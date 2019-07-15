 Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран. ФОТО

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Встретился с послом Италии Ла Чечилиа. Довел позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейцу Маркиву вредит отношениям стран", - говорится в сообщении.
"Требуем ясных шагов по решению проблемы. Для этого договорились продолжить совместные консультации", - добавил министр.
Также пресс-служба МВД опубликовала детали разговора Авакова с послом Италии Давиде Ла Чечилиа.
"Вы видите волну резонанса в связи с приговором нашему гвардеецу Виталию МаркивуЯ хотел бы, чтобы мы четко понимали, что этот приговор - несправедливый и может повлиять на отношения между нашими странами. Это позиция правительства и Президента Украины. Решение суда - политизированное и необъективное. Я хочу вам напомнить, что на Донбассе погибли более 10 000 человек. Там против Украины воюют и десятки наемников из Италии. В Украине есть несколько уголовных производств, где фигурируют граждане Италии, которые убивали украинцев. Мир зависит от наших решений. Мы будем инициировать переговоры наивысшего политического уровня. Мы хотели бы услышать, что Правительство Италии так же заинтересовано в решении этой проблемы. Хотим видеть конкретные шаги. Ведь это может стать большим потенциальным конфликтом. Маркив был на войне и защищал Украину", - заявил Аваков.
Арсен Аваков напомнил, что бывший посол Италии в Украине Фабрицио Романо подтвердил в суде, что в 2014 году официально предупреждал всех граждан Италии об опасности посещения зоны конфликта в Славянске.
"Рокелли погиб, поехав на Донбасс нелегально. Мы ждем от правительства Италии демонстративных шагов, которые покажут заинтересованность в решении этого кризиса. Я хотел бы получить официальную информацию от посольства чтобы понять, как в Италии разбираются с теми итальянскими гражданами, которые незаконно воюют на стороне сепаратистов на украинском Донбассе ", - подчеркнул министр внутренних дел.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия сказал, что до официальной публикации решения суда он не может комментировать это дело, ведь судебная власть в Италии является независимой:
"Полное решение суда будет обнародовано в течение 60 дней. Тогда мы сможем более детально его изучить, в частности мотивационную часть. Для Италии это важная тема для всех институций и медиа, ведь все хотят знать правду, и, в первую очередь, ее ищут родители Андреа Рокелли. Я понимаю всю сложность ситуации и передал всю информацию в свою страну. Что касается наших граждан, которые незаконно воюют на Донбассе на стороне сепаратистов, суд Генуи уже принял первые решения о заключении на разные сроки. Италия поддерживает территориальную целостность и независимость Украины, поддерживает и продолжает санкции против РФ. Мы понимаем, ваше беспокойство и то, насколько эта ситуация может повлиять на наши отношения. Мы постараемся найти общее решение и показать украинскому и итальянском обществу открытость этого процесса ", - отметил посол.
Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
Дурень! О чем ты с ними можешь говорить?)))
их тоже не обобщать?)))
Намекая на то что тем самым ущемляли свободу слова.
Поэтому имеет значение для защиты выяснить что за репортажик готовили журналисты.
По ранее изложенной в СМИ отрывочной информации это был репортаж о "поезде" - позиции боевиков.
Нужно найти репортажик российской СМИ и выяснить личность террориста под кличкой "Сопля" интервью которого они напечатали ,с целью вызова на допрос для подтверждения его слов.
Вот про этот поезд.
Почему то итальянское следствие считает что журналиста убили за репортаж об этом поезде.
Может Маркив агент кремля и хотел скрыть позицию боевиков от всего мира?
Это вы сами так решили или они так себя называют,а вы повторяете?
Если сами,то по каким критериям вы определяете цивилизованность?
В них в первую очередь входит соблюдение прав человека,в том числе на справедливое правосудие.
А у вас?
Вами ( и по каким критериям)?
Или вы где то слышали что кто то так считает,а своего мнения у вас нет?
Вы не поняли вопрос на который отвечали?
Сложный вопрос.
На мой взгляд такого понятия не существует.
Есть страны более цивилизованные и менее цивилизованные.
Давайте все же перейдем к вопросу о критериях,потому что именно это меня и интересовало.
По каким критериям вы определяете цивилизованность страны?
2. Отсутствие коррупции и диктатуры.
3. Если говорить о правосудии, то тут я бы назвал - неизбирательность правосудия и независимость.
Вы правы, даже в станах ЕС есть более цивилизованные (старая Европа), а есть менее (новые члены). Но Италию сложно считать нецивилизованной. По поводу приговора суда нужно просто дождаться прохождения всех судебных инстанций, а не посыпать голову пеплом и обвинять всех подряд только исходя из своего субъективного мнения. Насколько я знаю, итальянские суды даже выносили приговоры гражданам Италии, воевавшим на стороне днр. Поэтому их сложно обвинять в работе на РФ и т.п.
У итальянского правосудия нет доказательств вины Маркива и их версия не укладывается в обячную цепочку событий - задумал убийство ( мотив) - купил пистолет - сделал засаду в кустах - выстрелил и убил.
Не может быть череда каких то не связанных между собой фактов версией.
Я просто за справедливость,а то у вас она какая то перевернутая....
Чисто гипотетически может случиться вообще что угодно. Но ведь гипотезы не доказательства.
Але тут мова йде про офіційний документ від міністерства і його очільника і суд мав би його брати до уваги.
У Милані засудили нашого бійця за те, що боронив Україну від агресії, а у Туріні розслідують злочини італійських найманців, які приймали участь у агресії проти України. Чекають коли така ракета по Милану бахне? Щоб миланським суддям у голові поясніло.