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 Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр. ФОТОрепортаж

На Львовщине в Международном центре миротворчества и безопасности состоялась церемония закрытия учений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины по программе "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Со словами поздравлений к военнослужащим обратился начальник Учебного центра подготовки подразделений Международного центра миротворчества и безопасности полковник Павел Рожко, который отметил, что подразделение усвоил учебную программу на отлично.

Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 01

Во время своего выступления начальник "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) подполковник ВС США Роберт Трейси отметил, что доволен и впечатлен желанием каждого военнослужащего к знаниям, украинские десантники это элита, которая показывает свои способности не только во время выполнения задач по назначению, но и во время учебы.

Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 02

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В ходе торжеств состоялось также награждение военнослужащих, отличившихся во время прохождения курса

Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 03
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 04
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 05
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 06
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 07
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 08
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 09
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 10
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3137460
 
   
 Топ комментарии
 
Значить, найпершою Хомчак оптимізує саме 95 бригаду.
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Зря он это сказал, теперь точно под люстрацию попадуть у маладойкаманды(с).
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Значить, найпершою Хомчак оптимізує саме 95 бригаду.
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це той хомчак, який отримав звання генерала від яника, який хлопців на обстріл під Іловайськом повів, а потім втік... нехай гнида спробує, тоді вісити буде на гілці, як труселя рогатого під Іловайськом...
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Майдан-3 розганятимуть з кулеметами та танками.
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Оце Вам порохоботи на службі у мародера...
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Це вам не 95 квартал криворізької шпани.
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Зря он это сказал, теперь точно под люстрацию попадуть у маладойкаманды(с).
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Наврядчи попадуть, а якщо спробують, у їх хороми завітає Укропіночет...
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"Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку".
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Тобі орден скоро дадуть, у кожній новині по кавелику залишити- не кожен зможе))
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Ты тоже не отстаешь. Но все равно, послабее будешь. Только поссыкиваешь, как кот, да вступаешь в то, что оставил я. Если тебя и наградят, то только посмертно. Зачем это тебе? Сойди с дистанции...
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Ну так и ты не хвали кукушку, раз не любишь похвальбы. В чем проблема, я не понимаю?
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Слава Героям України!!! Вітаю хлопців, молодці, оно вас вже поважають наші брати!!!!! Робіть воїни свою справу, народ з вами, гніди прокацапські проти!!!
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Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр - Цензор.НЕТ 619Ukr_Che‏ @Ukr_Che 2 мин.2 минуты назад
Ігри ідіотів. Зеленський втрачає Канаду. | http://OnPress.info

https://t.co/fWkRBzoukx

Недопуск президента Зеленського на борт канадського військового корабля в Одесі був здійснений за прямою вказівкою прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр - Цензор.НЕТ 8782



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А хто такий свинорошеновець? Надайте, будь-ласка, визначення.
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73, я к вам обращаюсь...вы что, этого предвидеть не могли, скопище уставших от войны кретинов? Допускаю, что посмеяться над собой - признак самодостаточности... но издеваться над собой и другими... ипучие поклонники мазоха и де сада... вы берега не попутали? Это Беня может посмеяться над собой. От этого поток ваших грошей в его карман только загустеет... но вы-то, вы-то куда...приколисты *****...
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Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр - Цензор.НЕТ 570Поганка‏ @ivanchenko27457 3 мин.3 минуты назад

Головнокомандувач мовчатиме?
Незважаючи на заперечення Міноборони, рішенням суду почалася ліквідація єдиного стратегічного летовища командування "Південь"
https://t.co/jNhdAcFUDh

Українські десантники - це еліта, - підполковник ЗС США Трейсі вражений здібностями воїнів 95-ї ОДШБр - Цензор.НЕТ 3107
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Не-не. Так нельзя. Надо быть "как все".
В странах, где большинство составляют потомки пьяной матросни, слово "элита" считается ругательным.
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Скажыш тожэ...интилигенцыя сраная...
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Ну вот как-то так оно и есть, начиная с 1917 года и по сей день. Рулит быдло.
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В преддверии выборов смотрю тролльчатня соевая активизировалась. Фейк на фейке как из пулемета строчат. Агонией соевой братии удовлетворен.
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Вот на такие бригады и есть надежда. Если армия с народа и с народом, то это как предохранитель, который в нужный момент поможет избежать ватного пожара в Украине и обеспечит переход к настоящему украинскому государству.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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