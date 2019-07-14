 Американские морпехи почтили память погибших защитников Украины на закрытии учений "Си Бриз-2019". ФОТО

Соответствующее фото выложила в фейсбуке Алина Комарова, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, 12 июля в Одессе торжественно завершились украинско-американские учения "Си Бриз-2019". В церемонии закрытия приняли участие представители командования ВМС Украины, руководство обучения от американской стороны и представители вооруженных сил стран-участниц нынешних маневров.
https://www.youtube.com/watch?v=OZqBFDxL97Y
Come to me into me parlor
Said the ****** to the fly...музыка совпадает...
Do not tell who this soundtrack is?
https://www.youtube.com/watch?v=WgIyaByyRXw&feature=youtu.be
Вот так правильно, хотя до сих пор какой-то сюр
Багато хто міг уявити таке до 2014 року?
Но при этом президенте об этом даже мечтать не приходится = референдум о капитуляции в позе раком