EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  4003  44
Все про:Аваков (2835) Италия (912) приговор (780) Маркив (55)

 Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран. ФОТО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа приговор итальянского суда военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретился с послом Италии Ла Чечилиа. Довел позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейцу Маркиву вредит отношениям стран", - говорится в сообщении.

"Требуем ясных шагов по решению проблемы. Для этого договорились продолжить совместные консультации", - добавил министр.

Также пресс-служба МВД опубликовала детали разговора Авакова с послом Италии Давиде Ла Чечилиа.

"Вы видите волну резонанса в связи с приговором нашему гвардеецу Виталию МаркивуЯ хотел бы, чтобы мы четко понимали, что этот приговор - несправедливый и может повлиять на отношения между нашими странами. Это позиция правительства и Президента Украины. Решение суда - политизированное и необъективное. Я хочу вам напомнить, что на Донбассе погибли более 10 000 человек. Там против Украины воюют и десятки наемников из Италии. В Украине есть несколько уголовных производств, где фигурируют граждане Италии, которые убивали украинцев. Мир зависит от наших решений. Мы будем инициировать переговоры наивысшего политического уровня. Мы хотели бы услышать, что Правительство Италии так же заинтересовано в решении этой проблемы. Хотим видеть конкретные шаги. Ведь это может стать большим потенциальным конфликтом. Маркив был на войне и защищал Украину", - заявил Аваков.

Арсен Аваков напомнил, что бывший посол Италии в Украине Фабрицио Романо подтвердил в суде, что в 2014 году официально предупреждал всех граждан Италии об опасности посещения зоны конфликта в Славянске.

"Рокелли погиб, поехав на Донбасс нелегально. Мы ждем от правительства Италии демонстративных шагов, которые покажут заинтересованность в решении этого кризиса. Я хотел бы получить официальную информацию от посольства чтобы понять, как в Италии разбираются с теми итальянскими гражданами, которые незаконно воюют на стороне сепаратистов на украинском Донбассе ", - подчеркнул министр внутренних дел.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия сказал, что до официальной публикации решения суда он не может комментировать это дело, ведь судебная власть в Италии является независимой:

"Полное решение суда будет обнародовано в течение 60 дней. Тогда мы сможем более детально его изучить, в частности мотивационную часть. Для Италии это важная тема для всех институций и медиа, ведь все хотят знать правду, и, в первую очередь, ее ищут родители Андреа Рокелли. Я понимаю всю сложность ситуации и передал всю информацию в свою страну. Что касается наших граждан, которые незаконно воюют на Донбассе на стороне сепаратистов, суд Генуи уже принял первые решения о заключении на разные сроки. Италия поддерживает территориальную целостность и независимость Украины, поддерживает и продолжает санкции против РФ. Мы понимаем, ваше беспокойство и то, насколько эта ситуация может повлиять на наши отношения. Мы постараемся найти общее решение и показать украинскому и итальянском обществу открытость этого процесса ", - отметил посол.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву будет обжалован, - Аваков

Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран 01

Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран 02
Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран 03
Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран 04

Источник: https://censor.net.ua/p3137544
 
 
 Топ комментарии
 
Итальянские фашисты это верные союзники кремлевских нацыстов.
Дурень! О чем ты с ними можешь говорить?)))
 показать весь комментарий
 
Емм, а я к по-інакшому можна назвати рішення суду, який ігнорує офіційний документ від міністра внутрішніх справ, у якому вказується, що в підрозділі Марківа не було мінометів? Одного цього факту достатньо для 100% виправдання підсудного! Бо в нього не було і не могло бути знаряддя вбивства.
 показать весь комментарий
 
Был неделю назад в Риме. Мой квартиросдатчик Фабио сам спросил о войне с паРашей и сказал что итальянцы поддерживают Украину. Так что не обобщай, как и у нас, там разные мнения и разные люди.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Итальянские фашисты это верные союзники кремлевских нацыстов.
Дурень! О чем ты с ними можешь говорить?)))
 показать весь комментарий
 
 
Был неделю назад в Риме. Мой квартиросдатчик Фабио сам спросил о войне с паРашей и сказал что итальянцы поддерживают Украину. Так что не обобщай, как и у нас, там разные мнения и разные люди.
 показать весь комментарий
 
 
ну да - люді разні, а при власті хвашисти
 показать весь комментарий
 
 
В 41 в составе СС тоже...БЫЛИ РАЗНЫЕ ЛЮДИ)))
их тоже не обобщать?)))
 показать весь комментарий
 
 
Власть в Италии у людей типа Сальвини,который даже по внешнему виду -даун!
 показать весь комментарий
 
 
Вслед за тобой приехал россиянин и он ему расказал, что у него ночевал ненависный хохол и то что он против Украины.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Решение суда есть решение суда. Нанимайте хороших адвокатов и доказывайте правоту в апелляционных инстанциях. Но рассказывать послу, о том, что решение суда цивилизованной страны вредит отношениям между нашими странами - это проявление селюковости.
 показать весь комментарий
 
 
Емм, а я к по-інакшому можна назвати рішення суду, який ігнорує офіційний документ від міністра внутрішніх справ, у якому вказується, що в підрозділі Марківа не було мінометів? Одного цього факту достатньо для 100% виправдання підсудного! Бо в нього не було і не могло бути знаряддя вбивства.
 показать весь комментарий
 
 
Я никогда не вникал в обстоятельства того дела. Но насчет того, что вы написали, так, чисто гипотетически - а разве миномет нельзя было захватить в бою и не поставить на учет? А разве рядом с подразделением Маркова не могло быть подразделение с минометом? Это я не о том, виноват или нет, а том, что нужно изучать все материалы дела.
 показать весь комментарий
 
Ну навіть якби було так, то причому тут саме Марків? Ну захопив би він міномет - і що зразу попав би в журналістів? Ну не вміє він з міномета стріляти, тим більше так точно, щоб спеціально в журналістів попасти! Хай справжнього мінометчика шукають, конкретно Марків виходить не винен у будь-якому випадку...
 показать весь комментарий
 
 
Ну правда, ваши гипотезы - очень рыхлые. Как раз, может из-за того, что не умел стрелять из миномета, может и попал по ошибке в журналистов, а не во врага. Повторю - нужно изучать, что именно легло в основу обвинения против него. Я этого не знаю. Вы, я вижу, тоже.
 показать весь комментарий
 
по закону в данном случае ответственность за этого журналюгу несут кацапы. Есть 2 исключения: его завалил снайпер, причем журналист был с опознавательными знаками, или казнь пленного. Маркив привлечен незаконно.
 показать весь комментарий
 
 
Его похоже обвиняют в том что он знал что это пресса и именно поэтому их и обстреляли из минометов.
Намекая на то что тем самым ущемляли свободу слова.
Поэтому имеет значение для защиты выяснить что за репортажик готовили журналисты.
По ранее изложенной в СМИ отрывочной информации это был репортаж о "поезде" - позиции боевиков.
Нужно найти репортажик российской СМИ и выяснить личность террориста под кличкой "Сопля" интервью которого они напечатали ,с целью вызова на допрос для подтверждения его слов.
 показать весь комментарий
 
5 мая, в Славянске Донецкой области террористы пытались переоборудовать вагоны для угля под бронепоезд. Для этого они ночью вырезали бойницы, приспособленные для ведения огня.

Вот про этот поезд.
Почему то итальянское следствие считает что журналиста убили за репортаж об этом поезде.
Может Маркив агент кремля и хотел скрыть позицию боевиков от всего мира?
 показать весь комментарий
 
"цивилизованной страны".
Это вы сами так решили или они так себя называют,а вы повторяете?
Если сами,то по каким критериям вы определяете цивилизованность?
 показать весь комментарий
 
 
Например, страны ЕС я такими считаю. А у вас какие критерии цивилизованной страны?
 показать весь комментарий
 
Конечно.
В них в первую очередь входит соблюдение прав человека,в том числе на справедливое правосудие.
А у вас?
 показать весь комментарий
 
Я вам привел конкретные страны, которые считаю самыми цивилизованными в современном мире. А вы в ответ - лишь лозунг.
 показать весь комментарий
 
Кем считаются?
Вами ( и по каким критериям)?
Или вы где то слышали что кто то так считает,а своего мнения у вас нет?
Вы не поняли вопрос на который отвечали?
 показать весь комментарий
 
Да, именно мною считаются. И большинством украинцев считаются, которые выбрали европейский вектор развития. А какие страны вы считаете цивилизованными я так и не услышал.
 показать весь комментарий
 
Какие страны я считаю цивилизованными?
Сложный вопрос.
На мой взгляд такого понятия не существует.
Есть страны более цивилизованные и менее цивилизованные.
Давайте все же перейдем к вопросу о критериях,потому что именно это меня и интересовало.
По каким критериям вы определяете цивилизованность страны?
 показать весь комментарий
 
1. Уровень жизни и социальные стандарты.
2. Отсутствие коррупции и диктатуры.
3. Если говорить о правосудии, то тут я бы назвал - неизбирательность правосудия и независимость.
Вы правы, даже в станах ЕС есть более цивилизованные (старая Европа), а есть менее (новые члены). Но Италию сложно считать нецивилизованной. По поводу приговора суда нужно просто дождаться прохождения всех судебных инстанций, а не посыпать голову пеплом и обвинять всех подряд только исходя из своего субъективного мнения. Насколько я знаю, итальянские суды даже выносили приговоры гражданам Италии, воевавшим на стороне днр. Поэтому их сложно обвинять в работе на РФ и т.п.
 показать весь комментарий
 
Правосудие это более сложная субстанция чем кто на какой стороне воевал.
У итальянского правосудия нет доказательств вины Маркива и их версия не укладывается в обячную цепочку событий - задумал убийство ( мотив) - купил пистолет - сделал засаду в кустах - выстрелил и убил.
Не может быть череда каких то не связанных между собой фактов версией.
 показать весь комментарий
 
