано-Франковск - 21-23 октября;

- Одесса - 11-13 ноября.

Регистрация по ссылке.

Первый семинар прошел в Харькове. В течение 3 дней у всех участников была возможность посетить мотивирующие лекции от успешных ветеранов, пройти профориентацию, подготовить себя к собеседованию и понять ожидания работодателей.

Участники рассматривали различные модели коммуникации с работодателями, отработали навыки коммуникации в сложных, стрессовых или конфликтных ситуациях. Все это происходило в виде практических упражнений и лекций, но самое главное - ветераны закрепили полученные знания на практике во время общения с приглашенными работодателями в третий день семинара.

На встречу с ветеранами пришли 20 работодателей. В частности, представители Приватбанка и Укрзализныця - военизированная охрана, работодатели предлагали ряд вакансий, от технических до менеджерских. Более 40 ветеранов-участников уже во время третьего дня обучения прошли первые собеседования.

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