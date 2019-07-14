 Американские морпехи почтили память погибших защитников Украины на закрытии учений "Си Бриз-2019". ФОТО

Соответствующее фото выложила в фейсбуке Алина Комарова, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, 12 июля в Одессе торжественно завершились украинско-американские учения "Си Бриз-2019". В церемонии закрытия приняли участие представители командования ВМС Украины, руководство обучения от американской стороны и представители вооруженных сил стран-участниц нынешних маневров.