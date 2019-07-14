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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (17663) религия (763) УГКЦ (188) Шевчук Святослав (61)

 "Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья. ФОТО

В селе Зарваница под Тернополем прошло богослужение по случаю 30-летия выхода Украинской Греко-Католической Церкви из подполья.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", богослужение возглавил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав.

"Линия фронта борьбы между добром и злом не проходит где-то на востоке Украины, а проходит через мое сердце. Линия фронта, мой блок пост, на котором я должен буду защитить ту свободу, которую тридцать лет назад, через веру, как чудо Украины дал нам Господь - эту свободу должен защитить сегодня я. Кто-то защищает с оружием в руках, а мы с вами должны защитить, участвуя в досрочных парламентских выборах. Слушайтесь голоса собственной совести, когда будете делать свой выбор. Украина не просто победит с борьбе со злом, но встанет из своих недугов", - отметил Блаженнейший Святослав, добавив, что 21 июля - это еще одна битва за свободу и независимость Украины.

Пятый президент Украины Петр Порошенко с семьей также приняли участие в паломничестве и богослужениях.

"Украина проходит сейчас очень непростые испытания, тяжелые времена. И молитва Господня, помощь Господа нам необходима. Поэтому я сегодня здесь вместе с сотнями тысяч людей. Вместе с паломниками совместно просим у Господа и Пречистой Девы Марии принести долгожданный мир на Украинскую землю и сохранить нашу родную страну. И я твердо убежден в том, что Господь принесет нам хорошее будущее", - подчеркнул Порошенко.

Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах: Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья 01
Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах: Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья 02
Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах: Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные лидеры Украины обратились к жителям оккупированных территорий. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3137424
 
   
 Топ комментарии
 
Потому что там где больше сепарни это вотчина Зели, у него там самая большая поддержка, говорю как житель Юга, все прокацапские голосовали за зелю, на улице сегодня слышала, как они друг друга поздравляли с тем, что наконец бандеровцы получат по суслам.
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Захід завжди голосує правильно.
Якби не ті області, Україна давно була би в обіймах росії і в нас не відбулось би жодного Майдану.
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Потому что Запад носитель всех признаков нации,а,следовательно и государственности Украины..
Думаю,никто ведь не воспринимает всерьёз лидера,который с нескрываемой неприязнью отзывается о всех признаках этой образующей,титульной нации..
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Спросим, не переживай.
"Быстро только кошки родятся". (с)
Лед тронется после 21-го июля.
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Питати буде пізно.
Після 21 у нас буде не Верховна рада, а Кнесет.
Після 21 будете їсти власних дітей, як у 1933., якщо не схаменетеся.
Це станеться не відразу, але станеться неодмінно, бо саме так платять за віру євреям.
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Ага,айсберги знаєшь,довго не живуть(існують).
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Тут больше половины не поняли,шо они просто гои.
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Судя по коментам сдесь большинство порохоботы на зарплате.
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Khatsanovsky‏ @khatsanovsky 16 ч.16 часов назад

Порошенко вихваляє Порошенка, Порошенко агітує за Порошенка, Порошенко скандує ПО-РО-ШЕН-КО и Порошенко граючи на мініакордионі співає "Голосуй за Порошенкааааа бо путін нападе"
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Голосуй за Зе,Тоді Ху..ло не нападе.Він приїде з дружнім візітом до родин загиблих.
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Как тут не вспомнить Порошенко,
Глядя на кучу, Зе что наложил,
Найдя в ней шоколадку непременно,
Зеб в рот её тот час же положил.
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Переймайся тими купками, котрі накладає бацка.. Ми в Україні якось розберемося і без втручання громадян союзної з кацапами території..
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Ну, что ты пузыри пускаешь!? Может я с тобой Сватов-6, которые крутят в союзном с кацапами государстве, хотел обсудить, которые на БТ в 9.55 сегодня шли.
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Или борщ московский, с сосисками, тоже обсудить можно.
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Після 21 у нас буде не Верховна рада, а Кнесет.
Після 21 будете їсти власних дітей, як у 1933., якщо не схаменетеся.
Це станеться не відразу, але станеться неодмінно, бо саме так платять за віру євреям.
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Ахаха, так новина про шо?
Про Яхве. А Яхве чий винахід? Ну так ото ж. Яхве терпів - гоям велів "Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья - Цензор.НЕТ 3507

