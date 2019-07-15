 Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Информатору стало известно на месте происшествия.
Авария случилась около 05:40.
По предварительной информации, Volkswagen вез людей из Львова в Киев по Житомирской трассе. В попутном направлении ехал и Ford. По неизвестным причинам на 34 километре дороги произошло столкновение двух автомобилей. Также маршрутка снесла отбойник.
По прибытию экстренных служб, медики начали оказывать первую помощь пострадавшим людям. В экстренном порядке всех пострадавших госпитализировали в больницу с различными травмами. К сожалению, водитель и женщина-пассажир Ford скончались на месте. В легковушке ехал мужчина, его также забрали медики, но от полученных травм он скончался в карете "скорой".
В среднем, все пострадавшие молодого возраста, 25-30 лет. Их госпитализировали в ближайшие больницы Киево-Святошинского района.
По состоянию на 08:00 движение по Житомирской трассе в сторону Киева ограничено. Участок трассы, где произошла авария, перекрыт полицией. Образовалась пробка.
Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, вследствие ДТП три человека погибли и девять получили травмы: "В результате столкновения три человека из легковушки от полученных травм погибли на месте. 9 пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализированы"
"Устанавливаются все обстоятельства и причины смертельного ДТП, количество пострадавших. Работники полиции опрашивают свидетелей, участников аварии", - говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).
Больше 100 маршрутки там не летают.
А вот ковбои на легковушках постоянно то по мобиле трындят, то колготки на ходу надевают
Судя по этому фото они, вообще, в разные стороны ехали.
Это ж какой силы был удар и на какой скорости....
Ночной рейс. Скорее всего, водитель маршрутки уснул
Маршрутка тоже кустарно переделана с грузового варианта, и тоже ровесника мамонтов. Весь хлам в Европе подобрали.
Но людей все-равно жалко, земля пухом, пострадавшим - выздоровления...
А краще беріть на роботу людей з освітою.... "водій та пасажирка форда загинули, у легковіку теж був чоловік... у якому легковіку??? Що з іньшіми пасажирами VW ??? Форд це теж легковік..... пишуть х.. зна що.