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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы. ФОТОрепортаж (обновлено)

В понедельник, 15 июля, под Киевом на 34 километре Житомирской трассы произошло масштабное ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и Ford Mondeo. Автомобили столкнулись вблизи населенного пункта Гуровщина. К сожалению, три человека погибли и 17 пострадали. По данным полиции, 9 пострадавших были госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

Авария случилась около 05:40. 

По предварительной информации, Volkswagen вез людей из Львова в Киев по Житомирской трассе. В попутном направлении ехал и Ford. По неизвестным причинам на 34 километре дороги произошло столкновение двух автомобилей. Также маршрутка снесла отбойник.

Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы 01

По прибытию экстренных служб, медики начали оказывать первую помощь пострадавшим людям. В экстренном порядке всех пострадавших госпитализировали в больницу с различными травмами.  К сожалению, водитель и женщина-пассажир Ford скончались на месте. В легковушке ехал мужчина, его также забрали медики, но от полученных травм он скончался в карете "скорой".

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Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы 02

В среднем, все пострадавшие молодого возраста, 25-30 лет. Их госпитализировали в ближайшие больницы Киево-Святошинского района.

Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы 03

По состоянию на 08:00 движение по Житомирской трассе в сторону Киева ограничено. Участок трассы, где произошла авария, перекрыт полицией. Образовалась пробка.

Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы 04

Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, вследствие ДТП три человека погибли и девять получили травмы: "В результате столкновения три человека из легковушки от полученных травм погибли на месте. 9 пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализированы"

Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы 05

"Устанавливаются все обстоятельства и причины смертельного ДТП, количество пострадавших. Работники полиции опрашивают свидетелей, участников аварии", - говорится в сообщении.

Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы 06
Фото: "Информатор"

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Источник: https://censor.net.ua/p3137464
 
 
 Топ комментарии
 
Ці буси літають як скаженні,це як воно летіло що так догнало машину?
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Маршрутки переделанные с грузовых бусов должны были запретить еще 2 года назад !!! Это не бус для перевозки людей а консервная банка которая не имеет никакой безопасности Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 17 пострадали - Цензор.НЕТ 6598
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у вас старая методичка, тема неактуальна, давайте что-то про то как Зе виноват в аварии
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Як він міг полетіти з Запоріжжя літаком коли ДТП сталось південніше міста по трасі між Василівкою і Мелітополем?
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В аварії в цій статті теж слуг народу будеш шукати? Робота така?
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Да хрен они там летают - кругом патрульные стоят, стационарный пост недалеко.
Больше 100 маршрутки там не летают.
А вот ковбои на легковушках постоянно то по мобиле трындят, то колготки на ходу надевают
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а почему форд стоял в 3-м ряду? вроде как зоні разворота не видно
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Ты это у меня спрашиваешь?
Судя по этому фото они, вообще, в разные стороны ехали.
Это ж какой силы был удар и на какой скорости....
Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 17 постраждало - Цензор.НЕТ 2531
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Форд стоит со стороны обочины. Скорее всего от удара его развернуло на 180°.
Ночной рейс. Скорее всего, водитель маршрутки уснул
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Не давно ехал по этой трассе 110-120, так меня такие "Форды" обгоняли вроде бы я на месте стою
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А ТАКОЕ старое говно может поехать больше 120? Там с горы?
Маршрутка тоже кустарно переделана с грузового варианта, и тоже ровесника мамонтов. Весь хлам в Европе подобрали.
Но людей все-равно жалко, земля пухом, пострадавшим - выздоровления...
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по повреждения да. или с разворота вышел.
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Ці буси літають як скаженні,це як воно летіло що так догнало машину?
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нема системи виявлення та відлову водіїв - неадекватів, і вони всі в стані єйфорії, вбивають себе та тих, хто попадеться
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Війна на трасах майже б скінчилася. якби було чим фіксувати швидкість і пішли "листи щастя". Але у МВС немає коштів - усі пішли на закупівлю дуже необхідних глючних гелікоптерів та патрульних катерів у дівніх ************** - франкоарабів..
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Треба зробити як в Німеччині - просто зробити сайт, куди всі зможуть надіслати відео або фото порушення, якщо учасник дорожнього руху зафіксував на реєстратор номер порушника, вказавши місце і час... А далі справа техніки з "листами щастя".
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А самі відбійники, на превеликий жаль, стають додатковим інструментом смерті.
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Та ні. Хібне враження.... аби не відбійник та він вилетів на зустрічну то смертей було б набагато більше. Перш ніж писати щось думайТЕ.
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Ю. Бутусов примушуйте будь ласка читати своїх авторів те що збираються розмістити!!!
А краще беріть на роботу людей з освітою.... "водій та пасажирка форда загинули, у легковіку теж був чоловік... у якому легковіку??? Що з іньшіми пасажирами VW ??? Форд це теж легковік..... пишуть х.. зна що.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы. ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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