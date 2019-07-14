 "Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", богослужение возглавил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав.
"Линия фронта борьбы между добром и злом не проходит где-то на востоке Украины, а проходит через мое сердце. Линия фронта, мой блок пост, на котором я должен буду защитить ту свободу, которую тридцать лет назад, через веру, как чудо Украины дал нам Господь - эту свободу должен защитить сегодня я. Кто-то защищает с оружием в руках, а мы с вами должны защитить, участвуя в досрочных парламентских выборах. Слушайтесь голоса собственной совести, когда будете делать свой выбор. Украина не просто победит с борьбе со злом, но встанет из своих недугов", - отметил Блаженнейший Святослав, добавив, что 21 июля - это еще одна битва за свободу и независимость Украины.
Пятый президент Украины Петр Порошенко с семьей также приняли участие в паломничестве и богослужениях.
"Украина проходит сейчас очень непростые испытания, тяжелые времена. И молитва Господня, помощь Господа нам необходима. Поэтому я сегодня здесь вместе с сотнями тысяч людей. Вместе с паломниками совместно просим у Господа и Пречистой Девы Марии принести долгожданный мир на Украинскую землю и сохранить нашу родную страну. И я твердо убежден в том, что Господь принесет нам хорошее будущее", - подчеркнул Порошенко.
"Быстро только кошки родятся". (с)
Лед тронется после 21-го июля.
Після 21 у нас буде не Верховна рада, а Кнесет.
Після 21 будете їсти власних дітей, як у 1933., якщо не схаменетеся.
Це станеться не відразу, але станеться неодмінно, бо саме так платять за віру євреям.
Порошенко вихваляє Порошенка, Порошенко агітує за Порошенка, Порошенко скандує ПО-РО-ШЕН-КО и Порошенко граючи на мініакордионі співає "Голосуй за Порошенкааааа бо путін нападе"
Глядя на кучу, Зе что наложил,
Найдя в ней шоколадку непременно,
Зеб в рот её тот час же положил.
Після 21 будете їсти власних дітей, як у 1933., якщо не схаменетеся.
Це станеться не відразу, але станеться неодмінно, бо саме так платять за віру євреям.
Про Яхве. А Яхве чий винахід? Ну так ото ж. Яхве терпів - гоям велів
Найбільший ворог - дурна голова. А семіти(араби та іудеї) - діло десяте.
Кстати слово (יְהֹוָ֥ה) не может читаться как Яхве, тут ясно видны огласовки е-о-а. Причем (ва) это ударный слог (камац под вав - וָ). Буква (ה) читается как украинское (г), а в конце слова не читается.
А то что они даже если задумаются, то еще крепче будут скулить о мялосердии и вяличии и грозить всем кто не раб - "гореть вечно". Это как азартный игрок - он никогда не признается что он лох и просрал квартиру. Он будет с умным видом доказывать что ему это нравится и когда-то он выиграет столько шо купит замок в Ницце) Играя на автоматах на Борщаговке(то есть скорее Яхве на небесной тверди есть, чем он что-то там выиграет)))
Если поверить в высеры "заветов" об егО "подвигах", то так оно и есть - такой "красавец" ясно что не будет сюсюкаться, как мать тереза)
Єврей має повне право зраджувати, дурити, грабувати, убивати, морити голодом не євреїв, це у них не гріх.
Всі не євреї для них гої, людиноподібні істоти створені для того, щоб служити євреям.
Так і не зрозумів з вашого посту - а навіщо петя витягував щирого українця гросю на владні печерські пагорби? Навіщо петя вмощував гросіну дупу спочатку в крісло голови ВР, а потім в крісло прем'єр міністра? Навіщо петя взяв у свій список ***********?
Розжуйте ще, я так і не зрозумів причини прихильності петі саме до осіб однієї нації, проти якої зараз так натужно репетують прихильники нікчемного колишнього петі..
закусюй.те
Вам шо, жалко что-ли? Ну раз мы не можем шоб кто-то нас не морил-вырезал-унижал, то и пусть. У кого есть моск - поедет в норм. страну. А садок вишневий хоть в пустыне мона вырастить, благо технологии позволяют.
Кнесет переводится как собрание. У ранних христиан (иудохристиан) не было слова Церковь а было именно слово Кнесет.
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)А тепер скажи, якщо "Вальцман" оженився на Григорчук, то як взявши
її прізвище він став Порошенком?
Отож, але Зє!Люди - ботоферма Зєєєлі все повторює ту само брехню!
Михаил Подоляк:
Прекрасно понимаю, что истинная (человеческая) гордость - крайне сложное и редкое качество для современных политиков. Им куда ближе необязательность бордельных красавиц, скользкость водных змей и кровелюбие лесных клещей…
Гордость же предполагает, прежде всего, самоуважение и справедливую оценку тому, кто ты есть на самом деле. Это адекватность и практически полное отсутствие навыка завираться до покраснения. Особенно ценной могла быть гордость… экс-президента.
Он не должен размениваться на мелочи и прекрасно знает, что уже большой человек. Авторитет, у которого много заслуг. С уже сложившимися характеристиками для настоящего учебника истории. Пётр Алексеевич Порошенко совсем другой. Мелкий провинциальный воришка, волею страшного случая, ставший президентом на переломе малых эпох. Когда нужно было стать намного более большим, чем он себе мог даже представить. Когда необходимо было отказаться от безумной любви к собственному карману, а свою врожденную гнилость отправить под домашний арест. Но нет…
Мало того, что как президент (госменеджер) Порошенко оказался никчемным. Мало того, что мы получили пятилетку упущенных шансов и системного раскола общества. Так и сегодня он ведёт себя как самый распоследний попрошайка. Выклянчивая себе депутатство. «Подайте мне ещё каких-то ништяков. Ну дайте мне хоть что-то. Я же не смогу потом со своим жлобским пафосом ходить по кабинетам и выпрашивать себе что-то»…
Классическая модель поведения примитивного уличного попрошайки. Ему открыто орут - «исчезни уже наконец!» А он ездит и просит. В каждую затычку. В каждую дырку. В нём не осталось ни толики самоуважение, но безмерно всё того же пустого пафоса… Но Порошенко не был бы Порошенко, если бы сделал выводы. Нет же - как профессиональный лжец, он опять продаёт себя как человека, у которого якобы и не было пяти неудачных лет жлобского президентства…
И ещё кое-что. Тот, кто знает Петра Алексеевича лично, прекрасно понимает, что он беспробудно болен провинциальным снобизмом. Для него совсем не характерно поведения, в котором нужно с уважением относиться к другому человеку. Потому что он любит только себя… А если ты любишь только себя и видишь только себя, то остальное, безусловно, просто омерзительная постановка.
Порошенко на самом деле ненавидит то, что ему приходится сейчас делать - просить повторный шанс. Он люто ненавидит окружающих, включая сторонников, потому что перед ними нужно лебезить. Но делает это, всё больше погружаясь в крайние формы психического расстройства… Тут ведь в чем вопрос. Сколько у нас социально слепых сограждан, все ещё способных протянуть руку на парламентских столь примитивному лицемеру?
Пачку галоперидола этому сэру, то есть, товарищу.
Петко, твой(если ты иудей) Коспоть уже нам "помог" в 1917-21, 32-33 и аж до сегодня. Такую помощь ..... (тут цитата Подервянского что я с ней делал)...
Совсем поехал с этими попами, евхаристихиями, диптихами, тутмасами, мощами, пречистыми дедами, порочными девами, мирро, молитвами, нелепыми обрядами, древними сказками и всей прочей чепухой.
Петко нас всех считает стадом рабов-гоев
Редиска(тут можно и что-то покрепче сказать), не очень хороший человек.
Ні я не маю питань до росіян.
Вони поводяться саме так, як мусиит поводитися представник метрополії у колонії.
Я маю чимало питань до малоросів, які з такою готовністю готові догоджати "великому пану" з Білокам'яної.
Козаками стають. Кріпаками - народжуються.
Тиждень спостерігаю за дітьми. І мовчу. Бо я ж дурна, необразована і куди мені сірій до яскравості та величі моменту. Тим паче, що батьки-діди-бабусі там, як не педагоги, то ще якісь світочі.
Приїхав до бабці внук. Хлопчик із москви. Оце ж вперше за 5 років приїхав. Бабця з дідом щасливі, увесь двір за них радий. Свати із Заліщиків приїхали - другі бабця з дідом. Балують хлопчика і натішитись не можуть.
Мама одразу на подружки подалась, а бабця ж з малим на вулицю та на лавочку до сусідів.
Все би нічого. Хлопчик знайшов спільну мову з дітьми, начебто. Але ось в понеділок приходить мій Світик з питанням:
- Маам, а як буде Світозар російською?
-?
- Розумієш: мені не подобається. Він каже на мене Свєтік і дражниться. А ще вимагає, щоб хлопці з ним російською розмовляли.
- Навіщо?
- Бо він з москви. Він каже, що ми - хахли, мамо.
- Не грайтеся з ним.
- Але ж він тоді лізе битись. Сашка вдарив учора, ще й Сашкова мама то бачила.
- І що Сашкова мама?
- Забрала його додому.
- Мовчки?
- Мовчки.
Ну, ок. Не моє - не втручаюся. Але чотири дні в мене в квартирі четверо дітей з купою цяцьок, мап з маршрутами Колумба і схемами битв різних і ще більшою купою питань. Бо мама Світика - свій хлопець, це ж норм.
