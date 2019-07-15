 Зарплата нового секретаря СНБО Данилюка в два раза выше, чем была у Турчинова. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе СНБО на запрос Українських Новин, информирует Цензор.НЕТ.
За 4 рабочих дня в мае ему было начислено 3 044 гривны зарплаты. За июнь Данилюк заработал 92 320 гривен.
"Заработная плата секретаря СНБО А. Данилюка за июнь 2019 года составляла 92 320 гривен (надбавка за выслугу лет - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 000 гривен, премия - 36 000 гривен, командировка - 33 920 гривен)", - говорится в ответе.
Предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов с 2017 года ежемесячно зарабатывал 52,2 тыс. гривен.
Заместители Данилюка ранее работали в СНБО с Турчиновым.
Первый заместитель секретаря Михаил Коваль заработал в мае 191 650 гривен (в том числе 95,8 тыс. гривен отпускных и 43,2 тыс. гривен премии), в июне - 84 351 гривну (включая 32 тыс. гривен премии).
Зарплата заместителей секретаря составила: у Сергея Кривоноса 83 997 гривен в мае и 73 520 гривен в июне (в том числе 40,5 тыс. и 30 тыс. гривен премии соответственно), а у Александра Литвиненко - 179 336 гривен в мае (включая 94,7 тыс. гривен отпускных и 40,5 тыс. гривен премии) и 89 240 гривен в июне (в том числе 45 тыс. гривен премии).
Напомним, Александр Данилюк был назначен секретарем СНБО 28 мая 2019 года.
Не напомнишь его первые "достижения"?
73% ЗА!
например - мониторы,как банда барыги не прятала - а он нашел !
И все дружно забывают о Коболеве с з/п в 360 млн в год.
Напомнило один старый лозунг, который возвращается: "Украина - для людей. ЗЫ: Список людей - у Левочкина"(с)
"ЗЕбилы, мля..."
живуть по-новому, без кортежів, без величезних зарплат, без зайвих витрат на нові офіси ))
74 відсотка даунів в моїй країні і мене запхали в лайно.
https://censor.net.ua/news/3137587/605_ukraintsev_veryat_v_uspeh_reform_v_ukraine_594_gotovy_radi_etogo_terpet_materialnye_trudnosti_opros
Ось які реформи бувші риги збираються проводити.... обличчя "нові", а методи підозріло старі.