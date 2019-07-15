 Спортивные тестирования кандидатов на "Invictus Games-2020" прошли во Львове. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, украинская команда будет состоять из 20 участников.

В Гааге они будут соревноваться ​​в шести видах спорта: плавание, стрельба из лука, велоспорт, пауэрлифтинг, гребля на тренажере и легкая атлетика (бег, прыжки в длину, толкание ядра) и, в частности, легкая атлетика на колясках.

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Тестирование проходят по региональному принципу: во Львове, через неделю - в Одессе, через две недели (27 июля) - в Киеве. Для участия можно поехать в любой из трех городов.

Национальные "Игры Непокоренных" запланированы на 8 сентября и их изюминкой является то, что не будет привычных золотых, серебряных и бронзовых медалей, все, кто примет участие в Национальном соревнованиях, получат медаль "Непокоренного".





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Фото: mil.gov.ua