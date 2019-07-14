 Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как установили полицейские, взрыв произошел в помещении летней кухни хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, проживавшие в доме напротив, пришли в гости к бабушке и дедушке. Последнего на тот момент дома не было. Дети открыли металлический сейф, который стоял в кухне. В нем они нашли коробку, которая внешне не представляла никакой опасности.

Как выяснилось, в ней было встроено взрывное устройство. Когда мальчик открыл коробку, произошел взрыв. Дети погибли на месте происшествия.

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59-летнего хозяина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного убийства двух и более лиц, а также по факту незаконного обращения с взрывчатыми веществами и боеприпасами начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 115 и частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины соответственно.

На месте происшествия взрывотехники нашли еще три подобных самодельных устройства в различных помещениях хозяйства.

Сейчас мужчина сотрудничает с правоохранительными органами и показывает, где что хранится.





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14 июля сотрудники взрывотехнического отдела Нацполиции и пиротехники ГСЧС продолжают изъятие взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны и их обезвреживание. Точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается.







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