Найбільший ворог - дурна голова. А семіти(араби та іудеї) - діло десяте.
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Вірно, лише дурень може вирити євреям, коли ті оголошують євреєм українця, а потім обрати єврея презмдентом, а на додачу ще й проголосувати за партію у 1 сотні якої 76 євреїв і аж 9 українців.
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Да уж.... христианутым невдомек что ими правит еврейский бог Йеговá (יְהֹוָ֥ה).
Кстати слово (יְהֹוָ֥ה) не может читаться как Яхве, тут ясно видны огласовки е-о-а. Причем (ва) это ударный слог (камац под вав - וָ). Буква (ה) читается как украинское (г), а в конце слова не читается.
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Да там можно назвать и Бетмена Бенсоном - смысл того что это комикс, не особо поменяется)
А то что они даже если задумаются, то еще крепче будут скулить о мялосердии и вяличии и грозить всем кто не раб - "гореть вечно". Это как азартный игрок - он никогда не признается что он лох и просрал квартиру. Он будет с умным видом доказывать что ему это нравится и когда-то он выиграет столько шо купит замок в Ницце) Играя на автоматах на Борщаговке(то есть скорее Яхве на небесной тверди есть, чем он что-то там выиграет)))
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Я лишь о том, что это слово (יְהֹוָ֥ה) Йеговá не случайно. Это три формы времени глагола Быть записанные одним словом на древнееврейском языке (будет, есть, был). Кто может скрываться за этим понятием, которое можно интерпритировать и как вечный или всегда существующий? Но с современными религиозными предрассудками и культами, как мне кажется, это слово не имеет вообще никакого отношения.
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Тут рисунок предполагаемой "еговы" выкладывали..... ну, так, Лавров красавец, по сравнению с этим ссуществом.
Если поверить в высеры "заветов" об егО "подвигах", то так оно и есть - такой "красавец" ясно что не будет сюсюкаться, как мать тереза)
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Якщо ВР наступного скликання буде ставитись до України - як Кнесет ставиться до Ізраїлю - я обома руками за таку Верховну Раду..
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Ви самі і визначили просту істину - євреї з повагою ставляться до Ізраїлю. І у Кнессеті, і у Верховній Раді. Звідки ви взяли, що євреї у Кнессеті і у ВР з повагою ставляться до України? У вас є така інформація? Зв'янільський? Хто з євреїв-депутатів ВР?
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Ви так і не зрозуміли мою думку, буває..Щодо поваги до України - вам мало присутності під куполом колишньої вже ВР таких одіозних осіб як, наприклад, депутат ********** - колишня довірена особа на виборах до ВР уже колишнього петі.. Там ще й Гройсман був- навіть в крісло голови ВР, а потім - в крісло прем'єр-міністра вмостив свою дупу.. Я писав не про національний склад Ради, а про повагу й шанування депутатів Ради до країни, котра їм довірилась..
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Єврей може мати моральні забовязання лише перед євреєм.
Єврей має повне право зраджувати, дурити, грабувати, убивати, морити голодом не євреїв, це у них не гріх.
Всі не євреї для них гої, людиноподібні істоти створені для того, щоб служити євреям.
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Ви справді вважаєте, що 93 депутати-євреї, яких веде у верховну раду партія " Слуга народа", особливо ті з низ, хто має подвійне громадянство і хто свої активи тримає за межами України, будуть дбати про Україну і українців? 😕 Ви все ще вірите у Діда Мороза?
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І жодного слова у відповіді про *********** та гройсмана.. Національність кандидатів на посаду депутата ВР - я не вивчав.. Але - після п'яти років петіних потужних і рішучих " реформ" мені байдуже національність депутатів - хай хоч папуаси або пігмеї - лиш би не крали..
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Добре, розжую. ********* вГройсман - це два щирі українці. Це ви можливо від них чогось очікували для себе. А я - ні. І завжди був критиком Гройсмана. Ця нація чудово міиікрує. Ап! І соратник Порошенка уже його суперник! Бо така кон'юктура. Я думав, ви більш здогадливиц, а вам потрібно розжовувати.
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Я нічого не очікував ні від петі , ні від його шісток вже після того, як петя вмостив дупу свого чада альоші в крісельце депутата ВР.. Тоді я зрозумів , що петя - це повна аналогія першого хряка зі своїм синочком..
Так і не зрозумів з вашого посту - а навіщо петя витягував щирого українця гросю на владні печерські пагорби? Навіщо петя вмощував гросіну дупу спочатку в крісло голови ВР, а потім в крісло прем'єр міністра? Навіщо петя взяв у свій список ***********?
Розжуйте ще, я так і не зрозумів причини прихильності петі саме до осіб однієї нації, проти якої зараз так натужно репетують прихильники нікчемного колишнього петі..
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От ви і мільйони вам подібних тягнуть у раду сотню таких Гройсманіа і Розенблатів. І вважаєте, що результат буде інший, ніж у Петра. А винуватий і у вашому випадку теж буде Петро. У вас емоції. У мене їх немає. У мене немає кумирів, я просто безпристрасно констатую факт. Петра ніхто не посадить. А ви, ганяючись за фантомами отримаєте в рази гіршу ситуацію. Я відпочиваю в не маю наміру витрачати свій відпочинок на марну дискусію. Я подискутую з вами у листопаді. Тоді до вас дещо дійде. Це не дискусія, це вислуховування чергової порції пояснень, чому ви за десант щаробвтчан-неукрпїнців. Бо вашу позицію я в так знаю - через баригу Петра.
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щаробвтчан-неукрпїнців. Бо вашу позицію я в так знаю\\\\\\\\

