EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2410  18
Все про:боеприпасы (1246) взрыв (4298) Нацполиция (9687) Ривненщина (685)

 Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во дворе жителя пгт Смыги Ривненской области, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 01

Как установили полицейские,  взрыв произошел в помещении летней кухни хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, проживавшие в доме напротив, пришли в гости к бабушке и дедушке. Последнего на тот момент дома не было. Дети открыли металлический сейф, который стоял в кухне. В нем они нашли коробку, которая внешне не представляла никакой опасности.

Как выяснилось, в ней было встроено взрывное устройство. Когда мальчик открыл коробку, произошел взрыв. Дети погибли на месте происшествия.

Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате взрыва на Ривненщине погибли двое детей, - Нацполиция

59-летнего хозяина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного убийства двух и более лиц, а также по факту незаконного обращения с взрывчатыми веществами и боеприпасами начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 115 и частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины соответственно.

На месте происшествия взрывотехники нашли еще три подобных самодельных устройства в различных помещениях хозяйства.
Сейчас мужчина сотрудничает с правоохранительными органами и показывает, где что хранится.

Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 03
Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 04

Смотрите: Задержан житель Донетчины, продававший боевые гранаты по 2,5 тыс. грн за штуку, - прокуратура. ФОТО

14 июля сотрудники взрывотехнического отдела Нацполиции и пиротехники ГСЧС продолжают изъятие взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны и их обезвреживание. Точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается.

Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 05
Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 06
Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 07

Также смотрите: На детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция. ВИДЕО

Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 08

Источник: https://censor.net.ua/p3137416
 
 
 Топ комментарии
 
сжечь бы на костре этого дедушку, и повесить бы эту бабушку, которая знала о "коллекции" и молчала..
 показать весь комментарий
 
А кто-то марки собирает.. Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7061
 показать весь комментарий
 
Походу все поминировал от воров что ли ? Идиот или больной на голову
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сжечь бы на костре этого дедушку, и повесить бы эту бабушку, которая знала о "коллекции" и молчала..
 показать весь комментарий
 
 
К примеру зная что у моего бати есть склад ВОПов во дворе и бы своим детям запретил туда ходить!
Думаешь родители не знали?
 показать весь комментарий
 
 
Это копатель-идиот! Накопало ипанутое по ВОВу ВОПов и сидит придурошное довольное...
 показать весь комментарий
 
 
откуда у вас такая уверенность что мины пустые???
Особенно пустой была граната которой он сейф заминировал!
 показать весь комментарий
 
 
А скільки такого добра залишиться на Думбасі...
 показать весь комментарий
 
 
Я про це постійну тлумача, не вірять.
 показать весь комментарий
 
Походу все поминировал от воров что ли ? Идиот или больной на голову
 показать весь комментарий
 
 
Вспомнилось Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3654

"Однажды баба заказала мне сазана.
Как никогда вдруг натянулася блесна.
Со дна я вытащил живого партизана.
Не знал бедняга, что закончилась война."

(с)
 показать весь комментарий
 
От нахіба йому було потрібне це залізо? До такого віку дожив, а розуму, як в равлика.
 показать весь комментарий
 
 
У нас в сели фронт стоял почти 8 месяцев.Погибло более 1500 воинов.Боеприпасов закопано немерено.У одной старушки на окраине противотанковыми блинами была выстлана дорожка к сортиру.Мужик рассказывал,что когда в 58 году закладывал дом ,бульдозер выкопал ящики с минами от миномёта,так они его назад зарыли и сверху дом поставили.Иначе савецка власть не дала б новую саманную хату строить.В селе пацанёнка 9лет разорвало миномётной миной в 1993году.Нашёл где-то и ударил об бетонную электроопору.Дедушка останки собирал по кущам.
 показать весь комментарий
 
Ого! Есть такие, которым только ВОПы и подавай. Далеко не все доживают до срока определённого Природой, вносят коррекцию, собственноручно. Никогда я их не трогал. И во всякие МЧСы не сообщал. Закопал обратно- и хрен с ним. ЭфКи, без запалов- то было дело. Что интересно, до 2013-го я спокойно их дарил, корешам. Я те спокойно держали в офисах, на полочках. Было дело...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх