 Кандидату в нардепы от "Свободы" по 154 округу на Ривненщине Ткачуку заминировали автомобиль, - нардеп Осуховский. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Олег Осуховский, передает Цензор.НЕТ.

"Возмущению нет предела! Сегодня кандидату в народные депутаты от объединенных сил националистов ВО "Свобода" по избирательному округу №154 в Ривненской области Владимиру Ткачуку заминировали автомобиль. Негодяи привязали к ручке водительской двери предмет похожий на гранату Ф-1, кроме того повредили лобовое стекло автомобиля, вероятно обстреляли.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической лаборатории. Я как народный депутат обратился в правоохранительные органы с требованием как можно быстрее расследовать это преступление и наказать виновных. Эта избирательная кампания уже не просто грязная, но и опасна.Преступников не останавливает даже то, что могли пострадать много людей. Верю, что виновных ждет справедливое наказание", - заявил он.

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