закусюй.те "Ми маємо захистити нашу свободу, беручи участь у парламентських виборах": Святослав Шевчук провів богослужіння з нагоди 30-річчя виходу УГКЦ із підпілля - Цензор.НЕТ 841
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😊 Ну, це пишеться так, щоб не бачили за неполіткоректність.
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Идет геноцид украинцев евреями. Украинцев отстраняют от власти. Украинцы решили вновь встать на грабли и довериться евреям.
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Дахусим(с яп. - "ах оставьте") "Ми маємо захистити нашу свободу, беручи участь у парламентських виборах": Святослав Шевчук провів богослужіння з нагоди 30-річчя виходу УГКЦ із підпілля - Цензор.НЕТ 3585
Вам шо, жалко что-ли? Ну раз мы не можем шоб кто-то нас не морил-вырезал-унижал, то и пусть. У кого есть моск - поедет в норм. страну. А садок вишневий хоть в пустыне мона вырастить, благо технологии позволяют.
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Кнессет -это про родину и ее интересы , а у нас будет сборище продажных ублюдков...
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Причем, ублюдков именно еврейских. Честно говоря, украинских ублюдков, морально легче переносить, чем еврейских.
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Интересно, а всякие там УГКЦ, ПЦУ, РПЦ, и даже Свидетели Иеговы - это случайно не вера чисто еврейская (хоть и перекрученная греками)? Чего вы вообще с этим связались? Зачем вы взяли у народа их веру, перекрутили и извратили ее, а теперь на этот народ наезжаете? Делать вам нечего? Своей веры придумать не смогли?
Кнесет переводится как собрание. У ранних христиан (иудохристиан) не было слова Церковь а было именно слово Кнесет.
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А до 21 у нас был настоящий украинец Порошенко -Вальцман. Дешевки вы-порохоботы.
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Какое отношение к Порошенку имеет немецкое слово Вальцман? Никто из его родных так никогда не назывался. Этот фейк тупой русни был уже давно опровергнутый. Проснись и пой товарищ мой. "Ми маємо захистити нашу свободу, беручи участь у парламентських виборах": Святослав Шевчук провів богослужіння з нагоди 30-річчя виходу УГКЦ із підпілля - Цензор.НЕТ 7680 Хватит бухать...
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)А тепер скажи, якщо "Вальцман" оженився на Григорчук, то як взявши
її прізвище він став Порошенком?
Отож, але Зє!Люди - ботоферма Зєєєлі все повторює ту само брехню!
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Михаил Подоляк:


Прекрасно понимаю, что истинная (человеческая) гордость - крайне сложное и редкое качество для современных политиков. Им куда ближе необязательность бордельных красавиц, скользкость водных змей и кровелюбие лесных клещей…
Гордость же предполагает, прежде всего, самоуважение и справедливую оценку тому, кто ты есть на самом деле. Это адекватность и практически полное отсутствие навыка завираться до покраснения. Особенно ценной могла быть гордость… экс-президента.
Он не должен размениваться на мелочи и прекрасно знает, что уже большой человек. Авторитет, у которого много заслуг. С уже сложившимися характеристиками для настоящего учебника истории. Пётр Алексеевич Порошенко совсем другой. Мелкий провинциальный воришка, волею страшного случая, ставший президентом на переломе малых эпох. Когда нужно было стать намного более большим, чем он себе мог даже представить. Когда необходимо было отказаться от безумной любви к собственному карману, а свою врожденную гнилость отправить под домашний арест. Но нет…
Мало того, что как президент (госменеджер) Порошенко оказался никчемным. Мало того, что мы получили пятилетку упущенных шансов и системного раскола общества. Так и сегодня он ведёт себя как самый распоследний попрошайка. Выклянчивая себе депутатство. «Подайте мне ещё каких-то ништяков. Ну дайте мне хоть что-то. Я же не смогу потом со своим жлобским пафосом ходить по кабинетам и выпрашивать себе что-то»…
Классическая модель поведения примитивного уличного попрошайки. Ему открыто орут - «исчезни уже наконец!» А он ездит и просит. В каждую затычку. В каждую дырку. В нём не осталось ни толики самоуважение, но безмерно всё того же пустого пафоса… Но Порошенко не был бы Порошенко, если бы сделал выводы. Нет же - как профессиональный лжец, он опять продаёт себя как человека, у которого якобы и не было пяти неудачных лет жлобского президентства…
И ещё кое-что. Тот, кто знает Петра Алексеевича лично, прекрасно понимает, что он беспробудно болен провинциальным снобизмом. Для него совсем не характерно поведения, в котором нужно с уважением относиться к другому человеку. Потому что он любит только себя… А если ты любишь только себя и видишь только себя, то остальное, безусловно, просто омерзительная постановка.
Порошенко на самом деле ненавидит то, что ему приходится сейчас делать - просить повторный шанс. Он люто ненавидит окружающих, включая сторонников, потому что перед ними нужно лебезить. Но делает это, всё больше погружаясь в крайние формы психического расстройства… Тут ведь в чем вопрос. Сколько у нас социально слепых сограждан, все ещё способных протянуть руку на парламентских столь примитивному лицемеру?
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Я такое впервые в жизни вижу, что бы кто-то свое имя скандировал )))))
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Кто тут президент? Дикость какая: сеть разозлило странное поведение Зеленского и Богдана, видео с завода Южмаш в Днипре
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Вм не кажется, что ЗЕ обдолбаное а Богдан пьяное- у того глаЗЕ навырячку а другого жвачка спасительная - заводские выбрали для отчета пьяного...
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Кого-то разозлило, а большинство порадовало.
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Открыл почитать про веру - и Свыня здесь Не суйте политику в религию!
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Не получится , со времен крестоносцев религия и была политикой, и до сих пор , что не москальский поп тот гебнявый в офицерском звании.
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У религии крестоносцев религия всегда была политикой, а политика всегда была религией. Начиная от Никейского собора и до наших дней.
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У меня тут лоцман есть, своеобразный. Он ещё и пастор, в одной из местных церквей. Весьма эрудированный чудик, кстати, любо-дорого поболтать. Так он- единственный из лоцманов, у которого я, раза 4-5 в месяц, ловлю устойчивый перегар. А ещё- он продает нам сигареты, регулярно. В два раза дешевое, чем во фри-шопе, между прочим. Вот он- реальный батюшка! Хоть и негр.
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Да уж. Ну наверно это все для Господа нашего.
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"Украина проходит сейчас очень непростые испытания, тяжелые времена. И молитва Господня, помощь Господа нам необходима. Поэтому я сегодня здесь вместе с сотнями тысяч людей. Вместе с паломниками совместно просим у Господа и Пречистой Девы Марии принести долгожданный мир на Украинскую землю и сохранить нашу родную страну. И я твердо убежден в том, что Господь принесет нам хорошее будущее", - подчеркнул Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3137424\\\\\\\\\

