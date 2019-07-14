 Наемники РФ обстреляли из БМП жилые кварталы Марьинки, - СЦКК. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
11 июля, с 22:25 до 22:45 пророссийские войска из БМП-2 обстреляли Марьинку, в результате чего повреждены несколько домов. Установлено, что противник вел огонь с направления поселка Трудовской.
Во время фотофиксации, офицеры наблюдательной группы украинской стороны СЦКК обнаружили повреждения минимум в четырех домах по разным адресам. В частности, на улицах Прокофьева 45, Новая 3 и Заводская 12 зафиксировано повреждение стен, окон и крыши. Кроме того, на Шевченко 48, замечено повреждение забора.
Военные утверждают, что все повреждения возникли в результате попадания 30-мм снарядов. Пострадавших не обнаружено.
"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушают все нормы международного гуманитарного права и существующие договоренности, поскольку целенаправленно продолжают обстреливать мирные населенные пункты, в результате чего страдают простые люди", - подчеркнули в СЦКК.
https://youtu.be/3IHE3fnk5Yg
По словам немецких представителей, переговоры базировались вокруг "последних положительных сдвигов на Донбассе". Также продумывались дальнейшие шаги для реализации минских соглашений, в первую очередь - прекращение огня."
Смысл ищеш. Там
смысла и мозгов - как у наших 70%.