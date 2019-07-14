 Вертолетчики высадили десантников "в тылу противника" на учениях в Хмельницкой области, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Василия Лабая, опубликованный на сайте Минобороны, вертолетчики обеспечивают десантирование спецназовцев как с воздуха, так и с приземлением борта в условный тыл противника. После выполнения диверсионно-разведывательных задач, вертолет эвакуирует десант на базу.

Для экипажа многоцелевого транспортно-боевого вертолета Ми-8МТ маневры являются экзаменом на профессиональную пригодность: они отрабатывают совместное слаживание армейской авиации и подразделений спецназначения.

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"Особенность работы вертолетчиков - незаметно для противника вывести вертолет на площадку по заданным координатам в нужное время. Следует отметить, что время на выполнение поставленной задачи ограничено. Также важно правильно определить с воздуха площадку и способ захода для безопасной высадки групп спецназа", - говорится в сообщении.

Во время отработки задач вертолетчики также учитывают опыт участия украинской армейской авиации в АТО/ООС в Донецкой и Луганской областях, когда экипажи осуществляют эвакуацию раненых военнослужащих.

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Фото: mil.gov.ua

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