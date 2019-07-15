EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  2526  28
Материалы по теме:
Все про:выборы (22707) минирование (814) покушение (783)

 Кандидату в нардепы от "Свободы" по 154 округу на Ривненщине Ткачуку заминировали автомобиль, - нардеп Осуховский. ФОТО

К ручке водительской двери привязали предмет, похожий на гранату Ф-1, а лобовое стекло автомобиля, вероятно обстреляли.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Олег Осуховский, передает Цензор.НЕТ.

"Возмущению нет предела! Сегодня кандидату в народные депутаты от объединенных сил националистов ВО "Свобода" по избирательному округу №154 в Ривненской области Владимиру Ткачуку заминировали автомобиль. Негодяи привязали к ручке водительской двери предмет похожий на гранату Ф-1, кроме того повредили лобовое стекло автомобиля, вероятно обстреляли.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической лаборатории. Я как народный депутат обратился в правоохранительные органы с требованием как можно быстрее расследовать это преступление и наказать виновных. Эта избирательная кампания уже не просто грязная, но и опасна.Преступников не останавливает даже то, что могли пострадать много людей. Верю, что виновных ждет справедливое наказание", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вся предвыборная агитация и теледебаты с 16 июля должны быть на украинском языке, - Нацсовет по ТРВ

Кандидату в нардепы от Свободы по 154 округу на Ривненщине Ткачуку заминировали автомобиль, - нардеп Осуховский 01
Кандидату в нардепы от Свободы по 154 округу на Ривненщине Ткачуку заминировали автомобиль, - нардеп Осуховский 02

Источник: https://censor.net.ua/p3137557
 
 
 Топ комментарии
 
Кольцо на месте. Это не минирование, а так, подарили гранату
 показать весь комментарий
 
може сам собі і замінував? Кандидату в нардепы от "Свободы" по 154 округу на Ривненщине Ткачуку заминировали автомобиль, - нардеп Осуховский - Цензор.НЕТ 4740
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кольцо на месте. Это не минирование, а так, подарили гранату
 показать весь комментарий
 
 
Треба подивитись на конкурентів, взагалі то у націоналістів нормальні позиції там.
 показать весь комментарий
 
 
За то что вора потроха националисты не трогали пять лет можно минировать и взрывать.
 показать весь комментарий
 
 
Точно не трогали? Ты за свой словестный понос отвечаешь?
 показать весь комментарий
 
Угрозы в вопросительной форме - признак трусости и неуверенности в своей правоте.Иди нах потрохобот.
 показать весь комментарий
 
Яка політична партія ненавидить Свободу на Рівненщині?
 показать весь комментарий
 
 
Це мажоритарник, там партія не при справах.
 показать весь комментарий
 
 
Що це за фігня? Чорний колір- імітаційний *********. А пригледівся- так це взагалі якась пластикова іграшка. Цільце чим важіль тримає- риболовною лескою?))) Що за тип підривника? Я таких не знаю...
 показать весь комментарий
 
 
Скоріше за все попередили з метою залякати. Граната навчальна або муляж, бойова - зеленого кольору. На мою думку "Свобода" - єдина партія, що має ідею. Хороша вона чи погана, то вже питання інше, але я, особисто, їх за це поважаю і підтримую. А влада завжди націоналістам влаштовувала провокації та намагалася їх дискредетувати всіма доступними методами. "Дракони їх бздять аж всцикаються" (с) Л. Подерев'янський.
 показать весь комментарий
 
 
Заминировали? хаха) кто ж так минирует) уже бы хоть нагадили на капот, и то правдоподобнее было бы) Кандидату в нардепы от "Свободы" по 154 округу на Ривненщине Ткачуку заминировали автомобиль, - нардеп Осуховский - Цензор.НЕТ 5258
 показать весь комментарий
 
 
Тонкий намек на толстые обстоятельства Кандидату в нардепы от "Свободы" по 154 округу на Ривненщине Ткачуку заминировали автомобиль, - нардеп Осуховский - Цензор.НЕТ 6164
 показать весь комментарий
 
Зелена Путінська чума розповзається Україною.
 показать весь комментарий
 
профессионал минировал... почерк сразу видно)))
***
он так неуклюже обращался с ножом и вилкой,
что уже два раза отсидел...


 показать весь комментарий
 
 
Сам себя пиарит а всех за лохов держит, депутат будет то что надо
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКандидату в нардепы от "Свободы" по 154 округу на Ривненщине Ткачуку заминировали автомобиль, - нардеп Осуховский. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх