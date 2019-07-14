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 Наемники РФ обстреляли из БМП жилые кварталы Марьинки, - СЦКК. ФОТО

Наемники РФ обстреляли из БМП жилые кварталы прифронтовой Марьинки, что в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ обстреляли из БМП жилые кварталы Марьинки, - СЦКК 01

11 июля, с 22:25 до 22:45 пророссийские войска из БМП-2 обстреляли Марьинку, в результате чего повреждены несколько домов. Установлено, что противник вел огонь с направления поселка Трудовской.

Во время фотофиксации, офицеры наблюдательной группы украинской стороны СЦКК обнаружили повреждения минимум в четырех домах по разным адресам. В частности, на улицах Прокофьева 45, Новая 3 и Заводская 12 зафиксировано повреждение стен, окон и крыши. Кроме того, на Шевченко 48, замечено повреждение забора.

Наемники РФ обстреляли из БМП жилые кварталы Марьинки, - СЦКК 02

Смотрите: Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Наемники РФ обстреляли из БМП жилые кварталы Марьинки, - СЦКК 03

Военные утверждают, что все повреждения возникли в результате попадания 30-мм снарядов. Пострадавших не обнаружено.

Наемники РФ обстреляли из БМП жилые кварталы Марьинки, - СЦКК 04
Наемники РФ обстреляли из БМП жилые кварталы Марьинки, - СЦКК 05

Смотрите также: В результате обстрела Катериновки повреждено не менее 7 домов, - СЦКК. ФОТОрепортаж

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушают все нормы международного гуманитарного права и существующие договоренности, поскольку целенаправленно продолжают обстреливать мирные населенные пункты, в результате чего страдают простые люди", - подчеркнули в СЦКК.

Источник: https://censor.net.ua/p3137411
 
 
 Топ комментарии
 
Была команда терпеть от кучмы
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БМП бандитов сожгли уже надеюсь.
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Команда від миролюбивого головнокомандуючого. Від Кучми - лише пропозиція. Бо Кучма у владній, особливо армійській вертикалі - ніхто. Простий дядько пенсійного віку. Не варто змішувати відповідальність на тих, хто її просто не несе.
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Команда від миролюбивого головнокомандуючого. Від Кучми - лише пропозиція. Бо Кучма у владній, особливо армійській вертикалі - ніхто. Простий дядько пенсійного віку. Не варто змішувати відповідальність на тих, хто її просто не несе.
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Вангую. Засвічені у царському купанні червоні труселя бізнесмени з кварталу згодом продадуть на аукціоні. Це гармонійно впишеться у шоу "прєзідєнт - свой парєнь із народа". Це відволіче на деякий час лохторат від проблем, які вже накочуються.
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труселя выставят в музей и будут премировать самых упоротых зебилов их нюханьем
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когда их уже угомонят? надо им стрелялку обломать. вопрос: - что произойдет, если мы выйдем с минского формата?
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Та вже нічого кардинального. Мінськ начебто дозволяв вводити санкції. Оскільки санкції судячи з усього будуть знімати, то сенсу у Мінських домовленостях немає.
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Та ось, якраз, і приймають рішення, що українській армії не варто відповідати на сепарські "шалости". Треба потерпіти, можливо, переказяться. "В пятницу, 12 июля, во французской столице Париже состоялась встреча внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России для возобновления переговоров в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По словам немецких представителей, переговоры базировались вокруг "последних положительных сдвигов на Донбассе". Также продумывались дальнейшие шаги для реализации минских соглашений, в первую очередь - прекращение огня."
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Зачем же боевики так палятся? Какой смысл обстреливать гражданский поселок, если там нет ВСУ? Или есть?
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Витя, ты бы пообщался с теми боевиками. Для начала.
Смысл ищеш. Там
смысла и мозгов - как у наших 70%.
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Т.е., ты, Стёпа, хочешь этим сказать, что наши тоже так "палятся"? ("Там смысла и мозгов - как у наших 70%".)
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Ху*ло им привез снаряды и деньги и сказал стреляйте каждый день что огонь не погас. Зачем Ху*ло по всему миру поддерживает конфликты и террористические организации? Чтобы шантажировать власти других стран и продавливать интересующие его вопросы. Поему в цивилизованный странах типо Израиля есть правило написано кровью- Никаких переговоров и договоренностей с террористами. Террористы подлежат уничтожению.
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Ето они просто хотели поговорить по рузьки
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С какой целью обстреливаются жилые кварталы каждый день? Явно не для того чтобы помириться и явно не для атаки. Ето все делается только чтобы поддерживать конфликт в Украине. И никакие переговоры и миролюбные поблажки их не остановят кроме как их физическое уничтожение. У Рашки цель уничтожить Украину как государство. Перестанут стрелять так будут гадить по тихому и подрывать економику Украины через Мертвечуков, Бойков и прочих олигофренов-казнокрадов.
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Саме Офшорна Гнида дала наказ на:не розстріл колони Гіркінда,який втікав із звільненого Слов'янська,на вивід військ із звільненого Луганська,на атаку Іловайська,на відклик техніки на парад до Києва коли наших захистників розстрілювали москалі в "зеленому коридорі" Мужеложенка.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемники РФ обстреляли из БМП жилые кварталы Марьинки, - СЦКК. ФОТО
 
 
 
 
 
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