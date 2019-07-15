 Зарплата нового секретаря СНБО Данилюка в два раза выше, чем была у Турчинова. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе СНБО на запрос Українських Новин, информирует Цензор.НЕТ.

За 4 рабочих дня в мае ему было начислено 3 044 гривны зарплаты. За июнь Данилюк заработал 92 320 гривен.

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"Заработная плата секретаря СНБО А. Данилюка за июнь 2019 года составляла 92 320 гривен (надбавка за выслугу лет - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 000 гривен, премия - 36 000 гривен, командировка - 33 920 гривен)", - говорится в ответе.

Предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов с 2017 года ежемесячно зарабатывал 52,2 тыс. гривен.

Заместители Данилюка ранее работали в СНБО с Турчиновым.

Первый заместитель секретаря Михаил Коваль заработал в мае 191 650 гривен (в том числе 95,8 тыс. гривен отпускных и 43,2 тыс. гривен премии), в июне - 84 351 гривну (включая 32 тыс. гривен премии).

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Зарплата заместителей секретаря составила: у Сергея Кривоноса 83 997 гривен в мае и 73 520 гривен в июне (в том числе 40,5 тыс. и 30 тыс. гривен премии соответственно), а у Александра Литвиненко - 179 336 гривен в мае (включая 94,7 тыс. гривен отпускных и 40,5 тыс. гривен премии) и 89 240 гривен в июне (в том числе 45 тыс. гривен премии).





Напомним, Александр Данилюк был назначен секретарем СНБО 28 мая 2019 года.