EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Общество
  234  3
Все про:ветераны (530) помощь (3047) Антитеррористическая операция (15800)

 В рамках проекта "Ветераны АТО: от диалога к трудоустройству" в ряде городов пройдут семинары для демобилизованных воинов. ФОТО

"Объединение жен и матерей бойцов участников АТО" приглашает бойцов АТО принять участие в проекте "Ветераны: от диалога к трудоустройству".

Цель проекта - создание благоприятных условий для трудоустройства ветеранов АТО, экономическая адаптация военнослужащих после участия в боевых действиях на Востоке Украины.

Проект предоставит возможность пообщаться с топовыми работодателями украинского рынка и пройти первое интервью для трудоустройства. В течение 3 дней у всех участников будет уникальная возможность посетить лекции от успешных ветеранов, получить навыки качественного общения с работодателями, подготовить себя к собеседованию и понять ожидания работодателей.

Участие в проекте бесплатное. Расходы на проживание и питание иногородних покрываются организаторами.

Семинары в рамках программы состоятся в таких городах:

- Луцк - 6-8 августа;

- Днепр - 24-26 сентября;

- Львов - 7-9 октября;

- Ивано-Франковск - 21-23 октября;

- Одесса - 11-13 ноября.

Регистрация по ссылке.

Первый семинар прошел в Харькове. В течение 3 дней у всех участников была возможность посетить мотивирующие лекции от успешных ветеранов, пройти профориентацию, подготовить себя к собеседованию и понять ожидания работодателей.

Участники рассматривали различные модели коммуникации с работодателями, отработали навыки коммуникации в сложных, стрессовых или конфликтных ситуациях. Все это происходило в виде практических упражнений и лекций, но самое главное - ветераны закрепили полученные знания на практике во время общения с приглашенными работодателями в третий день семинара.

На встречу с ветеранами пришли 20 работодателей. В частности, представители Приватбанка и Укрзализныця - военизированная охрана, работодатели предлагали ряд вакансий, от технических до менеджерских. Более 40 ветеранов-участников уже во время третьего дня обучения прошли первые собеседования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мероприятия в честь Дня Героев прошли в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках проекта Ветераны АТО: от диалога к трудоустройству в ряде городов пройдут семинары для демобилизованных воинов 01
В рамках проекта Ветераны АТО: от диалога к трудоустройству в ряде городов пройдут семинары для демобилизованных воинов 02
В рамках проекта Ветераны АТО: от диалога к трудоустройству в ряде городов пройдут семинары для демобилизованных воинов 03

Источник: https://censor.net.ua/p3137600
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
По словам Порошенко, около 80% населения Украины присоединились к помощи в проведении Антитеррористической операции.
Порошенко отметил, что, несмотря на изменения формата АТО на ООС, освобождение Донбасса предполагается исключено политико-дипломатическим путем.
"Еще раз подчеркиваю, освобождения Донбасса предполагается политико-дипломатическим путем
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
нет никакой войны
это операция спецназа против террористов
 показать весь комментарий
 
Это что за всплеск сознания я только что прочёл?Шизофазия?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбществоВ рамках проекта "Ветераны АТО: от диалога к трудоустройству" в ряде городов пройдут семинары для демобилизованных воинов. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх