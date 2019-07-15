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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1879) СНБО (3233) Турчинов (3162) Данилюк Александр (362)

 Зарплата нового секретаря СНБО Данилюка в два раза выше, чем была у Турчинова. ДОКУМЕНТ

Со дня назначения на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Данилюку выплатили 95,4 тыс. гривен зарплаты.

Об этом говорится в ответе СНБО на запрос Українських Новин, информирует Цензор.НЕТ.

За 4 рабочих дня в мае ему было начислено 3 044 гривны зарплаты. За июнь Данилюк заработал 92 320 гривен.

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"Заработная плата секретаря СНБО А. Данилюка за июнь 2019 года составляла 92 320 гривен (надбавка за выслугу лет - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 000 гривен, премия - 36 000 гривен, командировка - 33 920 гривен)", - говорится в ответе.

Предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов с 2017 года ежемесячно зарабатывал 52,2 тыс. гривен.

Заместители Данилюка ранее работали в СНБО с Турчиновым.

Первый заместитель секретаря Михаил Коваль заработал в мае 191 650 гривен (в том числе 95,8 тыс. гривен отпускных и 43,2 тыс. гривен премии), в июне - 84 351 гривну (включая 32 тыс. гривен премии).

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Зарплата заместителей секретаря составила: у Сергея Кривоноса 83 997 гривен в мае и 73 520 гривен в июне (в том числе 40,5 тыс. и 30 тыс. гривен премии соответственно), а у Александра Литвиненко - 179 336 гривен в мае (включая 94,7 тыс. гривен отпускных и 40,5 тыс. гривен премии) и 89 240 гривен в июне (в том числе 45 тыс. гривен премии).

Зарплата нового секретаря СНБО Данилюка в два раза выше, чем была у Турчинова 01
Зарплата нового секретаря СНБО Данилюка в два раза выше, чем была у Турчинова 02

Напомним, Александр Данилюк был назначен секретарем СНБО 28 мая 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3137597
 
 
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У Данилюка немає доплат від олігархів, які були у турчинова. Те що порошенко платив зарплати всім депутатам, міністрам та чиновникам, які були наближені до порошенка, це вже не секрет, про це всі знають і за це порошенко і буде сидіти - за політичну корупцію! Данилюк працює чесно і отримує невисоку зарплату, депутати в нас більше за місяць заробляють (більше 100 тис. грн)!!!!!!!
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Агинь! А что это чучело сделало за два месяца на посади секретаря РНБО на такие бабосы?
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Я так понимаю Турчинов много сделал за первые месяцы в этой должности?

Не напомнишь его первые "достижения"?
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та заткни вже свою вонючу пельку, довб0йоб. Іди в сраку Богдана чи клоуна поцілуй, хватить вже Пороха згадувати.
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невже немає? Звідки ж ти такий "компетентний" завжди вилізаєш?
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Ну да, нету. Они ему зарплату с наших налогов платят.
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так тов.Данилюк ваще-то и сделал для обороны и армии несравнимо больше...
например - мониторы,как банда барыги не прятала - а он нашел !
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Очередной говновброс. Никто точно не ведает, какой была з/п, что у Турчинова, что у этого.
И все дружно забывают о Коболеве с з/п в 360 млн в год.
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А каким мерилом измерили интенсивность труда этого чувака？
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На рынке труда топ-менеджеры стоят ещё дороже Зарплата нового секретаря СНБО Данилюка в два раза выше, чем была у Турчинова - Цензор.НЕТ 8586
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Нормальная з/п. А Турчинов, значит, кормился в другом месте...
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Достаточно посмотреть электронную декларацию долларового миллионера Турчинова в разделах "имущество" и "денежные активы" чтобы понять что он мог работать и совсем без зарплаты. Кстати никаким бизнесом никогда не занимался, насколько я знаю.
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Окуенно, чо!
Напомнило один старый лозунг, который возвращается: "Украина - для людей. ЗЫ: Список людей - у Левочкина"(с)
"ЗЕбилы, мля..."
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Это прекрасно, як каже Андрій Полтава )))
живуть по-новому, без кортежів, без величезних зарплат, без зайвих витрат на нові офіси ))
74 відсотка даунів в моїй країні і мене запхали в лайно.
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Ось новина в тему:

https://censor.net.ua/news/3137587/605_ukraintsev_veryat_v_uspeh_reform_v_ukraine_594_gotovy_radi_etogo_terpet_materialnye_trudnosti_opros

Ось які реформи бувші риги збираються проводити.... обличчя "нові", а методи підозріло старі.
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Для этого чувака эпоха бедности точно уже закончилась...😀
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Сейчас кацапка-Москалькова дает интервьб в прямом эфире украинским сми в Киеве.Додили,нас начали кацапы уму разуму учать!Зебилы,вы сделали это вместе!
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Зеля , лисапед тебе между ног без трусов . Как ему удалось собрать вокруг себя столько идиотов ?
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Ну так пацики скажут-шо мы лашары на шару пахать
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗарплата нового секретаря СНБО Данилюка в два раза выше, чем была у Турчинова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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