Если вы не имеете своего мнения,а просто повторяете где то услышанное не вникая это и есть лозунг.
Я просто за справедливость,а то у вас она какая то перевернутая....
 показать весь комментарий
 
чисто гипотетически

Чисто гипотетически может случиться вообще что угодно. Но ведь гипотезы не доказательства.
 показать весь комментарий
 
Ну так и я об этом же. Просто если вы внимательно почитаете комменты моего оппонента, то он, именно отсутствие минометов и неумение пользоваться ими, приводит как абсолютное доказательство невиновности. А я говорю, о том, что нужно читать материалы дела, а не заявления Авакова.
 показать весь комментарий
 
Скажіть, будь ласка, який рівень довіри до цього міністра та очолюваного ним відомства з боку власного народу?
 показать весь комментарий
 
Це вже інше питання)) Ну і Бєня ж сказав, що це луччий міністр в цьому уряді)

Але тут мова йде про офіційний документ від міністерства і його очільника і суд мав би його брати до уваги.
 показать весь комментарий
 
Это что это за «цивилизованная» страна? Италия?!) русский, ты бредишь.
 показать весь комментарий
 
Разумеется будут пытаться доказывать правоту в высших судебных инстанциях. Но поскольку дело очевидным образом политически окрашено, то естественно Правительство тоже обязано высказать свое отношение другому Правительству. Более уместен здесь был бы демарш со стороны Министерства иностранных дел, но поскольку оно благодаря усилиям Президента Зеленского сейчас практически парализовано, пришлось Авакову брать инициативу на себя.
 показать весь комментарий
 
 
Пока наши адвокаты будут проходить всю юридическую рутину по доказыванию очевидного факта невиновности нашего воина, Маркив будет находиться в тюрьме. Поэтому нужно использовать все возможности давления, чтобы добиться его освобождения как можно раньше. Так поступают все уважающие себя страны, защищая своих граждан. И никакой селюковости здесь нет и близко. Было бы хорошо, если бы наша правоохранительная система потребовала от итальянцев, выдачи всех итальянских граждан, воевавших на стороне поддерживаемых россией боевиков. А здесь влупить им пожизненное, и пусть трудом искупают вину где-нибудь на урановых рудниках. Чтобы другим мразям был урок.
 показать весь комментарий
 
 
Спали свою собственность в италии,в знак протеста ,мусор-мусорянский.
 показать весь комментарий
 
 
Це ще питання, чи вони про Марківа говорили, чи про гарантії для збереження власності , якщо міністром "нові обличчя" не призначать. Кому, як не Авакову знати, які то шулери і наперсточники.
 показать весь комментарий
 
 
ми для італійців шо китайці - яка різниця кого стратити: А Шо, чи А Шоу?
 показать весь комментарий
 
гніда... невже рюкзачний заводік продав ?
 показать весь комментарий
 
А ви хто? Страна?! А ми думали ви гуляй поле та махновщина. Справжня держава та народ який в ній живе не ведуть себе так зневажливо та безтолково один до одного...
 показать весь комментарий
 
А где там врач-унитазник елена италена? Говорят в Италии задержали и оштрафовали кого-то,кто собирал монеты в фонтане! Я за нее беспокоюсь! Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран - Цензор.НЕТ 5219
 показать весь комментарий
 
Чичоліну призначили послом Італії в Україні? Я чув, що вона в політику пішла, але щоб настільки))
 показать весь комментарий
 
Итальянский суд осудил итальянского гражданина. В чем проблема и при чем здесь Аваков?
 показать весь комментарий
 
Ок, чому не засудили італійських найманців, що воювали на боці окупантів? Скажу коротко- Італія та Росія пов'язані давніми міцними корупційними зв'язками.
 показать весь комментарий
 
 
А взагалі - Марків міг би зрозуміти сам, що краще йому не їхати у деякі країни, Італія в їх числі.
 показать весь комментарий
 
Американська агенція AP інформує про знайдену італійською поліцією велику схованку зброї італійських наці, навіть ракета там була: " Police stand by a missile seized at an airport hangar near Pavia, northern Italy, following an investigation into Italians who took part in the Russian-backed insurgency in eastern Ukraine, in Turin, Italy, Monday, July 15, 2019. Police in northern Italy have detained three men, including one tied to a neo-fascist Italian political party, after uncovering a huge stash of automatic weapons, a missile and Nazi propaganda. (Tino Romano/ANSA via AP)". Вище помічено: "... північна Італія проводить розслідування участі італійців у спровокованому Росією конфлікті на сході України (ага, про Буки, Т-72 і важкі гармати не пишемо, тільки про повстання-incurgency з берданками)".
У Милані засудили нашого бійця за те, що боронив Україну від агресії, а у Туріні розслідують злочини італійських найманців, які приймали участь у агресії проти України. Чекають коли така ракета по Милану бахне? Щоб миланським суддям у голові поясніло.Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн - Цензор.НЕТ 6827
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх