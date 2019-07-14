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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:железная дорога (1106) пожар (3588) Харьковщина (1338) ГСЧС (2141)

 На Харьковщине сгорел электровоз, - ГСЧС. ФОТО

В Харьковской области спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание неработающего электровоза, который транспортировался на ремонт.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На Харьковщине сгорел электровоз, - ГСЧС 01

14 июля в 10:17 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в кабине электровоза грузового подвижного состава. ЧП произошло на 36-м километре железнодорожного перегона Люботин-Западный вблизи с. Буцковка Валковского района Харьковской области.

По прибытию на место пожарными было установлено, что горит кабина и тяговая установка неработающего электровоза, который транспортировался на ремонт другим электровозом. Площадь пожара составляла около 30 кв.м.

На Харьковщине сгорел электровоз, - ГСЧС 02

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Непосредственно подвижной состав состоял из двух электровозов (работающий и неработающий) и 56 грузовых вагонов. Двигался из Полтавы в Харьков.

На Харьковщине сгорел электровоз, - ГСЧС 03

Пожар был локализован в 11:16 и ликвидирован в 12:32. Пострадавших и погибших нет. В результате происшествия произошла задержка движения железнодорожного транспорта.

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Источник: https://censor.net.ua/p3137423
 
 
 Топ комментарии
 
Щось сьогодні не те з харківщиною в сенсі пожеж на транспорті...

Чекаю, коли запилає каляска Гєпи...
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Щось сьогодні не те з харківщиною в сенсі пожеж на транспорті...

Чекаю, коли запилає каляска Гєпи...
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Папередники, йтить колотить. Когда уже угомонятсяНа Харьковщине сгорел электровоз, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8085
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Агов! Цэ всьо Зэлэнський пакосьтить! Досыть терпиты - уси на Майдан, Агов!!
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Ну что, дороги не будет.
Возьмите там "по дорожке на дорожку"(С)
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Володимир ленін згорів. Декомунізація....
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Может проводку спердолили и замели следы? Медь типо расплавилась и испарилась, деньги по карманам, транспорт на переплавку(еще плюс кое-какой навар). И так никто не виноват - оно само)
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Горят через день: электровоз, тепловоз или электричка. СБУ вы ничего странного не замечаете? Чем будем эшелоны с военной техникой возить?
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куды и что возить собрался, болезненный?
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Это признак того что соССиализм приближается,-у нас сгорел чуть ранее!
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І електрички на лінію випускають з незакриваючимися дверима.. явна диверсія і порушення всіх можливих правил!!! Вже на ремонт дверей гроші знайти можна...
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в рем депо отсутствие культуры производства, впрочем, как и везде, почти!
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щя месная и не месная ботва сюда зелёного прицепит паровозом)))))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Харьковщине сгорел электровоз, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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