Пачку галоперидола этому сэру, то есть, товарищу.
Петко, твой(если ты иудей) Коспоть уже нам "помог" в 1917-21, 32-33 и аж до сегодня. Такую помощь ..... "Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья - Цензор.НЕТ 9085 (тут цитата Подервянского что я с ней делал)...
Совсем поехал с этими попами, евхаристихиями, диптихами, тутмасами, мощами, пречистыми дедами, порочными девами, мирро, молитвами, нелепыми обрядами, древними сказками и всей прочей чепухой.
Петко нас всех считает стадом рабов-гоев "Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья - Цензор.НЕТ 7962
Редиска(тут можно и что-то покрепче сказать), не очень хороший человек.
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Так толпа же верит в этот еврейский бред. Другое дело что нужно эту толпу (верящую в эти еврейские сказки) както перенаправить из сатаната РПЦ в лоно ПЦУ и УГКЦ.
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Да там "лоно" от "лона" не сильно отличается. Разве шо московские попы больше выпить могут. У нас же не настолько много веропитеков чтобы устраивать такой шабаш и срач. Филаретку вообще развели как крота. Подозреваю что накололи чем-то и так охмурили. Европе точно не нужны средневековые лизуны мощей.
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о чём это? я наивный полагал, что у нас светская держава, или томос что-то поменял? хотя, не, попустило, вспомнил, как попы за яныка топили.
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Дмитрик Вовнянко - з Дмитром Калинчуком та Dmitro Vovnyanko.21 хв. ·

Ні я не маю питань до росіян.
Вони поводяться саме так, як мусиит поводитися представник метрополії у колонії.
Я маю чимало питань до малоросів, які з такою готовністю готові догоджати "великому пану" з Білокам'яної.
Козаками стають. Кріпаками - народжуються.
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Любов БуракВчора о 13:55 · #faynemistoneboloto

Тиждень спостерігаю за дітьми. І мовчу. Бо я ж дурна, необразована і куди мені сірій до яскравості та величі моменту. Тим паче, що батьки-діди-бабусі там, як не педагоги, то ще якісь світочі.
Приїхав до бабці внук. Хлопчик із москви. Оце ж вперше за 5 років приїхав. Бабця з дідом щасливі, увесь двір за них радий. Свати із Заліщиків приїхали - другі бабця з дідом. Балують хлопчика і натішитись не можуть.
Мама одразу на подружки подалась, а бабця ж з малим на вулицю та на лавочку до сусідів.
Все би нічого. Хлопчик знайшов спільну мову з дітьми, начебто. Але ось в понеділок приходить мій Світик з питанням:
- Маам, а як буде Світозар російською?
-?
- Розумієш: мені не подобається. Він каже на мене Свєтік і дражниться. А ще вимагає, щоб хлопці з ним російською розмовляли.
- Навіщо?
- Бо він з москви. Він каже, що ми - хахли, мамо.
- Не грайтеся з ним.
- Але ж він тоді лізе битись. Сашка вдарив учора, ще й Сашкова мама то бачила.
- І що Сашкова мама?
- Забрала його додому.
- Мовчки?
- Мовчки.
Ну, ок. Не моє - не втручаюся. Але чотири дні в мене в квартирі четверо дітей з купою цяцьок, мап з маршрутами Колумба і схемами битв різних і ще більшою купою питань. Бо мама Світика - свій хлопець, це ж норм.
Вчора, таки, виходять діти надвір. За кілька хвилин чую лемент і сварку. Виходжу.
Бабця хлопчика з москви вимагає, щоб діти з ним грались і спілкувались російською. Бабці з лавки її люто підтримують. Поки я виясняю в бабців насущне питання #людивищодовбанулись і слухаю аргументи про те, що рускі нам нічого поганого не зробили, хлопчик встигає просто так, ні за що, вдарити Сергійка. За що тут же отримує від мого малого по руках і здіймає лютий крик.
Біжу на майданчик, заспокоюю дітей і прошу москвича підійти до лавочки. Там уже пів двору зібралось.
В підсумку: я - дурна і не вмію дітей виховувати. Хлопчика треба розуміти - він з москви, там все по-іншому, то ми тут, такво собі, а вони там - рускі. І треба вчити дітей поважати інших, і руских теж, бо нам з ними жити.
- Люди, - кажу, - ви таки ненормальні. - Він же ні за що лупить ваших дітей!
- Ну...(тик-мик-очі-додолу) це ж - внук Ольги Іванівни, вона в хорі співає і молиться довго. Він руский.
- Безперечно! - погоджуюсь. - І Миколи Якйоготам. І другі баба-дідо із Заліщиків. То під кремлем зліва, чи справа?
- Та, ну-у-у...Руске ж воно, хоч і з України...Та й втомились ми від війни. Хочемо спокою.
- Тобто? Хай б`є ваших дітей?
- Та чого так зразу: б`'є? Хай говорять з ним по рускі - то, може, й не битиме...
Поки ми ото говорили, москвич вдарив дівчинку. Бо не Христинка, а Крістіна і чого це вона вєліка не дає...
- Бо це її велосипед! - кажу.
- Какая разніца? - не розуміє мене малий. - А я хачю покататца!
- То ти попроси в неї, - каже йому бабця.
- А зачєм прасіть? Пусть так даст!
Сусіди тут же давай пояснювати одне одному, що між дітьми всяке буває.
Вкурвило. Беру за шкірку Ольгу Іванівну і, дивлячись в очі, пояснюю, що: " Не приведи Господи, ваш засранець зачепить мого малого!"
- Нє! Не пережива! Бо я йому зразу сказала, що: " Ти в мене шебутний, тож дивись: у Світика мама дурна! То ти не чіпай його!" - заспокоює мене.
В цьому місці офігіватор у мене за
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"Поки ми ото говорили, москвич вдарив дівчинку"
"- А зачєм прасіть? Пусть так даст!"

