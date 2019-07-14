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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5642) Николаевская область (859) велосипедисты (102)

 Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков. ФОТОрепортаж

В Николаевской области автомобиль врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Новости N".

Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 01

Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды на трассе Николаев-Снигиревка. Спортсмены ехали по трассе в направлении Николаева.

Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 02

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Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 03
Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 04

В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом "Лады" начал обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев грузовик водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет.

Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 05

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Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 06
Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 07

В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, все они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших скорая доставила в областную детскую больницу города Николаева. Все пострадавшие — в возрасте от 14 до 17 лет.

Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 08

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Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 09

В автомобиле ВАЗ никто не пострадал.

Источник: https://censor.net.ua/p3137427
 
 
 Топ комментарии
 
ТОму і аварія. Але ж для дибілів розмітка ні про що не говорить. Купив права і вперед!
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Так на Ладі же, хоча така муйня по всій Європі, велосипедистів збивають всюди.
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Подождите, а что значит обгонять? Велосипедисты имеют право ехать только друг за другом по трассе. Потому они не могли бы перекрыть полосу настолько, что их нужно было обгонять. Либо они, как часто бывает, ехали с наруешнием правил друг рядом с другом, заняв всю полосу?
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Так на Ладі же, хоча така муйня по всій Європі, велосипедистів збивають всюди.
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Шо на "Ладі"? Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков - Цензор.НЕТ 22
Новость прочитай внимательно. Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков - Цензор.НЕТ 684
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Водій на ладі збив підлітків, в тебе щось інше написано?
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Там попереду москалик хетч, затертого року форсонув, ледь встиг. І цей клоун, не забезпечившись в безпеці, вирішив обігнати, а тут натєВАМ - КАМАЗ. Той тормозити, і авто занесно на дітей.
Дорога тут зараз рівна, в прошлому році зробили.
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Мля!
Я даже не знаю как это комментировать!
Где спецзащита от таких автопридурков?
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В данном случае, спецзащита - машины сопровождения.
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У товарища как раз уколы, вот и высрал что ни попадя(или поп)
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Так я про нее и спрашиваю! Не вижу её на фотках...
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Судячи з розмітки на дорозі - обгін тут заборонений.. Якнайшвидшого одужання велосипедистам..
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На поворотах в населені пункти не можна обганяти.
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ТОму і аварія. Але ж для дибілів розмітка ні про що не говорить. Купив права і вперед!
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Швидкість пішохода 5 км/год., швидкість команди велосипедистів на спортивних велосипедах - значно більше 30-ти км/год..
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"Як виняток, за умови забезпечення безпеки дорожнього руху, дозволяється перетинати дану лінію для об'їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються із швидкістю менше 30 км/год."

Чи можна групу велосипедистів вважати як поодинокий транспортний засіб або не рухому перешкоду?
Та і швидкість у них може бути більше 30км/год. Все ж таки шосейні велосипеди і спортсмени.
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Подождите, а что значит обгонять? Велосипедисты имеют право ехать только друг за другом по трассе. Потому они не могли бы перекрыть полосу настолько, что их нужно было обгонять. Либо они, как часто бывает, ехали с наруешнием правил друг рядом с другом, заняв всю полосу?
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А ні, не Камаз, таки велосипедистів, може ви й праві, вони купкою ******* їхати.
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они могли ехать друг за другом и посредине полосы, или близко к линии разделения...
Правилами это не запрещено...
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Вони могли по різному їхати, але здається позаду них мав їхати тренер на машині.
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Вони їхали "двійкою" позаду супроводящого авто.
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З набільш відомих за останні роки, Скарпоні - 7 квітня 2017 року виграв перший етап Альпійського Туру, зайняв в загальному заліку гонки четверте місце. Після останнього етапу, який пройшов 21 квітня, повернувся додому у Філоттрано для підготовки до Джиро д'Італія, на якій повинен був стати капітаном команди. На наступний ранок, 22 квітня 2017 року, трагічно загинув в ДТП; він виїхав на тренування на велосипеді і був збитий мікроавтобусом. У нього залишилася дружина і двоє дітей.
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Если барана посадят то правильно сделают!!! Там сплошная!!!!!
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там один тільки вєлік коштує в2 раза дорожче чим той тазік
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При наших реалиях да дорогах ведосипедистам лутше тренироватся гто иначе .
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не понимаю родителей, которые разрушают своим детям ездить по трассам. там и на авто с подушками, ремнями прочей защитой стремно, а тут просто на велике...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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