Вчора, таки, виходять діти надвір. За кілька хвилин чую лемент і сварку. Виходжу.
Бабця хлопчика з москви вимагає, щоб діти з ним грались і спілкувались російською. Бабці з лавки її люто підтримують. Поки я виясняю в бабців насущне питання #людивищодовбанулись і слухаю аргументи про те, що рускі нам нічого поганого не зробили, хлопчик встигає просто так, ні за що, вдарити Сергійка. За що тут же отримує від мого малого по руках і здіймає лютий крик.
Біжу на майданчик, заспокоюю дітей і прошу москвича підійти до лавочки. Там уже пів двору зібралось.
В підсумку: я - дурна і не вмію дітей виховувати. Хлопчика треба розуміти - він з москви, там все по-іншому, то ми тут, такво собі, а вони там - рускі. І треба вчити дітей поважати інших, і руских теж, бо нам з ними жити.
- Люди, - кажу, - ви таки ненормальні. - Він же ні за що лупить ваших дітей!
- Ну...(тик-мик-очі-додолу) це ж - внук Ольги Іванівни, вона в хорі співає і молиться довго. Він руский.
- Безперечно! - погоджуюсь. - І Миколи Якйоготам. І другі баба-дідо із Заліщиків. То під кремлем зліва, чи справа?
- Та, ну-у-у...Руске ж воно, хоч і з України...Та й втомились ми від війни. Хочемо спокою.
- Тобто? Хай б`є ваших дітей?
- Та чого так зразу: б`'є? Хай говорять з ним по рускі - то, може, й не битиме...
Поки ми ото говорили, москвич вдарив дівчинку. Бо не Христинка, а Крістіна і чого це вона вєліка не дає...
- Бо це її велосипед! - кажу.
- Какая разніца? - не розуміє мене малий. - А я хачю покататца!
- То ти попроси в неї, - каже йому бабця.
- А зачєм прасіть? Пусть так даст!
Сусіди тут же давай пояснювати одне одному, що між дітьми всяке буває.
Вкурвило. Беру за шкірку Ольгу Іванівну і, дивлячись в очі, пояснюю, що: " Не приведи Господи, ваш засранець зачепить мого малого!"
- Нє! Не пережива! Бо я йому зразу сказала, що: " Ти в мене шебутний, тож дивись: у Світика мама дурна! То ти не чіпай його!" - заспокоює мене.
В цьому місці офігіватор у мене за
"- А зачєм прасіть? Пусть так даст!"
Да, лучше и не скажешь.
Действительно, зачем просить?
КОГДА ОТНЯТЬ ЖЕ МОЖНО!
Вот у этих, у тех которые полагают, что нужно "поважати інших, і руских теж, бо нам з ними жити", у первых и отнимут. Если повезет, то деньги. Если не повезет, то жизни.
Инфляция будет недолгой (пока "коземнада"(С) не гикнется), но она обязательно будет, чтобы вот эти вот, которые считают, "що рускі нам нічого поганого не зробили" поняли, во сколько обходится "дружба" с уголовниками.
У Бєні винуватий в усьому один, навіть путін на Донбасі ні при чому.
Навіщо тоді він розпалював "громадянську" війну в Україні, фінансуючи добробати?
Он случайно не подавился "очень большим бараньим хрящиком"(С)>
Очень беспокоюсь о его здоровье.
Они поймут ТОЛЬКО удар по кошельку.
Себя они и тогда винить не будут, но Владимира Александровича - проклянут.
Лохторат Владимира Александровича может "сплотится" только вокруг низких тарифов и гречки на выборах.
Воевать за Владимира Александровича они никогда не пойдут.
Воевать за Владимира Александровича будет один Владимир Александрович.
Карлик як завжди запізнився(тіпа так "проводить по губах"), а Піпа "сглатнул"
так що таких "поважних" ..... (цитата Подереввянського шо я з ними робив)
Як ото наша Мазепка - гребла все під себе, будувала церквочки(а стріляє в москалів хай святковий Ух, а рубає - Ванька Перехреститель))), а потім обісралась і, думаю, проклинала народ.
Хоча, може Петко - як і Філя, крутить з ФСБ-КГБ. Біснується як ненормальний же!
Вчора книжку знайшов, в Антиколорадоса хтось сказав - каци ще в 2005-му передбачили розпад до 2020-го. Походу до того йде - дебіли зі своїми попами дограються до війни. А, ще пише там що Європа абсолютно нас не чекає. І за Крим трохи є.
Зі мною працюють переселенці.
Ходять на обід в ГКХ церкву,
Іноді ім хліб,цукор дають.
А потім горілка
І воплі "Донбас еще никто не ставил на колени"
А позаочі,хохли двулікіє.
Як,вам....
Еще немного и окажется по ту сторону границы.
Нам залишився один рік.
Розповсюдьте максимально.