Да, лучше и не скажешь.
Действительно, зачем просить?

КОГДА ОТНЯТЬ ЖЕ МОЖНО!
Вот у этих, у тех которые полагают, что нужно "поважати інших, і руских теж, бо нам з ними жити", у первых и отнимут. Если повезет, то деньги. Если не повезет, то жизни.
Инфляция будет недолгой (пока "коземнада"(С) не гикнется), но она обязательно будет, чтобы вот эти вот, которые считают, "що рускі нам нічого поганого не зробили" поняли, во сколько обходится "дружба" с уголовниками.
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Эти всепрощающие бабушки когда-нибудь поймут истинные причины, если и дальше будут смотреть Бенин 1+1, на котором Мосейчук с надрывом будет рассказывать, что во всех их бедах виновен "режим Порошенко"?
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Алла, ти від розпачу хоч в петлю не полізь, бо з огляду на те, що свідків Мародера поменшало в мережі, є підозри, що вони вкоротили собі віку. ПОРОХОТЯГИ, БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ! Бо ж над ким українці будуть потішатися, коли ваш вождь пролетить і над куполом ВР?
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Пєтя Пяточкін очікує іншого пояснення від Бєніних плюсів?
У Бєні винуватий в усьому один, навіть путін на Донбасі ні при чому.
Навіщо тоді він розпалював "громадянську" війну в Україні, фінансуючи добробати?
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Как там Беня?
Он случайно не подавился "очень большим бараньим хрящиком"(С)>
Очень беспокоюсь о его здоровье.
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а я очікую "веселухи" у "журналістського корпусу" коли новий генпрокурор видасть ордер на арешт нардепа Порошенко,і в залу Вр,весело подзвонюючи наручниками, увійде Аваков.. "Ми маємо захистити нашу свободу, беручи участь у парламентських виборах": Святослав Шевчук провів богослужіння з нагоди 30-річчя виходу УГКЦ із підпілля - Цензор.НЕТ 3660
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Нет, никогда. Совковое поражение мозга неизлечимо.
Они поймут ТОЛЬКО удар по кошельку.
Себя они и тогда винить не будут, но Владимира Александровича - проклянут.
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Ой не знаю... Может начнут сплачивать вокруг вождя, еще одного Владимира.
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Нет, что Вы.
Лохторат Владимира Александровича может "сплотится" только вокруг низких тарифов и гречки на выборах.
Воевать за Владимира Александровича они никогда не пойдут.
Воевать за Владимира Александровича будет один Владимир Александрович.
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такі ж і дамбасята - наглі та огидні
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а тута ще така мегазрада намалювася - Папа Римський мовив що в Україні громадянський конфлікт. Уніати, ваш вихід.
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если Беня и зе считают, что гражданский конфликт, то наверное и Папа Римский тоже)
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Це типу дивуватись якби кіт вкрав ковбасу. Піп він і в Римі піп. Путіну якусь медаль дав і обізвав ангелом. Не пригрозив накласти("анафему"), а поліз цілуватись.

Карлик як завжди запізнився(тіпа так "проводить по губах"), а Піпа "сглатнул" "Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья - Цензор.НЕТ 1805
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ну я так би не оцінював главу католицизму. Поважна особистість, яка впливає на уми сотень мільйонів прихожан
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такі "поважні" легко відправляли до Яхве тисячі "єретиків"(це типу той хто не згоден називати себе ницим рабом вигадок) і відьом(ну, руде волосся наприклад, чи погладила чорну кішку).
так що таких "поважних" ..... (цитата Подереввянського шо я з ними робив)
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час такий тоді був, низький рівень культури. Але релігія один із стовпів загальнолюдської культури. Освіта в Україні теж починалася з монастирів, церков. Плюс архітектура, книгодрукування
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Ну так нагребли бабла для боха, а його .... "Ми маємо захистити нашу свободу, беручи участь у парламентських виборах": Святослав Шевчук провів богослужіння з нагоди 30-річчя виходу УГКЦ із підпілля - Цензор.НЕТ 4148 нєтуті, тож мона і книги пописати і ще притонів набудувати.
Як ото наша Мазепка - гребла все під себе, будувала церквочки(а стріляє в москалів хай святковий Ух, а рубає - Ванька Перехреститель))), а потім обісралась і, думаю, проклинала народ.
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Или родимое пятно на руке, или на других частях тела, было прямой путевкой к Йегове через костер, по стопам Яна Гуса.
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Кстати еще прикол - сотням тысяч индейцев карибщины и южной америки "спасали души" путем разрывания собаками, поджаривания живьем и прочими занимательными обрядами. Они же страшные грешники были .... не догадывались что существует супермогущественный Яхве и емУ нужно служить как собака, отваливать золотишка и ползать перед двумя палками и чучелом на них "Ми маємо захистити нашу свободу, беручи участь у парламентських виборах": Святослав Шевчук провів богослужіння з нагоди 30-річчя виходу УГКЦ із підпілля - Цензор.НЕТ 3488
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Ну как же без великого патриота свина мальдивского))) без него никуда)
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всьо харашо, але до чого там потрох???
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воно ж православне дяченя масковскава пархата
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Ну так Боб один, єднаймося(в рабстві) бо ми того варті

Хоча, може Петко - як і Філя, крутить з ФСБ-КГБ. Біснується як ненормальний же!

Вчора книжку знайшов, в Антиколорадоса хтось сказав - каци ще в 2005-му передбачили розпад до 2020-го. Походу до того йде - дебіли зі своїми попами дограються до війни. А, ще пише там що Європа абсолютно нас не чекає. І за Крим трохи є.
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у нього власний порохнявий свинопаханат і він там головний Хряк
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Довго читав.
Зі мною працюють переселенці.
Ходять на обід в ГКХ церкву,
Іноді ім хліб,цукор дають.
А потім горілка
І воплі "Донбас еще никто не ставил на колени"
А позаочі,хохли двулікіє.
Як,вам....
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петя все дальше и дальше переползает на запад.
Еще немного и окажется по ту сторону границы. "Ми маємо захистити нашу свободу, беручи участь у парламентських виборах": Святослав Шевчук провів богослужіння з нагоди 30-річчя виходу УГКЦ із підпілля - Цензор.НЕТ 7943
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Та да, клоун окучивает восток, границы эрефии и окупированных ею территорий, еще немного и ...
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Розкол України все блище, Зеля зробить Новоросію щвидше Гиркина.
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И это говорит преставитель 5% петелохов.
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Більшовіків в 1917 було 3 %, закінчилось десятками млн трупів.
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І я голосував за Кошулинського, а в 2014 за Яроша, не влучив москалик.
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Чого це вона була слов'янська, звідки в Москву релігію принесли, з Полоцька чи з Константинополя? Батьківщина православ'я Мала Азія.
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Иудея, а точнее Галилея. Именно там зарождались мессианские (христианские по гречески) культы. Причиной было небывалое угнетение евреев римлянами. Галилейские евреи (в подавляющем большинстве безграмотные) решили что этот гнет - начало прихода Машиаха (еврейского Мессии), им невдомек было что в иудаизме Машиах (Мессия, Христос) вовсе не является человеческой бытостью - это на самом деле массовое движение, тенденция. Появилось множество проходимцев заявляющих о себе что они являются Христосом - избавителем, а затурканые римлянами люди в это охотно верили, как смертельно больной верит бабке-шарлатанке и отдает ей все свое состояние. Вот так и возникл христианский культ, а потом он распространился в Греции и дальше.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья. ФОТО
 
 
 
 
 
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