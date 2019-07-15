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 За почти пять лет 26 тысяч участников боевых действий пролечились в клиническом центре в Харькове, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В течение 2014-2019 годов квалифицированную медицинскую помощь в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона получили 26 тысяч воинов Вооруженных сил и других силовых структур Украины.

Об этом сообщил начальник военно-медицинского учреждения полковник медицинской службы Юрий Подолян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное агентство Министерства обороны Украины.

Руководитель Центра также добавил, что в течение шести месяцев 2019 года харьковские военные медики приняли на лечение 1500 воинов, пострадавших в боевых действиях на Донбассе.

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"Несколько раз в неделю в наш Центр прибывают раненые воины. Их встречают и лечат опытные военные врачи. Кроме этого, поставить наших героев на ноги помогают гражданские коллеги из медицинских учреждений Харькова", - отметил Юрий Подолян.

За почти пять лет 26 тысяч участников боевых действий пролечились в клиническом центре в Харькове, - Минобороны 01
За почти пять лет 26 тысяч участников боевых действий пролечились в клиническом центре в Харькове, - Минобороны 02
За почти пять лет 26 тысяч участников боевых действий пролечились в клиническом центре в Харькове, - Минобороны 03
Фото: armyinform.com.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3137453
 
 
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